23 yaşındaki erkek hemşire boğazı kesilerek öldürüldü!

Denizli Pamukkale Üniversitesi'nin hemşirelik bölümünden mezun olan ve bir süre önce ataması yapılan 23 yaşındaki Batuhan Yiğit, 6 gün önce ailesine arkadaşlarına gideceğini söyleyerek evden ayrıldı. O günden beri kendisinden haber alınamayan Yiğit için kayıp ihbarında bulunuldu.

6 gün boyunca arama çalışmaları sonucunda Motosikletli Polis Timleri,Batuhan Yiğit'i, ilçeye bağlı Aktepe Mahallesi'ndeki bir ormanda bulundu. Ormanın içinden geçen derenin yanında boğazından kesilerek öldürülmüş olarak bulunan Yiğit'in ailesi çocuklarının cansız bedenini o halde gördükten sonra sinir krizleri geçirdi.

SAVCILIK ŞÜPHELİ ÖLÜM İÇİN SORUŞTURMA BAŞLATTI

Bölgede geniş çaplı önlemler alan polis ekipleri Batuhan Yiğit'in cansız bedeninin olduğu yerde incelemeler başlattı. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının hemen ardından ise Yiğit'in cenazesi otopsisi yapılması için Adli Tıp morguna kaldırıldı. Savcılık ise şüpheli ölüme ilişkin bir soruşturma başlattı.