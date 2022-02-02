İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Geliri 880 bin lirayı geçmeyen sanatçılara vergi istisnası!
Son Dakika
Geliri 880 bin lirayı geçmeyen...
İşbaşı eğitim programında gençlere günlük 112 lira kazanç!
Son Dakika
İşbaşı eğitim programında gençlere günlük...
Türk Hava Yolları yönetim kurulunda İlker Aycı'nın yerine Ahmet Bolat atandı
Son Dakika
Türk Hava Yolları yönetim kurulunda...
Galatasaray, Atalay Babacan ve Yedlin ile yollarını ayırdıklarını açıkladı!
Son Dakika
Galatasaray, Atalay Babacan ve Yedlin...

22 Nisan itibariyle rapor para hesaplama olanağı değişti

22 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe giren rapor para hesaplama değişikliği 7316 Sayılı Kanun ile SGK tarafından resmi gazete de yayınlandı. Haber içeriği geçici iş görmezlik ödemeleri hakkında olduğu söyleniyor. Eski karara göre iş görmezlik ödeneği ne kadar arttı sorusuna cevap arayan vatandaşlarımız brüt kazancın hesaplamaları 3 aydan 12 aya çıkarıldı. Bu değişiklik üzerine ayrıntılı bilgi arayan vatandaşlarımız için merak edilenler haberimizde

02 Şubat 2022 Çarşamba 21:28
22 Nisan itibariyle rapor para hesaplama olanağı değişti
Takip Et:

 2021 SGK rapor parası hesaplama düzenlemesinde ki değişiklikler

7316 Sayılı yasanın 9. maddesinde bulunan açıklamaya göre 22 Nisan 2021 tarihinde yapılan hesaplamalar değiştirildi. Resmi gazete de yürürlüğe giren 9.madde şöyledir ;

     Madde 9:

31/05/2006 tarihli olup 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 17. Maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir ve 3.fıkrası (b) bendinde yer alan ‘’üç aylık’’ ibaresi hakkında söylenenler  madde olarak metninden çıkarılmıştır.

‘’İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde verilecek ödeneklerin veya bağlanacak gelirlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç; iş kazasının olduğu, meslek hastalığında ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki on iki aydaki son üç ay içinde; analık ve hastalık halinde ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki on iki aydaki 80 inci maddeye göre hesaplanacak prime esas kazançlar toplamının, bu kazançlara esas prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. Ancak, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki son bir yıl içerisinde 180 günden az kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olanlara hastalık ve analık halinde ödeneğe esas tutulacak günlük kazanç, iş göremezliğin başladığı tarihteki günlük prime esas kazanç alt sınırının iki katını geçemez.”

 

Yürürlüğe yeni girmiş kanundaki düzenlemeler

  • Bir çalışan çalıştığı yerde geçirmiş olduğu iş kazasından önceki belirlenen on iki ay ve son üç ay içerisinde yapmış olduğu kazancın aylar içerisinde ki toplam çalıştığı gün sayısına bölünmesiyle bulunan tutar içerisinden ayakta tedavi 2/3’ü, yatarak yapılan tedaviler ise 1/2’si tamamından ödeme gerçekleştirilecek.
  • Görülen iş kazalarının yanı sıra yapılan meslek guruplarında görülen hastalıklar geçici süreli iş görmezliğin başladığı zamandan önceki on iki aylık toplam kazancın ve son üç aylık zaman diliminin gün sayısına bölünerek bulunan miktarın ayakta yapılan tedaviler 2/3’ü, yatış yapılan hastalıklar da ise görülen oran 1/2 ‘si tarafından hesaplanır.
  • Geçici iş görmezliğin başladığı zamanda hastalık ve analık ödenekleri diğerlerinde olduğu gibi bu ödemelerde de hastalığın olduğu zamandan önceki on iki ayın tamamında kazanılan toplam brüt kazancın çalışılan toplam gün sayısına bölümü sonunda elde edilen tutarın ayakta yapılan tedavilerde 2/3’ü, yatarak görülen tedavilerde ise 1/2’si taraflarına ödemesi sağlanır.
  • Çalışan bireyin iş görmezlik raporu başladığı zamandan önceki on iki ay içerisinde eğer vatandaşımız 180 günden az kısa vade primi bulunup ve ödenecek tutarın çalışamaz yani iş görmez raporunun başladığı zamandan günlük prim esas alınıp kazancın iki katı olmaması ön görülür.

 

Yürürlüğe yeni giren rapor para hesaplama bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.



Son Güncelleme: 02.02.2022 21:28
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ParaRaporSGK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aile içerisinde bulunan hizmetçinin fitresini kim vermelidir?
Aile içerisinde bulunan hizmetçinin fitresini kim vermelidir?
Çiçek aşısı yaptırmak orucu bozar mı? Damardan yapılan iğne orucu bozar mı?
Çiçek aşısı yaptırmak orucu bozar mı? Damardan yapılan iğne orucu bozar mı?
Fıtır sadakasını nakit olarak vermekta zorlanan kişiler ne yapmalıdır?
Fıtır sadakasını nakit olarak vermekta zorlanan kişiler ne yapmalıdır?
Bakmakla Yükümlü olunan kişiler kimlerdir? Sorgulama nasıl yapılır?
Bakmakla Yükümlü olunan kişiler kimlerdir? Sorgulama nasıl yapılır?
Ramazan da oruç tutulamayan günleri, daha sonraki bir zamana ertelenmesi caiz midir?
Ramazan da oruç tutulamayan günleri, daha sonraki bir zamana ertelenmesi caiz midir?
Facebook'ta çalışan kişiler ne kadar maaş alıyor? Facebook'a iş başvurusu nasıl yapılır?
Facebook'ta çalışan kişiler ne kadar maaş alıyor? Facebook'a iş başvurusu nasıl yapılır?

Popüler Haberler

22 Nisan itibariyle rapor para hesaplama olanağı değişti
Aile içerisinde bulunan hizmetçinin fitresini kim vermelidir?
CepteTEB harika bir kredi kampanyasını sizlere sunuyor. İşte detaylar...
Kredi çekmek isteyenler müjde! Mesaj ile anında kredi onayı verilecek
Çiçek aşısı yaptırmak orucu bozar mı? Damardan yapılan iğne orucu bozar mı?
Camdaki Kız Rafet kimdir?
Fıtır sadakasını nakit olarak vermekta zorlanan kişiler ne yapmalıdır?
Superman and Lois dizisi oyuncuları ve konusu
3 Şubat 2022 Perşembe TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 3 Şubat Perşembe at yarışı programı
Bakmakla Yükümlü olunan kişiler kimlerdir? Sorgulama nasıl yapılır?
KEP sistemi nedir? KEP ile e-posta aynı amaçla mı kullanılır?
Burgan Bank'tan dijital hesap açanlara müjde! Trendyol'da anında 25 TL indirim!
Anlaşmalı boşanma protokolü nedir? Anlaşmalı boşanma protokolü ve dilekçe örneği
2 Temmuz 2021 Cuma TRT 1 yayın akışında ne var?
Tiktok ücretsiz takipçi artırma hilesi nasıl yapılır?
Tahılların faydaları nelerdir? Her tahıl sağlık içerir mi?
Facebook'ta çalışan kişiler ne kadar maaş alıyor? Facebook'a iş başvurusu nasıl yapılır?
Bağışıklık sistemini güçlendirmek için neler yapılmalıdır?
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 2 Şubat 2022 Çarşamba
Magnezyum eksikliğinin belirtileri nelerdir? Şeker magnezyum eksikliğine neden olur mu?
Ramazan da oruç tutulamayan günleri, daha sonraki bir zamana ertelenmesi caiz midir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.