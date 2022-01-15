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Dışişleri Bakanlığı’ndan Yunanistan’a sert tepki! 19 Mayıs’ı bahane ettiler, tarihi gerçekliği çarpıttılar!

Son dakika haberine göre Yunanistan 19 Mayıs’ı bahane ederken tarihi gerçekliği çarpıtarak açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanlığı ise Yunanistan’a sert tepki verdi. Gerçekleri bağdaşmayan açıklamaların yapılmaması gerektiğini söyleyen Bakanlık Yunanistan’ı uyardı.

15 Ocak 2022 Cumartesi 13:12
Dışişleri Bakanlığı’ndan Yunanistan’a sert tepki! 19 Mayıs’ı bahane ettiler, tarihi gerçekliği çarpıttılar!
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Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan’ın açıklamaları yüzünden sert tepki gösterdi. 19 Mayıs’ı bahane ederek doğru olmayan açıklamalarda bulunana Yunanistan bakanlık tarafından tepki aldı. Yunanistan ve Türkiye basınını meşgul eden yazışmalar iki ülke arasında gerilimi arttırdı. Yunanistan 19 Mayıs'ı bahane ederek doğru olmayan sözlerde bulunması üzerine Türkiye hemen geri cevabını verdi. Bakanlık sert sözler ile Yunanistan'ı uyardı.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında Yunanistan'da bugün düzenlenen bazı etkinlikler ve yapılan açıklamalara ilişkin, "Yunanistan Meclisi ve makamları tarafından 19 Mayıs 1919'un yıl dönümü bahanesiyle yapılan, tarihi bütünüyle çarpıtmaya yönelik mesnetsiz ve hezeyan dolu açıklamaları külliyen reddediyoruz." ifadesini kullandı.

Bakanlık açıklamasında 19 Mayıs 1919 tarihinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde başlatılan Kurtuluş Mücadelesinin ülkemiz için istiklal ve hürriyet zaferi ile kalmayıp Anadolu’da işgalci güçlerin faaliyetlerine son verdiğini açıkladı. O dönemin emperyalist güçleri maşası olurken Anadolu’yu işgale iten Yunanistan’ın yaptıklarının unutulmaması söylendi. 

Türkiye için tarihin doğru olmadığı çarpık iddialarda bulunan Yunan, üçüncü ülkeleri aldatma çabasında bulunduğu yüzünden bakanlık tarafından kınandı.

Açıklamada emperyalist güçlerin 15 Mayıs 1919'da İzmir'i işgal ederek ve Anadolu'da kıyım başlatarak tarihe damga vuran Yunanistan’ın mağdur olduğu inandırıcı olmadığı söylendi.

Yunan lideri, kendi trihinde yüzleşmeye ve Tahkikat Komisyonu raporların incelemesini Yunan mezaliminin hatırlanması istenildi. Lozan Barış Antlaşması'nın 59. maddesine göre işlediği fiillerin savaş hukukuna aykırı olduğu tescillenen Yunanistan için Dışişleri tarihi gerçekleri kabul etmesi gerektiğini öne sürdü.

Dışişleri: Gerçekleri çarpıtmayın!

Açıklamada ayrıca şu ifadeler kullanıldı;

"Kurtuluş Savaşı sonrasında Yunanistan Başbakanı Venizelos'un 19 Mayıs 1919'da istiklal mücadelesinin önderliğini yapan Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü Nobel Barış Ödülüne aday göstermesinden bugünkü Yunan liderliğinin çıkarması gereken önemli dersler mevcuttur. Tarihi tersten okuma çabasına yönelik sorumsuz siyaset anlayışının terkedilmesinin öncelikle Yunanistan'ın kendi menfaatine olacağını hatırlatırız.” ifadelerine yer verildi.

Yunanistan için son sözlerini dile getiren Bakanlık Yunanistan devletini tarihi gerçekleri çarpıtmak yerine iş birliği ile barış ve istikrar ile güzel bir gelecek için gayret edilmesi için davet etti.

 


Son Güncelleme: 15.01.2022 13:12
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Dışişleri BakanlığıYunanistan19 MayısTarih
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