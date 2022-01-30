4A SSK çalışanı şirket kurabilir mi?

Bir taraftan başka bir iş yerinde sigortalı çalışırken istek üzerlerine ek gelir kaynağı olarak kendi işlerini yapmak amaçlı şirket kurmak istemeleri gündemimizde fazlasıyla mevcut. Bu soruları merak eden vatandaşlarımız için araştırmalar yaptık. Bu konu ele alınırken sigortalı çalışan bir kişi BAĞ-KUR gerektiren işe hakkı olup olmadığı.

SSK’lı olarak çalışan kişi şirket kurabilir mi?

Sigortalı çalışanların merak ettiği soruyu ele aldık. Eğer şirket açacak olan bir şahıs mevcut çalıştığı yerdeki kişileri herhangi bir etkileme durumu ya da çalışmasına sorun çıkarabilecek durum olmazsa şirket kurmasında bir sorun yoktur.

SSK’lı olarak bir yerden çalışan kişi iş kanuna göre şirket açabilir yetkisi almıştır. Bunun aksi durumu maddelerde yer almamaktadır. Merak edilen soruya bu şekilde cevap verilmiş oldu. Şirket açmak çok taraflı yapılırken sigortalı bir kişi de tek başına şahıs şirketi açabilir.

SSK’lı olarak çalışan kişinin şirket kurması için ne gerekir?

Merak edilen sorulardan birisi de şirket kurmak için gerekli olanlar. Dilden dile dolaşanın dışında bir şirket kurmak sanıldığından daha kolaydır. Gerekli olan evraklı tamamladıktan sonra istenile şahıs şirketi kurulabilir.

Gerekli olan işlemler,

Sermaye

Muhasebeci

Şahıs şirketi kuracak sigortalı çalışanın kimliği



Sigortalı çalışan kişi, istemiş olduğu şirketi gerekli evrakları toplayarak muhasebeciye vermesi dahilinde işlemler tamamlanarak şirket kurulur. Bu isteği yerine getirmek isteyen ve başvuruda bulunan şahıslar vergi memurlarında sigortalı çalışan işyerinde denetlemek amaçlı sigortalı çalışanın yerinde ziyaret edilecek ve yapılması gereken işlemler tamamlanır.

Bu işlemler tamamlandıktan sonra vergi memuru kendi üzerine düşen işlemleri tamamladıktan sonra şirket kurmaya engel bir şey çıkmaz ise işlemler gerçekleşir. Her şey tamamlandıktan sonra kurulacak olan şirket tarafından aylık kazancına bağlı vergi ödeme süreci gerçekleşir.

SSK’lı çalışan kişi BAĞ KUR ödemek zorunda mıdır?

Şirket kurmak isteyen şahısların merak ettiği sorulardan birisi olan ödeme zorunluluğu var mı sorusuna cevaplar aranıyor. SSK’lı çalışan ve 4A’lı olan işçi statüsü bulunan şahıs aynı zaman da şirket kurdu ise ayrıyeten tekrar Bağ-kur yaptırmasına gerek yoktur. Bu yüzden herhangi bir borcu ve ödeme zorunluluğu bulunmaz.

Şirket açan bir SSK’lı sigortalı mı yoksa BAĞ-KUR’lu mu sayılır?

Şirket açtıktan sonra kurucuların en büyük korkusu olan sigorta işlemleri merak edilmeye devam ediyor. En merak edilen sorulardan birisi olan SSK’lı çalışanların şirket açtıktan sonra Bağ-kur’lu sayılıp sayılmayacağıdır. Ve bu sorunun cevabı ise kurucuların korktuğu olan Bağ-Kur’a geçiş yapmak zorunda olmaları. Bu koşul birçok şirket kurucusunu vazgeçirmektedir.

Şahıs şirketi kurmak isteyenler sigortalı şekilde çalıştıkları yerde devam ederken Bağ-kur’a geçme söz konusu değildir. Yani şahıs sigortalı olarak hayatına devam edebilir. Bağ-kur’a geçmek zorunlu değildir.

Bunların yanı sıra bu aşamada dikkat edilmesi gerekenler vardır. Hizmeti sunmuş olduğu fırsatı kullanamayıp yani sigorta ödemelerini herhangi bir neden ile bir gün bile aksatsa şahıs aynı zaman içerisinde sigortası kapatılarak Bağ-kur’lu sayılır. Bu nedenle Bağ-kur’a geçmek istemeyen şirket kurucuları ödemelerinde aksaklık yapmamalı eğer aksi bir durum olursa rapor halinde sunduktan sonra sigortası geçerli olarak devam etmektedir.