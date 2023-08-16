3 gün sonra herkes BİM'e koşacak! Elektronik ürünlerde bomba indirim başlıyor

Ülkemizde tercih edilen büyük market zincirlerinden biri olan BİM, yine müşterilerine keyifli bir indirim fırsatı sunuyor. Bu çerçevede, 18 Ağustos tarihinde Tefal rondo sadece 329 liraya, telefon ve tablet tutucusu 39 liraya, ütü masası ise 349 liraya sahip olabileceksiniz. İşte, 18 Ağustos 2023 Cuma günü için hazırlanan BİM fiyat listesi...