23 yaşındaki erkek hemşire boğazı kesilerek öldürüldü!

Denizli Pamukkale Üniversitesi'nin hemşirelik bölümünden mezun olan ve bir süre önce ataması yapılan 23 yaşındaki Batuhan Yiğit, 6 gün önce ailesine arkadaşlarına gideceğini söyleyerek evden ayrıldı. O günden beri kendisinden haber alınamayan Yiğit için kayıp ihbarında bulunuldu.
SAVCILIK ŞÜPHELİ ÖLÜM İÇİN SORUŞTURMA BAŞLATTI
Bölgede geniş çaplı önlemler alan polis ekipleri Batuhan Yiğit'in cansız bedeninin olduğu yerde incelemeler başlattı. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının hemen ardından ise Yiğit'in cenazesi otopsisi yapılması için Adli Tıp morguna kaldırıldı. Savcılık ise şüpheli ölüme ilişkin bir soruşturma başlattı.
Son Güncelleme: 07.01.2022 13:32