10 yıl çalışana emeklilik verilecek mi? 10 yıl çalışana emeklilik Meclis’e geldi mi?

Geçtiğimiz yıl yapılan düzenleme neticesinde emeklilik yaşı kadınlarda ve erkeklerde uzatılmıştı. Ancak son günlerde on yıl çalışan emekli konusu gündeme gelmeye başladı. Vatandaşlarımız on yıl çalışana emeklilik Meclis’e geldi mi, on yıl çalışana emeklilik konusu onaylandı mı, 10 yıl çalışana emeklilik verilecek mi sorularının yanıtlarını aramaya başladı.

Emeklilik Başvurusu Nasıl Yapılır?

10 Yıl Çalışıp Emekli Olma

Emeklilik vakti gelen vatandaşlarımız, Sosyal Sigortalar Kurumu’na yazılı bir dilekçeyle emeklilik başvurusu yapabilirler. Bunun için vatandaşlarımızın şahsi olarak il Sosyal güvenlik müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor. Başvurusu tamamlanan vatandaşlarımız hakkında detaylı bir inceleme yapılır.

Ülkemizde milyonlarca insan çalışmaktadır ve bu insanların en büyük hayali emekli olup rahat bir yaşam sürdürmektir. Bazı koşullarda erken emekli olma fırsatı vardır. Çalışanlar nasıl erken emekli olacağını merak ediyor. Çalışan vatandaşlarımız emeklilik hayali kurar. Bazı şartlar çerçevesinde erken emekli olma fırsatı vardır. Doğum borcu ve askerlik borcu bunlardan birisidir.

Ayrıca emeklilik 9 Eylül 1999 tarihinden önce onaylanmış ise, sigortalı kişinin 15 yıl boyunca sigorta süresine sahip olması gerekiyor. Ayrıca 3600 günden fazla prim ödemesi yapması ve yaş şartını tamamlaması gerekmektedir.3600 günü tamamladıktan sonra hangi yaşta emekli olacağınız ortaya çıkar. Erkekler 55 yaşından sonra, kadınlar ise 50 yaşından sonra bu işlemi yapma hakkına sahiptir.