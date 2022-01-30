İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türk Hava Yolları yönetim kurulunda İlker Aycı'nın yerine Ahmet Bolat atandı
Son Dakika
Türk Hava Yolları yönetim kurulunda...
Galatasaray, Atalay Babacan ve Yedlin ile yollarını ayırdıklarını açıkladı!
Son Dakika
Galatasaray, Atalay Babacan ve Yedlin...
Buz göletine devrilen iş makinesi operatörü hayatını kaybetti!
Son Dakika
Buz göletine devrilen iş makinesi...
Şener Şen ve İlyas Salman arasındaki küslük sona erdi!
Son Dakika
Şener Şen ve İlyas Salman...

02123474629 numaralı telefon kimin? Aramasının nedeni nedir?

02123474629 numaralı bir hat aradığı zaman ne yapılmalı? 02123474629 hatlı numara dolandırıcı mı? 02123474629 numara neden arıyor? 02123474629 numaralı çağrı kimden geliyor? soruları merak içerisinde araştırılmaya başlandı.

30 Ocak 2022 Pazar 11:17
02123474629 numaralı telefon kimin? Aramasının nedeni nedir?
Takip Et:

02123474629 numarası dolandırıcı mı? 02123474629 numaralı bir çağrı alındığı vakit ne yapılmalı? 02123474629 numarası aradığında ne yapılmalı? Soruları merak edilmeye başlandı.

Bilinmeyen numaralar hakkında önemli bilgi

Hangi numara ile aransanız da unutmamanız gereken ilk şey, telefonunuzda görünen numaranın gerçek sahibinin aramış olabileceği ve aynı zamanda bu numaranın bir dolandırıcıyı aradığı izlenimini verebileceği gerçeğidir. Bu teknikle arayanın kimliği sahtecilik olarak adlandırılır.

Bilinmeyen bir numaradan arandığınızda arayanın sahtekar olma olasılığını göz önünde bulundurun. Genel olarak, bilinmeyen bir numaradan gelen bir arama durumunda, uygun numarayı aramanızı ve gerekirse tekrar aramanızı öneririz.

02123474629 kimdir?

02123474629 numarası Greenpeace’e ait olmaktadır. Dolandırıcı amaçlı aranmamaktasınız. İlgili firma, müşterilerinin gereksinimleri hakkında geri bildirim veya ürün ve hizmetleri hakkında bilgi almak için genellikle bu numaradan arar.

 

02123474629 aradığı anda cevap vermeli mi / geri dönmeli mi?

Eğer Firma ürün ve hizmetleriyle ilgiliyseniz çağrıya cevap verebilirsiniz ancak arayan kişinin ve firmanın gerçek olduğu konusunda şüpheliyseniz sadece dinleyin ve arayana hiçbir bilgiyi sunmayın.

 

 



Son Güncelleme: 30.01.2022 11:17
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
02123474629TelefonKimNumaraGreenpeace
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
08504841243 numaralı telefon kimin? Aramasının nedeni nedir?
08504841243 numaralı telefon kimin? Aramasının nedeni nedir?
E-Devlet üzerinden KOSGEB başvurusu nasıl yapılır? KOSGEB nedir?
E-Devlet üzerinden KOSGEB başvurusu nasıl yapılır? KOSGEB nedir?
Rüyada lamba görmek neye delalet eder?
Rüyada lamba görmek neye delalet eder?
Ev sahibi nasıl olunur? Kira öderken ev sahibi olunabilir mi?
Ev sahibi nasıl olunur? Kira öderken ev sahibi olunabilir mi?
Kırmızı örümcekle nasıl mücadele edilir, kırmızı örümcek ilacı nedir?
Kırmızı örümcekle nasıl mücadele edilir, kırmızı örümcek ilacı nedir?
Örümcek olmaması için ne yapmalı?
Örümcek olmaması için ne yapmalı?

Popüler Haberler

Yaşlanmanın 9 nedeni denir? Yaşlanmaya neden olan temel etmenler nelerdir? Tükettiğimiz yiyecekler bizi nasıl etkiliyor?
Tolga Çevik kimdir, kaç yaşında ve nerelidir ?
31 Ocak 2022 Pazartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 31 Ocak Pazartesi at yarışı programı
Oyuncu ve manken Faik Ergin kimdir?
TJK 30 Ocak 2022 Pazar at yarışı sonuçları
Oyuncu Beyza Şekerci kimdir?
02123474629 numaralı telefon kimin? Aramasının nedeni nedir?
Anıl Yıldız kimdir, kaç yaşındadır? Anıl Yıldız hakkında bilgiler
08504841243 numaralı telefon kimin? Aramasının nedeni nedir?
D vitamini eksikliği koronavirüs olmaya yol açar mı? D vitamini koronavirüsten korur mu?
Get The Goat filminin konusu nedir?
Fazla mesai nasıl hesaplanır? Fazla mesai ücretleri ne kadar?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin adı değişti! İlk tanıtım izleyici karşısına çıktı
Şeref Bey dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
Unutulmayan eski Türk dizileri hangileridir?
E-Devlet üzerinden KOSGEB başvurusu nasıl yapılır? KOSGEB nedir?
Kırmızı Oda'nın Mitra'sı aslında kim? Kırmızı Oda Melisa Aslı Pamuk kimdir?
Ahu Sungur kimdir, nerede doğmuştur? Ahu Sungur evli mi? Ahu Sungur kaç yaşında?
Bu Çocuklar Bizim Film Konusu, Yorumu ve İncelemesi
Sexify dizisi oyuncuları kimler? Sexify dizisinin konusu nedir?
Uzaktan kimlik tespiti ile hesap açma işlemleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.