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2022 İş mahkemesi istinaf süresi hakkında bilgiler

İş mahkemesi istinaf süresi, işçiler ve işverenler tarafından oldukça merak edilirken, bu konuda uzlaşma sağlayamayan kişiler iş mahkemelerine başvuruda bulunuyor. Bu haberimizde istinaf mahkemelerini sonuçlanma süresini ve merak edilenleri ele aldık. İşte 2021 iş mahkemesi istinaf süresi hakkında merak edilenler

21 Şubat 2022 Pazartesi 15:27
2022 İş mahkemesi istinaf süresi hakkında bilgiler
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İstinaf mahkemesi, işveren ve işçi arasında sorun oluştuğunda ve uzlaşamadığında olayın çözülmesi için iş mahkemelerine başvurulur.  Karar iki taraf arasında olumlu karşılanmaz ise itiraz etme hakkı vardır. Bu sebeple itiraz durumları olursa eğer mahkeme istinaf mahkemesi olarak adlandırılır.

İstinaf mahkemesi kanunda yer alan maddeye göre; yerel mahkeme kararının usul veya esas bakımından hukuka aykırı olduğu düşüncesiyle başvurulan kanun yoludur. Sonuç olarak birinci derece mahkeme tarafından verilen kararlar itirazdır. Eğer iş mahkemelerinde verilen kararlara itiraz edilirse istinaf mahkemeleri olur ve Bölge Adliye Mahkemeleri’dir.

İstinaf süreleri, birinci derece iş mahkemesi tarafından verilen kararın tarihinden itibaren istinaf süreleri 2 haftadır. Eğer bu süre aşılırsa istinafa durumu reddedilir.

2021 İstinaf mahkemesi ne kadar sürer?

 İstinaf mahkemelerinin herhangi bir süresi bulunmamaktadır. Bölge Adliye Mahkemeleri’nin iş yoğunluğuna veya dosya sayısına göre zamanda değişiklik gösterir. Mahkemeler sonuçlanmasına göre 2-3 yıl arasında değişiklik gösterebilir.

Dava dosyaları hakkında sık sorulan sorular ve cevapları!

Dava dosyalarında vatandaşlar tarafından sık sorular sorulmaktadır. Sizler için birkaç soru ve cevabı derledik. İşte merak edilen sorulardan birkaçı;

Ön inceleme için atama bekliyor ne demek?

 İstinaf dosyaları ilk olarak ön bir incelemeden geçmek zorundadır. Bu sürede vatandaşlar Uyap Dava Sorgulama sayfasından dosya hakkında bilgilere sahip olabilir.  Başvurunun hemen arkasından dosya için ‘ön inceleme için atama bekliyor’ yazısı gözükür. Bu uyarı davanın ön aşamada beklediğinin göstergesidir.

İstinaf ön inceleme süresi kaç gündür?

Ön inceleme dosyaları için belirli bir süre bulunmamaktadır. Bu süre dava dosyalarına göre değişiklik gösterir. Dosya eğer incelemeye alınıyorsa atama beklediğinin göstergesidir.

İstinaf dosya durumu açık ne demek?

Dosya durumu açık olması; dosyanın ön inceleme aşamasından geçtiği ve mahkeme süresinin devam ettiği anlamına gelir. Sonuç olarak konu ile alakalı karar henüz verilmemiştir. Karar verilmesinin ardından dosya karara çıkmıştır.

Dosya durumu karara çıkmış ne demek?

Kararın çıkmış olması, dosyanın sonuçlanmış olması demektir. Bu süreçten sonra kararın yazılması beklenir.

Karara çıkmış dosya kaç günde sonuçlanır?

Dosya karara bağlandıysa eğer; süre en geç 1 ay sonra çıkmaktadır. Karar verildikten sonra tebliğ işlemleri başlar.

Karara çıkmış dosya ne zaman tebliğ edilir?

Kararı açıklanan dosya 1 ay içerisinde gerekçeli karara bağlanır. Eğer karar yazılması ardından tebliğ hakkında bir süre bulunmamaktadır. Sonuç olarak gerekçeli karar yazıldıysa eğer en geç 1-2 ay içerisinde tebliğ sonucu çıkmaktadır.

 

 



Son Güncelleme: 21.02.2022 15:27
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Istinaf SüresiDavaTebliğMahkeme
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