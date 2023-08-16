3 gün sonra herkes BİM'e koşacak! Elektronik ürünlerde bomba indirim başlıyor

3 gün sonra herkes BİM'e koşacak! Elektronik ürünlerde bomba indirim başlıyor

Ülkemizde tercih edilen büyük market zincirlerinden biri olan BİM, yine müşterilerine keyifli bir indirim fırsatı sunuyor. Bu çerçevede, 18 Ağustos tarihinde Tefal rondo sadece 329 liraya, telefon ve tablet tutucusu 39 liraya, ütü masası ise 349 liraya sahip olabileceksiniz. İşte, 18 Ağustos 2023 Cuma günü için hazırlanan BİM fiyat listesi...

BİM marketinin 18 Ağustos tarihli indirimleri açıklandı. Bu özel fırsatlarla, saplı çekiçten kulaklığa, mobilya sabitleme kitinden oto fırçasına kadar geniş bir ürün yelpazesinde indirimler sunulacak.

18 Ağustos Cuma günü BİM mağazalarında bulabileceğiniz bu ürünler, sizlere avantajlı bir alışveriş deneyimi sunmayı amaçlıyor. İndirimli fiyatlar ve geniş ürün yelpazesiyle BİM, müşterilerinin yüzünü bir kez daha güldürmeye hazırlanıyor.

Peki, 18 Ağustos Cuma günü hangi kategorilerdeki ürünlerde indirimler bekleniyor? İşte ayrıntılar...

18 AĞUSTOS BİM KATALOĞU

BİM

BİM

BİM

BİM

Yaşam
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