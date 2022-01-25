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10 yıl çalışana emeklilik verilecek mi? 10 yıl çalışana emeklilik Meclis’e geldi mi?

Son günlerde on yıl çalışana emeklilik konusu gündeme gelmeye başladı. Vatandaşlarımız 10 yıl çalışana emeklilik Meclis’e geldi mi, 10 yıl çalışan emeklilik konusu onaylandı mı, 10 yıl çalışana emeklilik verilecek mi sorularının yanıtlarını arıyor.

25 Ocak 2022 Salı 09:26
10 yıl çalışana emeklilik verilecek mi? 10 yıl çalışana emeklilik Meclis’e geldi mi?
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Geçtiğimiz yıl yapılan düzenleme neticesinde emeklilik yaşı kadınlarda ve erkeklerde uzatılmıştı. Ancak son günlerde on yıl çalışan emekli konusu gündeme gelmeye başladı. Vatandaşlarımız on yıl çalışana emeklilik Meclis’e geldi mi, on yıl çalışana emeklilik konusu onaylandı mı, 10 yıl çalışana emeklilik verilecek mi sorularının yanıtlarını aramaya başladı.

Emeklilik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Emeklilik vakti gelen vatandaşlarımız, Sosyal Sigortalar Kurumu’na yazılı bir dilekçeyle emeklilik başvurusu yapabilirler. Bunun için vatandaşlarımızın şahsi olarak il Sosyal güvenlik müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor. Başvurusu tamamlanan vatandaşlarımız hakkında detaylı bir inceleme yapılır.

10 Yıl Çalışıp Emekli Olma

Ülkemizde milyonlarca insan çalışmaktadır ve bu insanların en büyük hayali emekli olup rahat bir yaşam sürdürmektir. Bazı koşullarda erken emekli olma fırsatı vardır. Çalışanlar nasıl erken emekli olacağını merak ediyor. Çalışan vatandaşlarımız emeklilik hayali kurar. Bazı şartlar çerçevesinde erken emekli olma fırsatı vardır. Doğum borcu ve askerlik borcu bunlardan birisidir.

Ayrıca emeklilik 9 Eylül 1999 tarihinden önce onaylanmış ise, sigortalı kişinin 15 yıl boyunca sigorta süresine sahip olması gerekiyor. Ayrıca 3600 günden fazla prim ödemesi yapması ve yaş şartını tamamlaması gerekmektedir.3600 günü tamamladıktan sonra hangi yaşta emekli olacağınız ortaya çıkar. Erkekler 55 yaşından sonra, kadınlar ise 50 yaşından sonra bu işlemi yapma hakkına sahiptir.


Son Güncelleme: 25.01.2022 09:26
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EmeklilikMeclis
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