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2022 zamlı Rakı fiyatları! 2022 Rakı fiyatları...

2022 zamlı Rakı fiyatları ne? 2022 Kulüp rakı zamlı fiyatları ne? 2022 Beylerbeyi rakı zamlı fiyatları ne? 2022 Göbek rakı zamlı fiyatı ne? 2022 Efe rakı zamlı fiyatları ne? Yeni Rakı tüm serileri zamlı fiyatları ne? 2022 Herdem rakı zamlı fiyatları ne? 2022 Altınbaş rakı zamlı fiyatlar ne? Civan Rakı zamlı fiyatları ne? Herkes tarafından merakla araştırılan 2022 yılına ait zamlı rakı fiyatları haberimizde...

24 Şubat 2022 Perşembe 22:05
2022 zamlı Rakı fiyatları! 2022 Rakı fiyatları...
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Yeni Rakı Fiyatları Yeni Fiyatlar
35’lik Yeni Rakı Fiyatı (Yeni Seri) 149,00 ₺
50’lik Yeni Rakı Fiyatı (Yeni Seri) 209,00 ₺
70’lik Yeni Rakı Fiyatı (Yeni Seri) 279,00 ₺
100’lük Yeni Rakı Fiyatı (Yeni Seri) 379,00 ₺
Yeni Rakı Giz 50 cl Rakı Fiyatı 650,00 ₺
Yeni Rakı Beykoz 35 cl Rakı Fiyatı 165,00 ₺
Yeni Rakı Beykoz 35 cl Rakı Fiyatı 285,00 ₺
Yeni Rakı Müzeyyen 70 cl Rakı Fiyatı 285,00 ₺
35lik Yeni Rakı Fiyatı (Uzun Demleme) 169,00 ₺
70lik Yeni Rakı Fiyatı (Uzun Demleme) 325,00 ₺
100’lük Yeni Rakı Fiyatı (Uzun Demleme) 459,00 ₺
35lik Yeni Rakı Fiyatı (Uzun Demleme) 119,00 ₺
70lik Yeni Rakı (Ala Serisi) Fiyat 349,00 ₺
35lik Yeni Rakı (Ala Serisi) Fiyatı 179,00 ₺
70lik Yeni Rakı Fiyatı (Ustaların Karışımı) 305,00 ₺
50lik Yeni Rakı Fiyatı (Ustaların Karışımı) 219,00 ₺
35lik Yeni Rakı Fiyatı (Ustaların Karışımı) 159,00 ₺
100lük Yeni Rakı Yeni Seri Fiyatı  257,00 ₺

Yeni Rakı Fiyatları 2022

Yeni Rakı Fiyatları

35’lik Yeni Rakı Fiyatı 129,00 ₺
50’lik Yeni Rakı Fiyatı 185,00 ₺
70’lik Yeni Rakı Fiyatı 249,00 ₺
150’lik Yeni Rakı Fiyatı 519,00 ₺
100’lük Yeni Rakı Fiyatı 349,00 ₺

Yeni Rakı Güncel Fiyat Listesi

Rakı Fiyatları

  • 35lik Yeni Rakı Fiyatı: 129 TL’dir.
  • 50 lik Rakı Fiyatı: 185,00 TL’dir.
  • 70lik Yeni Rakı Fiyatı: 249,00 TL’dir.
  • 100 cl Yeni Rakı Zamlı Fiyatı: 349,00 ₺
  • 150 cl Yeni Rakı Zamlı Fiyatı: 519,00 ₺

Yeni Zamlı Liste

  1. 100lük Rakı Fiyatı Ne Kadar? 100lük Rakı fiyatı zamlardan sonra 349,00 TL olmuştur.

Tekirdağ Rakı Fiyatları

Tekirdağ Rakı Yeni Fiyatlar
70lik Tekirdağ Rakı Fiyatı (No.10) 400,00 ₺
35lik Tekirdağ Rakı Fiyatı (No.10) 230,00 ₺
Tekirdağ Rakısı Trakya Serisi 35 cl 149,00 ₺
Tekirdağ Rakısı Trakya Serisi 70 cl 285,00 ₺
35lik Tekirdağ Rakısı Altın Seri Rezerv 194,00 ₺
70lik Tekirdağ Rakısı Altın Seri Rezerv 389,00 ₺
100lük Tekirdağ Altın Serisi Rakı Fiyatı 415,00 ₺
70lik Altın Serisi Tekirdağ Rakısı Fiyatı 299,00 ₺
50lik Tekirdağ Rakı Altın Serisi Fiyat 219,00 ₺
35lik Tekirdağ Rakı Altın Serisi 159,00 ₺
70lik Trakya serisi Tekirdağ Rakısı Fiyatı 196,00 ₺
100lük Tekirdağ Rakı Fiyatı 389,00 ₺
70lik Tekirdağ Rakı Fiyatı 289,00 ₺
50lik Tekirdağ Rakısı Fiyatı 215,00 ₺
35lik Tekirdağ Rakı Fiyatı 149,00 ₺

Tekirdağ Rakı Fiyatları 2022

Sarı Zeybek Fiyatları

35 lik Efe Rakı Sarı Zeybek Yeni Zamlı Fiyatı: 119,00 TL oldu.
70 lik Sarı Zeybek Rakı Yeni Zamlı Fiyatı: 225,00 TL oldu.

Altınbaş Rakı Fiyatları

70lik Altınbaş Rakı Fiyatı (24 ayar): 269,00 ₺

70lik Altınbaş Rakı: 350,00 ₺

Kulüp Rakı Güncel Liste 2022

35lik Kulüp Rakı Fiyatı: 175,00 ₺

70lik Kulüp Rakı Fiyatı: 330,00 ₺

Güncel İzmir Rakı Fiyatı

İzmir Rakısı Yeni Fiyat
70lik Herdem Sakızlı İzmir Rakı Fiyatı 229,00 ₺
70lik İzmir Göbek Rakısı Fiyatı 289,00 ₺
35lik İzmir Göbek Rakısı Fiyatı 149,00 ₺
100lük İzmir Yaş Üzüm Rakısı Fiyatı 359,00 ₺
70lik İzmir Yaş Üzüm Rakısı Fiyat 255,00 ₺
50lik Yaş Üzüm Rakısı Fiyat 189,00 ₺
35lik Yaş Üzüm Rakısı 135,00 ₺
100lük İzmir Rakısı Fiyatı 349,00 ₺
70lik İzmir Rakısı Fiyatı 245,00 ₺
50lik İzmir Rakısı Fiyatı 179,00 ₺
35lik İzmir Rakısı Fiyatı 129,00 ₺

İzmir Rakı Fiyat Listesi 2022

Rakı Fiyatları

Rakı Fiyatları 2022

Efe Rakı Fiyat Listesi

Efe Rakı Güncel Liste Eski Fiyatlar Yeni Fiyatlar
35 lik Efe Rakı Fiyatı (Klasik) 84,90 ₺ 129,00 ₺
50 lik Efe Rakı Fiyatı (Klasik) 117,90 ₺ 185,00 ₺
70 lik Efe Rakı Fiyatı (Klasik) 164,90 ₺ 249,00 ₺
100 lük Efe Rakı Fiyatı (Klasik) 234,90 ₺ 349,00 ₺
35 lik Efe Yaş Üzüm Serisi Rakı Fiyatı 105,00 ₺ 152,50 ₺
50 lik Efe Rakı Yaş Üzüm Serisi Fiyatı 145,00 ₺ 209,00 ₺
70 lik Efe Rakı Yaş Üzüm Serisi Fiyatı 199,00 ₺ 285,00 ₺
100 lük Efe Rakı Yaş Üzüm Serisi Fiyatı 279,00 ₺ 395,00 ₺
20 lik Efe Rakı Göbek Fiyatı 99,50 ₺ 135,00 ₺
35 lik Efe Rakı Göbek Fiyatı 129,00 ₺ 189,00 ₺
50 lik Efe Rakı Göbek Fiyatı 175,00 ₺ 255,00 ₺
70 lik Efe Rakı Göbek Fiyatı 235,00 ₺ 345,00 ₺
100 lük Efe Rakı Göbek Fiyatı 469,00 ₺
100 lük Efe Rakı Gold Efe Fiyatı 289,00 ₺ 415,00 ₺

Efe Rakı Fiyat Listesi 2022

Sarı Zeybek Rakı Fiyatı

Sarı Zeybek Yeni Fiyat
35’lik Efe Sarı Zeybek Rakı Fiyatı 199,00 ₺
70’lik Efe Sarı Zeybek Rakı Fiyatı 359,00 ₺
20 lik Efe Rakı Sarı Zeybek Meşe Fiyatı 155,00 ₺
35 lik Efe Rakı Sarı Zeybek Meşe Fiyatı 225,00 ₺
70 lik Efe Rakı Sarı Zeybek Meşe Fiyatı 415,00 ₺
20 lik Efe Rakı Sarı Zeybek Yaş Üzüm Fiyatı 129,00 ₺
35 lik Efe Rakı Sarı Zeybek Yaş Üzüm Fiyatı 179,00 ₺
70 lik Efe Rakı Sarı Zeybek Yaş Üzüm Fiyatı 329,00 ₺
20 lik Efe Rakı Sarı Zeybek Original Fiyatı 139,00 ₺
35’lik Efe Rakı Sarı Zeybek Fiyatı 199,00 ₺
70’lik Efe Sarı Zeybek Rakı Fiyatı (Original) 359,00 ₺

Sarı Zeybek Rakı Fiyatı 2022

Efe Gold Rakı Fiyatı

Efe Gold Rakı Yeni Fiyatlar
35lik Efe Gold Rakı Fiyatı 159,00 ₺
70lik Efe Gold Rakı Fiyatı 219,00 ₺
100lük Efe Gold Rakı Fiyatı 415,00 ₺

Efe Gold Rakı Fiyatları

Efe Rakı Fiyat Listesi (Güncel)

Efe Rakı Yeni Fiyatlar
35 lik Efe Rakı Fiyatı (3 Distile) 189,00 ₺
70 lik Efe Rakı Fiyatı 3 (Distile) 339,00 ₺
70 lik Efe Rakı 5 Yıllık Fiyatı 675,00 ₺
35 lik Efe Rakı Tek İmbik Fiyatı 165,00 ₺
70 lik Efe Rakı Tek İmbik Fiyatı 315,00 ₺
100 lük Efe Rakı Tek İmbik 469,00 ₺
20 lik Kara Efe Rakı Fiyatı 129,00 ₺
35 lik Kara Efe Rakı Fiyatı 189,00 ₺
70 lik Kara Efe Rakı Fiyatı 339,00 ₺

Rakı Fiyatları 2022

Beylerbeyi Rakı Fiyatları 2022

Beylerbeyi Rakı Eski Fiyatlar Yeni Fiyatlar
35 lik Beylerbeyi Rezerv Rakı Fiyatı 104,00 ₺ 170,00 ₺
50 lik Beylerbeyi Rezerv Rakı Fiyatı 143,00 ₺ 240,00 ₺
70 lik Beylerbeyi Rezerv Rakı Fiyatı 194,00 ₺ 325,00 ₺
100 lük Beylerbeyi Rezerv Rakı Fiyatı 259,00 ₺ 415,00 ₺

Beylerbeyi Rakı Yeni Zamlı Fiyatlar 2022

Rakı Fiyatları 2022

BeylerBeyi Göbek Rakı

Beylerbeyi Rakı Eski Fiyatlar Yeni Fiyatları
35 lik Beylerbeyi Göbek Rakısı 124,00 ₺ 200,00 ₺
50 lik Beylerbeyi Göbek Rakısı 169,00 ₺ 260,00 ₺
70 lik Beylerbeyi Göbek Rakısı 229,00 ₺ 365,00 ₺
100 lük Beylerbeyi Göbek Rakısı 299,00 ₺ 475,00 ₺
300 lük Beylerbeyi Göbek Rakısı 1.550,00 ₺ 2.400,00 ₺
450 lik Beylerbeyi Göbek Rakısı 2.100,00 ₺ 3.250,00 ₺
35 lik Beylerbeyi Mavi Rakı Fiyatı 99,00 ₺ 145,00 ₺
50 lik Beylerbeyi Mavi Rakı Fiyatı 137,00 ₺ 200,00 ₺
70 lik Beylerbeyi Mavi Rakı Fiyatı 189,00 ₺ 275,00 ₺
100 lük Beylerbeyi Mavi Rakı Fiyatı 247,00 ₺ 370,00 ₺
300 lük Beylerbeyi Mavi Rakı Fiyatı 1.150,00 ₺ 1.785,00 ₺
450 lik Beylerbeyi Mavi Rakı Fiyatı 1.800,00 ₺ 2.775,00 ₺
35 lik Beylerbeyi Beyoğlu Premium 90,00 ₺ 130,00 ₺
70 lik Beylerbeyi Beyoğlu Premium 170,00 ₺ 250,00 ₺
100 lük Beylerbeyi Beyoğlu Premium 229,00 ₺ 355,00 ₺

Beylerbeyi Rakı Güncel Fiyat Listesi 2022

Aşağıda belirtilen rakı fiyatları için henüz zam bilgisi paylaşılmamıştır.

2021 Rakı Fiyat Listesi

Altınbaş Rakı Fiyatı

70 lik Altınbaş Rakı 226,00 ₺

Altınbaş Rakı Güncel Fiyatı – Rakı Fiyatları 2021 ( Güncel Liste )

İzmir Rakısı Fiyatları

35 lik İzmir Rakısı 85,00 ₺
50 lik İzmir Rakısı 119,00 ₺
70 lik İzmir Rakısı 165,00 ₺
100 lük İzmir Rakısı 234,00 ₺
35 lik İzmir Yaş Üzüm Rakı Fiyatı 87,00 ₺
50 lik İzmir Yaş Üzüm Rakı Fiyatı 123,00 ₺
70 lik İzmir Yaş Üzüm Rakı Fiyatı 171,00 ₺
100 lük İzmir Yaş Üzüm Rakı Fiyatı 239,00 ₺
35 lik İzmir Rakısı Göbek 100,00 ₺
70 lik İzmir Rakısı Göbek 191,00 ₺
70 lik İzmir Herdem Sakızlı 229,00 ₺

İzmir Rakısı Güncel Fiyat Listesi

Kulüp Rakısı Fiyatları

35 lik Kulüp Rakı Fiyatı 111,00 ₺
70 lik Kulüp Rakı Fiyatı 207,00 ₺
70 lik Kulüp Rakısı Özel Seri (90. Yıl) 1.334,00 ₺

Kulüp Rakısı Fiyat Listesi Güncel

Civan Rakı Fiyatı

35 lik Civan Rakı 70,00 ₺
70 lik Civan Rakı 138,00 ₺

Rakı Fiyatları 2022

Tayfa Rakı Fiyatı

35 lik Tayfa Rakı Fiyatı 75,00 ₺
50 lik Tayfa Rakı Fiyatı 106,00 ₺
70 lik Tayfa Rakı Fiyatı 147,00 ₺
100 lük Tayfa Rakı Fiyatı 209,00 ₺

Rakı Fiyatları

Daim Rakı Fiyatları

35 lik Daim Rakı 43,00 ₺

Daim Rakı Fiyatları Güncel Liste

Çilingir Rakı Fiyatları

35 lik Çilingir Rakı 73,50 ₺
70 lik Çilingir Rakı 140,90 ₺
100 lük Çilingir Rakı 198,90 ₺
35 lik Çilingir Xtra Rakı 82,00 ₺
70 lik Çilingir Xtra Rakı 164,50 ₺
100 lük Çilingir Xtra Rakı 220,00 ₺
35 lik Çilingir Xtra Yaş Üzüm Rakı 83,50 ₺
70 lik Çilingir Xtra Yaş Üzüm Rakı 166,90 ₺

Çilingir Rakı Fiyat Listesi Güncel

Burgaz Rakı Fiyatları 2021 (Güncel Liste)

35 lik Burgaz Göbek Rakısı 99,00 ₺
50 lik Burgaz Göbek Rakısı 133,00 ₺
70 lik Burgaz Göbek Rakısı 182,50 ₺
100 lük Burgaz Göbek Rakısı 240,00 ₺
35 lik Burgaz Klasik Rakı 88,00 ₺
70 lik Burgaz Klasik Rakı 167,00 ₺
100 lük Burgaz Klasik Rakı 230,00 ₺
35 lik Burgaz Export Rakı 85,00 ₺
50 lik Burgaz Export Rakı 115,00 ₺
70 lik Burgaz Export Rakı 155,00 ₺
100 lük Burgaz Export Rakı 220,00 ₺

Burgaz Rakı Fiyatı Güncel 2021

Mercan Rakı Fiyatları

35 lik Mercan Rakı Fiyatı 74,00 ₺
70 lik Mercan Rakı Fiyatı 148,00 ₺

Mercan Rakı Fiyatları Güncel

Anadolu Boğma Rakı Fiyatları

35 lik Anadolu Boğma Rakı Fiyatı 97,00 ₺
70 lik Anadolu Boğma Rakı Fiyatı 179,00 ₺

Anadolu Boğma Rakı Fiyatı

Saki Rakı Fiyatları

70 lik Saki Rakı Fiyatı 167,00 ₺
70 lik Saki Rakı Gold Serisi Fiyatı 198,00 ₺
70 lik Saki Rakı Siyah Üzüm Fiyatı 235,00 ₺

Saki Rakı Fiyat Listesi

Ata Rakı Fiyatları

35 lik Ata Rakı Fiyatı 78,00 ₺
70 lik Ata Rakı Fiyatı 147,00 ₺
100 lük Ata Rakı Fiyatı 200,00 ₺

Ata Rakı Fiyat Listesi Güncel

Civan Rakı Fiyatları

35 lik Civan Rakı Fiyatı 70,00 ₺
70 lik Civan Rakı Fiyatı 127,00 ₺

Civan Rakı Fiyat Listesi

Abbas Rakı Fiyatları

100 lük Abbas Rakı Fiyatı 188,00 ₺

Abbas Rakı Fiyat Listesi

Topkapı Mir Rakı Fiyatları

35 lik Topkapı Mir Rakı Fiyatı 97,00 ₺
70 lik Topkapı Mir Rakı Fiyatı 182,00 ₺


Son Güncelleme: 24.02.2022 22:05
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