03125242360 numarası kime ait? Neden arıyor?

Bilinmeyen numaralar hakkında önemli bilgi

Hangi numara sizi aramış olsa dahi dikkat etmemeniz gereken ilk konu telefonunuzda görünen numaradan numaranın gerçek sahibinin aramış olabileceği gibi bir dolandırıcının da bu numaradan arıyormuş gibi görünebileceğinin ihtimalidir. Bu teknik arayanın kimlik sahteciliği (caller id spoofing) olarak adlandırılmaktadır.

03125242360 Kim?

Lütfen bilinmeyen bir numaradanaldığınızda sizi arayanın bir dolandırıcı olabileceği ihtimalinini aklınızda bulundurun. Herhangi bir bilinmeyen numaradan çağrı aldığınızda ilgili numarayı araştırmanızı ve gerek duyuyorsanız geri aramanızı tavsiye ederiz.

03125242360 numaralı telefon numarasının kime ait olduğu bilinmiyor. Firmalar genellikle müşterilerinin talepleriyle alakalı olarak dönüş sağlamak veya ürün ve hizmetleri ile ilgili bilgi vermek için bu numaradan aramalar gerçekleştirmektedir.

03125242360 aradığında cevapla verilmeli mi

Eğer Firma ürün ve hizmetleri ile ilgileniyorsanız çağrıyı yanıtlayabilirsiniz fakat arayanın gerçekten Firma olduğundan emin değilseniz sadece dinleyin ve arayan kişiye hiçbir şekilde bilgi vermeyin.