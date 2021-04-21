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23 Nisan kargolar açık mı, çalışıyor mu 2021? 23 Nisan PTT kargo ve diğer kargolar teslimat yapacak mı, açık mı, kapalı mı?

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olan 23 Nisan günü ülkemizde her yıl çeşitli etkinlikler ile kutlanır. Aynı zaman TBMM kuruluş yıldönümü olan 23 Nisan’da kargoların açık olup olmadığı merak edildi. Peki 23 Nisan PTT kargo ve diğer kargolar teslimat yapacak mı, açık mı, kapalı mı? detaylar haberimizde yer almaktadır.

21 Nisan 2021 Çarşamba 00:07
23 Nisan kargolar açık mı, çalışıyor mu 2021? 23 Nisan PTT kargo ve diğer kargolar teslimat yapacak mı, açık mı, kapalı mı?
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Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olan 23 Nisan günü ülkemizde her yıl çeşitli etkinlikler ile kutlanır. Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle kısıtlı bir şekilde programlar düzenlenecek. Bu yıl 23 Nisan etkinlikleri kapsamında TBMM bahçesindeki Atatürk Anıtına çelenk koyulacak daha sonra TBMM Genel Kurulu özel gündemle toplanacak ve siyasi parti başkanları veya sözcüleri konuşma yapacaktır.  

23 Nisan günü kargo şirketleri açık mı?

Türkiye’de resmi bayram olarak kutlanılan 23 Nisan günü tatildir. Bu nedenle PTT, Sürat, UPS, Aras, MNG, Yurt içi kargo şirketleri kapalı olacaktır. 

Kargo şirketlerinin normal çalışma saatleri

Sürat Kargo

Hafta içi: 08.30 - 18.00

Cumartesi: 09:00 - 14.30

Pazar: Kapalı

MGN Kargo

Hafta içi: 08.30 - 18.00

Cumartesi: 09:00 - 14.00

Pazar: Kapalı

Yurt İçi Kargo

Hafta içi: 08.30 - 18.00

Cumartesi: 09:00 - 14.00

Pazar: Kapalı

Aras Kargo

Hafta içi: 08:30 - 18:00

Cumartesi: 08:30 ile 13:00

Pazar: Kapalı




Son Güncelleme: 21.04.2021 00:07
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Anahtar Kelimeler:
Kargo23 NisanAçık Mı
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