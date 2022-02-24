2022 zamlı Rakı fiyatları! 2022 Rakı fiyatları...

|Yeni Rakı Fiyatları
|Yeni Fiyatlar
|35’lik Yeni Rakı Fiyatı (Yeni Seri)
|149,00 ₺
|50’lik Yeni Rakı Fiyatı (Yeni Seri)
|209,00 ₺
|70’lik Yeni Rakı Fiyatı (Yeni Seri)
|279,00 ₺
|100’lük Yeni Rakı Fiyatı (Yeni Seri)
|379,00 ₺
|Yeni Rakı Giz 50 cl Rakı Fiyatı
|650,00 ₺
|Yeni Rakı Beykoz 35 cl Rakı Fiyatı
|165,00 ₺
|Yeni Rakı Beykoz 35 cl Rakı Fiyatı
|285,00 ₺
|Yeni Rakı Müzeyyen 70 cl Rakı Fiyatı
|285,00 ₺
|35lik Yeni Rakı Fiyatı (Uzun Demleme)
|169,00 ₺
|70lik Yeni Rakı Fiyatı (Uzun Demleme)
|325,00 ₺
|100’lük Yeni Rakı Fiyatı (Uzun Demleme)
|459,00 ₺
|35lik Yeni Rakı Fiyatı (Uzun Demleme)
|119,00 ₺
|70lik Yeni Rakı (Ala Serisi) Fiyat
|349,00 ₺
|35lik Yeni Rakı (Ala Serisi) Fiyatı
|179,00 ₺
|70lik Yeni Rakı Fiyatı (Ustaların Karışımı)
|305,00 ₺
|50lik Yeni Rakı Fiyatı (Ustaların Karışımı)
|219,00 ₺
|35lik Yeni Rakı Fiyatı (Ustaların Karışımı)
|159,00 ₺
|100lük Yeni Rakı Yeni Seri Fiyatı
|257,00 ₺
Yeni Rakı Fiyatları 2022
Yeni Rakı Fiyatları
|35’lik Yeni Rakı Fiyatı
|129,00 ₺
|50’lik Yeni Rakı Fiyatı
|185,00 ₺
|70’lik Yeni Rakı Fiyatı
|249,00 ₺
|150’lik Yeni Rakı Fiyatı
|519,00 ₺
|100’lük Yeni Rakı Fiyatı
|349,00 ₺
Yeni Rakı Güncel Fiyat Listesi
Rakı Fiyatları
- 35lik Yeni Rakı Fiyatı: 129 TL’dir.
- 50 lik Rakı Fiyatı: 185,00 TL’dir.
- 70lik Yeni Rakı Fiyatı: 249,00 TL’dir.
- 100 cl Yeni Rakı Zamlı Fiyatı: 349,00 ₺
- 150 cl Yeni Rakı Zamlı Fiyatı: 519,00 ₺
Yeni Zamlı Liste
- 100lük Rakı Fiyatı Ne Kadar? 100lük Rakı fiyatı zamlardan sonra 349,00 TL olmuştur.
Tekirdağ Rakı Fiyatları
|Tekirdağ Rakı
|Yeni Fiyatlar
|70lik Tekirdağ Rakı Fiyatı (No.10)
|400,00 ₺
|35lik Tekirdağ Rakı Fiyatı (No.10)
|230,00 ₺
|Tekirdağ Rakısı Trakya Serisi 35 cl
|149,00 ₺
|Tekirdağ Rakısı Trakya Serisi 70 cl
|285,00 ₺
|35lik Tekirdağ Rakısı Altın Seri Rezerv
|194,00 ₺
|70lik Tekirdağ Rakısı Altın Seri Rezerv
|389,00 ₺
|100lük Tekirdağ Altın Serisi Rakı Fiyatı
|415,00 ₺
|70lik Altın Serisi Tekirdağ Rakısı Fiyatı
|299,00 ₺
|50lik Tekirdağ Rakı Altın Serisi Fiyat
|219,00 ₺
|35lik Tekirdağ Rakı Altın Serisi
|159,00 ₺
|70lik Trakya serisi Tekirdağ Rakısı Fiyatı
|196,00 ₺
|100lük Tekirdağ Rakı Fiyatı
|389,00 ₺
|70lik Tekirdağ Rakı Fiyatı
|289,00 ₺
|50lik Tekirdağ Rakısı Fiyatı
|215,00 ₺
|35lik Tekirdağ Rakı Fiyatı
|149,00 ₺
Tekirdağ Rakı Fiyatları 2022
Sarı Zeybek Fiyatları
35 lik Efe Rakı Sarı Zeybek Yeni Zamlı Fiyatı: 119,00 TL oldu.
70 lik Sarı Zeybek Rakı Yeni Zamlı Fiyatı: 225,00 TL oldu.
Altınbaş Rakı Fiyatları
70lik Altınbaş Rakı Fiyatı (24 ayar): 269,00 ₺
70lik Altınbaş Rakı: 350,00 ₺
Kulüp Rakı Güncel Liste 2022
35lik Kulüp Rakı Fiyatı: 175,00 ₺
70lik Kulüp Rakı Fiyatı: 330,00 ₺
Güncel İzmir Rakı Fiyatı
|İzmir Rakısı
|Yeni Fiyat
|70lik Herdem Sakızlı İzmir Rakı Fiyatı
|229,00 ₺
|70lik İzmir Göbek Rakısı Fiyatı
|289,00 ₺
|35lik İzmir Göbek Rakısı Fiyatı
|149,00 ₺
|100lük İzmir Yaş Üzüm Rakısı Fiyatı
|359,00 ₺
|70lik İzmir Yaş Üzüm Rakısı Fiyat
|255,00 ₺
|50lik Yaş Üzüm Rakısı Fiyat
|189,00 ₺
|35lik Yaş Üzüm Rakısı
|135,00 ₺
|100lük İzmir Rakısı Fiyatı
|349,00 ₺
|70lik İzmir Rakısı Fiyatı
|245,00 ₺
|50lik İzmir Rakısı Fiyatı
|179,00 ₺
|35lik İzmir Rakısı Fiyatı
|129,00 ₺
İzmir Rakı Fiyat Listesi 2022
Rakı Fiyatları 2022
Efe Rakı Fiyat Listesi
|Efe Rakı Güncel Liste
|Eski Fiyatlar
|Yeni Fiyatlar
|35 lik Efe Rakı Fiyatı (Klasik)
|84,90 ₺
|129,00 ₺
|50 lik Efe Rakı Fiyatı (Klasik)
|117,90 ₺
|185,00 ₺
|70 lik Efe Rakı Fiyatı (Klasik)
|164,90 ₺
|249,00 ₺
|100 lük Efe Rakı Fiyatı (Klasik)
|234,90 ₺
|349,00 ₺
|35 lik Efe Yaş Üzüm Serisi Rakı Fiyatı
|105,00 ₺
|152,50 ₺
|50 lik Efe Rakı Yaş Üzüm Serisi Fiyatı
|145,00 ₺
|209,00 ₺
|70 lik Efe Rakı Yaş Üzüm Serisi Fiyatı
|199,00 ₺
|285,00 ₺
|100 lük Efe Rakı Yaş Üzüm Serisi Fiyatı
|279,00 ₺
|395,00 ₺
|20 lik Efe Rakı Göbek Fiyatı
|99,50 ₺
|135,00 ₺
|35 lik Efe Rakı Göbek Fiyatı
|129,00 ₺
|189,00 ₺
|50 lik Efe Rakı Göbek Fiyatı
|175,00 ₺
|255,00 ₺
|70 lik Efe Rakı Göbek Fiyatı
|235,00 ₺
|345,00 ₺
|100 lük Efe Rakı Göbek Fiyatı
|–
|469,00 ₺
|100 lük Efe Rakı Gold Efe Fiyatı
|289,00 ₺
|415,00 ₺
Efe Rakı Fiyat Listesi 2022
Sarı Zeybek Rakı Fiyatı
|Sarı Zeybek
|Yeni Fiyat
|35’lik Efe Sarı Zeybek Rakı Fiyatı
|199,00 ₺
|70’lik Efe Sarı Zeybek Rakı Fiyatı
|359,00 ₺
|20 lik Efe Rakı Sarı Zeybek Meşe Fiyatı
|155,00 ₺
|35 lik Efe Rakı Sarı Zeybek Meşe Fiyatı
|225,00 ₺
|70 lik Efe Rakı Sarı Zeybek Meşe Fiyatı
|415,00 ₺
|20 lik Efe Rakı Sarı Zeybek Yaş Üzüm Fiyatı
|129,00 ₺
|35 lik Efe Rakı Sarı Zeybek Yaş Üzüm Fiyatı
|179,00 ₺
|70 lik Efe Rakı Sarı Zeybek Yaş Üzüm Fiyatı
|329,00 ₺
|20 lik Efe Rakı Sarı Zeybek Original Fiyatı
|139,00 ₺
|35’lik Efe Rakı Sarı Zeybek Fiyatı
|199,00 ₺
|70’lik Efe Sarı Zeybek Rakı Fiyatı (Original)
|359,00 ₺
Sarı Zeybek Rakı Fiyatı 2022
Efe Gold Rakı Fiyatı
|Efe Gold Rakı
|Yeni Fiyatlar
|35lik Efe Gold Rakı Fiyatı
|159,00 ₺
|70lik Efe Gold Rakı Fiyatı
|219,00 ₺
|100lük Efe Gold Rakı Fiyatı
|415,00 ₺
Efe Gold Rakı Fiyatları
Efe Rakı Fiyat Listesi (Güncel)
|Efe Rakı
|Yeni Fiyatlar
|35 lik Efe Rakı Fiyatı (3 Distile)
|189,00 ₺
|70 lik Efe Rakı Fiyatı 3 (Distile)
|339,00 ₺
|70 lik Efe Rakı 5 Yıllık Fiyatı
|675,00 ₺
|35 lik Efe Rakı Tek İmbik Fiyatı
|165,00 ₺
|70 lik Efe Rakı Tek İmbik Fiyatı
|315,00 ₺
|100 lük Efe Rakı Tek İmbik
|469,00 ₺
|20 lik Kara Efe Rakı Fiyatı
|129,00 ₺
|35 lik Kara Efe Rakı Fiyatı
|189,00 ₺
|70 lik Kara Efe Rakı Fiyatı
|339,00 ₺
Rakı Fiyatları 2022
Beylerbeyi Rakı Fiyatları 2022
|Beylerbeyi Rakı
|Eski Fiyatlar
|Yeni Fiyatlar
|35 lik Beylerbeyi Rezerv Rakı Fiyatı
|104,00 ₺
|170,00 ₺
|50 lik Beylerbeyi Rezerv Rakı Fiyatı
|143,00 ₺
|240,00 ₺
|70 lik Beylerbeyi Rezerv Rakı Fiyatı
|194,00 ₺
|325,00 ₺
|100 lük Beylerbeyi Rezerv Rakı Fiyatı
|259,00 ₺
|415,00 ₺
Beylerbeyi Rakı Yeni Zamlı Fiyatlar 2022
|Beylerbeyi Rakı
|Eski Fiyatlar
|Yeni Fiyatları
|35 lik Beylerbeyi Göbek Rakısı
|124,00 ₺
|200,00 ₺
|50 lik Beylerbeyi Göbek Rakısı
|169,00 ₺
|260,00 ₺
|70 lik Beylerbeyi Göbek Rakısı
|229,00 ₺
|365,00 ₺
|100 lük Beylerbeyi Göbek Rakısı
|299,00 ₺
|475,00 ₺
|300 lük Beylerbeyi Göbek Rakısı
|1.550,00 ₺
|2.400,00 ₺
|450 lik Beylerbeyi Göbek Rakısı
|2.100,00 ₺
|3.250,00 ₺
|35 lik Beylerbeyi Mavi Rakı Fiyatı
|99,00 ₺
|145,00 ₺
|50 lik Beylerbeyi Mavi Rakı Fiyatı
|137,00 ₺
|200,00 ₺
|70 lik Beylerbeyi Mavi Rakı Fiyatı
|189,00 ₺
|275,00 ₺
|100 lük Beylerbeyi Mavi Rakı Fiyatı
|247,00 ₺
|370,00 ₺
|300 lük Beylerbeyi Mavi Rakı Fiyatı
|1.150,00 ₺
|1.785,00 ₺
|450 lik Beylerbeyi Mavi Rakı Fiyatı
|1.800,00 ₺
|2.775,00 ₺
|35 lik Beylerbeyi Beyoğlu Premium
|90,00 ₺
|130,00 ₺
|70 lik Beylerbeyi Beyoğlu Premium
|170,00 ₺
|250,00 ₺
|100 lük Beylerbeyi Beyoğlu Premium
|229,00 ₺
|355,00 ₺
Beylerbeyi Rakı Güncel Fiyat Listesi 2022
Aşağıda belirtilen rakı fiyatları için henüz zam bilgisi paylaşılmamıştır.2021 Rakı Fiyat Listesi
Altınbaş Rakı Fiyatı
|70 lik Altınbaş Rakı
|226,00 ₺
Altınbaş Rakı Güncel Fiyatı – Rakı Fiyatları 2021 ( Güncel Liste )
İzmir Rakısı Fiyatları
|35 lik İzmir Rakısı
|85,00 ₺
|50 lik İzmir Rakısı
|119,00 ₺
|70 lik İzmir Rakısı
|165,00 ₺
|100 lük İzmir Rakısı
|234,00 ₺
|35 lik İzmir Yaş Üzüm Rakı Fiyatı
|87,00 ₺
|50 lik İzmir Yaş Üzüm Rakı Fiyatı
|123,00 ₺
|70 lik İzmir Yaş Üzüm Rakı Fiyatı
|171,00 ₺
|100 lük İzmir Yaş Üzüm Rakı Fiyatı
|239,00 ₺
|35 lik İzmir Rakısı Göbek
|100,00 ₺
|70 lik İzmir Rakısı Göbek
|191,00 ₺
|70 lik İzmir Herdem Sakızlı
|229,00 ₺
İzmir Rakısı Güncel Fiyat Listesi
Kulüp Rakısı Fiyatları
|35 lik Kulüp Rakı Fiyatı
|111,00 ₺
|70 lik Kulüp Rakı Fiyatı
|207,00 ₺
|70 lik Kulüp Rakısı Özel Seri (90. Yıl)
|1.334,00 ₺
Kulüp Rakısı Fiyat Listesi Güncel
Civan Rakı Fiyatı
|35 lik Civan Rakı
|70,00 ₺
|70 lik Civan Rakı
|138,00 ₺
Rakı Fiyatları 2022
Tayfa Rakı Fiyatı
|35 lik Tayfa Rakı Fiyatı
|75,00 ₺
|50 lik Tayfa Rakı Fiyatı
|106,00 ₺
|70 lik Tayfa Rakı Fiyatı
|147,00 ₺
|100 lük Tayfa Rakı Fiyatı
|209,00 ₺
Rakı Fiyatları
Daim Rakı Fiyatları
|35 lik Daim Rakı
|43,00 ₺
Daim Rakı Fiyatları Güncel Liste
Çilingir Rakı Fiyatları
|35 lik Çilingir Rakı
|73,50 ₺
|70 lik Çilingir Rakı
|140,90 ₺
|100 lük Çilingir Rakı
|198,90 ₺
|35 lik Çilingir Xtra Rakı
|82,00 ₺
|70 lik Çilingir Xtra Rakı
|164,50 ₺
|100 lük Çilingir Xtra Rakı
|220,00 ₺
|35 lik Çilingir Xtra Yaş Üzüm Rakı
|83,50 ₺
|70 lik Çilingir Xtra Yaş Üzüm Rakı
|166,90 ₺
Çilingir Rakı Fiyat Listesi Güncel
Burgaz Rakı Fiyatları 2021 (Güncel Liste)
|35 lik Burgaz Göbek Rakısı
|99,00 ₺
|50 lik Burgaz Göbek Rakısı
|133,00 ₺
|70 lik Burgaz Göbek Rakısı
|182,50 ₺
|100 lük Burgaz Göbek Rakısı
|240,00 ₺
|35 lik Burgaz Klasik Rakı
|88,00 ₺
|70 lik Burgaz Klasik Rakı
|167,00 ₺
|100 lük Burgaz Klasik Rakı
|230,00 ₺
|35 lik Burgaz Export Rakı
|85,00 ₺
|50 lik Burgaz Export Rakı
|115,00 ₺
|70 lik Burgaz Export Rakı
|155,00 ₺
|100 lük Burgaz Export Rakı
|220,00 ₺
Burgaz Rakı Fiyatı Güncel 2021
Mercan Rakı Fiyatları
|35 lik Mercan Rakı Fiyatı
|74,00 ₺
|70 lik Mercan Rakı Fiyatı
|148,00 ₺
Mercan Rakı Fiyatları Güncel
Anadolu Boğma Rakı Fiyatları
|35 lik Anadolu Boğma Rakı Fiyatı
|97,00 ₺
|70 lik Anadolu Boğma Rakı Fiyatı
|179,00 ₺
Anadolu Boğma Rakı Fiyatı
Saki Rakı Fiyatları
|70 lik Saki Rakı Fiyatı
|167,00 ₺
|70 lik Saki Rakı Gold Serisi Fiyatı
|198,00 ₺
|70 lik Saki Rakı Siyah Üzüm Fiyatı
|235,00 ₺
Saki Rakı Fiyat Listesi
Ata Rakı Fiyatları
|35 lik Ata Rakı Fiyatı
|78,00 ₺
|70 lik Ata Rakı Fiyatı
|147,00 ₺
|100 lük Ata Rakı Fiyatı
|200,00 ₺
Ata Rakı Fiyat Listesi Güncel
Civan Rakı Fiyatları
|35 lik Civan Rakı Fiyatı
|70,00 ₺
|70 lik Civan Rakı Fiyatı
|127,00 ₺
Civan Rakı Fiyat Listesi
Abbas Rakı Fiyatları
|100 lük Abbas Rakı Fiyatı
|188,00 ₺
Abbas Rakı Fiyat Listesi
Topkapı Mir Rakı Fiyatları
|35 lik Topkapı Mir Rakı Fiyatı
|97,00 ₺
|70 lik Topkapı Mir Rakı Fiyatı
|182,00 ₺