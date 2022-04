Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm Dünya çocuklarına hediye ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda ilkokul öğrencileri Ata’larının onlara verdiği günde güzel şiirler ve yazılar okuyacaklar. Dünya’nın hiçbir milletinde bir günün çocuklara armağan edildiği görülmemektedir. Bu bağlamda 23 Nisan çok büyük bir öneme sahiptir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda etkinliklere katılacak çocuklarımız için En Güzel 23 Nisan Şiir, Konuşma Metni ve Şarkıları derledik.

Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm Dünya çocuklarına hediye ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda ilkokul öğrencileri Ata’larının onlara verdiği günde güzel şiirler ve yazılar okuyacaklar. Dünya’nın hiçbir milletinde bir günün çocuklara armağan edildiği görülmemektedir. Bu bağlamda 23 Nisan çok büyük bir öneme sahiptir. Bu yazımızda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda etkinliklere katılacak çocuklarımız için En Güzel 23 Nisan Şiir, Konuşma Metni ve Şarkıları derledik…

En Güzel 23 Nisan Şiir, Konuşma Metni ve Şarkıları

Cumhuriyetin ilan edilmesinden evvel yeni rejimin müjdecisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışını 23 Nisan tarihinde kutlayacağız. Ülkemizin en zor zamanlarında her birinin birer kahramanlık hikayesi yazdığı vatandaşlarımızın desteğiyle kurulan meclisimizin doğum tarihi olan 23 Nisan 1920 tarihi, hepimiz için çok büyük önem arz eden bir tarihtir. Her sene tüm eğitim kurumlarında ve ülkenin her noktasında sevinç ve coşku ile kutlanan TBMM’nin açılışı sonrasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara hediye edildi ve bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanmaya başladı.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bütün Dünya çocuklarına hediye ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her sene bütün eğitim kurumlarında büyük bir coşku ve sevinç içinde kutlanmaktadır.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında öğrenciler birçok şiir okuyacaklar ve günün anlam ve önemine yönelik yazılar okuyacaklar. Korolar şarkılar söyleyecek… Aşağıdaki kısımda 23 Nisan gününe özel şarkı, şiir ve konuşma yazıları yer almaktadır.

23 NİSAN

Sanki her tarafta var bir düğün.

Çünkü, en şerefli en mutlu gün.

Bugün yirmi üç Nisan,

Hep neşeyle doluyor insan.

İşte, bugün bir meclis kuruldu,

Sonra hemen padişah kovuldu.

Bugün yirmi üç Nisan,

Hep neşeyle doluyor insan.

Bugün, Atatürk'ten bir armağan,

Yoksa, tutsak olurduk sen inan.

Bugün yirmi üç Nisan,

Hep neşeyle doluyor insan.

Saip EGÜZ

23 NİSAN

Dün sabah anneciğim

Öperek, dedi: Uyan

Bugün senin bayramın,

Kalk, bak süslendi her yan.

Baktım her taraf süslü,

Sokaklar dolu insan.

Dedim: Anne bu neden

Dedi: 23 Nisan.

Temel bayrammış, inan

Kutlu olsun kardeşim

Geldi 23 Nisan.

R. Gökalp ARKIN

23 NİSAN

Bugün bir başka aydınlık yeryüzü,

Bir başka ağaçların, evlerin yüzü.

Bugün çocuklar güzel.

Bugün sokaklar güzel...

Elimizden tutan her el

Daha sağlam

Daha mavi gökyüzü;

Bayraklar daha yakın.

Bakın: geçiyor yarının büyükleri;

Şarkılar tutuyor gökleri.

Adnan ARDAĞI

ÇOCUK BAYRAMI

Arkadaşlar, sevinelim,

Hep gülelim, eğlenelim;

Sıkılmasın hiç canımız;

Çünkü bugün bayramımız...

Oyun, alay, denek düğün,

Hepsi bizim işte bugün...

Çocuklara hor bakmayın;

İncitmeyin, esirgeyin...

Ana yurdun oğlu, kızı,

Umut veren şen yıldızı.

Yarınları parlatacak;

Şenlenecek her bir ocak...

Korunacak cumhuriyet,

Yükselecek bu memleket...

Ekrem ŞENOZAN

23 NİSAN GÜNÜ

Bayram yapar çocuklar,

23 Nisan günü

Büyük bir sevinç kaplar,

Bütün yurdun üstünü

Bin dokuz yüz yirmide

Duyuldu halkın sesi

Açıldı bu tarihte

Büyük Millet Meclisi

Bugün edildi ilân

Yeni bir Türk devleti

Bundan, 23 Nisan

Sevindirir milleti

İ. Hakkı SUNAT

ATATÜRK ÇOCUK OLMUŞ

Çocuk Bayramı'nda

Gelmiş katılmış aramıza,

Atatürk çocuk olmuş bakın:

Sallanıyor salıncakta!

Gülüyor gözlerinin içi,

Gülüyor,

Gökler, denizler kadar mavi.

Diyor ki: "Çocuklar, ben verdim size

Bayramların en güzelini".

"Dilerim, yurdumun çocukları,

Tüm çocukları dünyanın

Gülüp oynasınlar bugünkü gibi;

Acıda, sevinçte kardeş olsunlar...

Çınlasın yeryüzünde barış türküleri".

Aziz SİVASLIOĞLU

EGEMENLİK ULUSUNDUR

Egemenlik ulusun olduğu günden beri,

Hergün daha çok artan bir zevkle yaşıyoruz.

Biz seyredenlerin kamşıyor gözleri,

Asırları yılların içinde aşıyoruz...

Artık maziye gömdük mesafeyi, zamanı;

Her geçen gün andırır bir 23 Nisanı.

Kalplerde inkılâbın bilinçli heyecanı,

Mukaddes hedeflere hızla yaklaşıyoruz.

Yolumuzda ışıktır demokratik meşale,

Biz milletçe bağlıyız ulusal ülkülere.

Heybetli bir çığ gibi bütün ulus el ele.

Yeni bir medeniyet için uğraşıyoruz.

Bugün yirmi milyon Türk bir tek kalp, bir tek vücut;

Hepsinde aynı hamle, aynı güvenli umut.

Yuvalar şenlik dolu, gönüller ferah, mesut...

En kutlu bir hayatın zevkini taşıyoruz.

Halil Refet TANIŞIK

23 NİSAN

Vatan tehlikedeydi, Atatürk karar verdi:

Vatanı kurtaracak yine millettir dedi.

Ankara'da bir meclis toplayıp kurmak için

Günlerce, haftalarca çalıştı için için.

İşte bugün kuruldu Büyük Millet Meclisi.

Ankara'dan yükseldi milletin gür sesi.

Çocuklar, tarihten bir altın yapraktır bugün.

Gönlümüzde kalmasın artık, ne gam ne hüzün.

Çocuklar bayram yapın, sevinin ve haykırın.

Engel denen her şeyi gücünüzle siz kırın.

Çocuklar biliniz ki siz koca bir cihansınız.

Vatanın her yerinden fışkıran volkansınız.

Doğan güneş sizindir, yıldızla ay sizindir.

(Artık özgürlük sizin, gelecek sizindir.)

Ey gün yüzlü çocuklar!

( "Çalışın, öğünün ve kendinize güvenin.")

Hayatta durak yoktur; daima ileri!

Coşkun bir rüzgâr gibi ufukları aşın.

Göğsünüz kanasa da akmasın göz yaşınız.

(Okulda, derste, sırada çalış azimle, hırsla.)

Temiz olsun kalbiniz, aydın olsun kafanız.

Şen olsun, kutlu olsun bayramınız.

Uluğ TURANLIOĞLU

23 NİSAN

Bu ne duru sabah, ne temiz hava,

Geliyor her yandan Nisan kokusu.

Sevinçten deliye dönmüş her yuva,

Sarmış gönülleri vatan duygusu.

Gelincikler gibi al al bayraklar,

Evlerden sarkıyor, gökler de dolu.

Nabızlar pek hızlı, coşkun yürekler,

Sanki arslan bugün her Türk'ün oğlu!

Şu mini miniler tombul yanaklı,

Yerlerinde bile duramıyorlar.

Hepsinin elleri çifte bayraklı,

Gözlerinde şimşek şimşek sevgi var.

Yeniden oluyor her şey, yeniden,

Yanıyor Atatürk içimizde bak!

Atatürk, bu kara günü ak eden,

Atatürk; andımız, en kutlu sancak.

Eğlenin yavrular, gülün çocuklar.

Coşsun gönlünüzde Türklük duygusu.

Havanın bile bir coşkun hâli var,

Her yönden geliyor nisan kokusu.

Hasan Lâtif SARIYÜCE

BİZİM BAYRAMIMIZ

Bu gelen bizim bayram

Yükseldi bak ünümüz.

23 Nisan bizim

En şerefli günümüz!

Al bayrağı açalım,

Gel gidelim törene.

Bin teşekkür, bizlere

Bugünleri verene...

Bizim için harcanan

Boşa gitmez bu emek,

Çünkü her Türk çocuğu

23 Nisan demek...

İsmail Hakkı SUNAT

ÇOCUKLARIN DİLEĞİ

Çocuklar şarkı söylerken

Kanatlanır gökyüzüne

Melek olur.

Çocuklar şarkı söylerken

Sarı saçlı, mavi gözlü

Bebek olur.

Çocuklar şarkı söylerken

Bulut olur,

Gökkuşağı olur

Deniz olur.

Çocuklar şarkı söylerken

23 Nisanlarda

Pırıl pırıl saydam kanatlı

Kelebek olur.

Çocuklar şarkı söylerken

23 Nisanlarda

Dillerinde, gözlerinde

Yüreklerinde yalnızca

Bir dilek olur.

Teşekkürler Atatürk

Teşekkürler Atatürk

M. Macit TAŞ

DÜNYA ÇOCUK BAYRAMI

Kiminin saçı siyah,

Kiminin saçı sarı...

Ankara'da buluştu,

Dünyanın çocukları.

Her Yirmi Üç Nisan'da

Tekrarlanır bu olay.

Buluşma nedenini,

Açıklamak çok kolay.

Bu kocaman dünyada

Ülke sayısı çoktur.

Oysa ki hiç birinin

Çocuk Bayramı yoktur.

Dünyanın çocukları

Yurdumuza koşuyor,

Her Yirmi Üç Nisan'da

Cıvıldaşıp coşuyor.

Türkiye konuklarla,

Kalpler sevgiyle dolsun.

Dünya Çocuk Bayramı

Herkese mutlu olsun!

Altan ÖZYÜREK

23 NİSAN

Vatan ufuklarında esiyordu korkunç yel,

Her kalp keder içinde, bütün gönüller kıştı.

Biz yeryüzünde yokken, bundan yıllarca evvel,

Bu cennet yurdu, kara bir sis sarmıştı.

Bir mucize ansızın bir gün dağıttı sisi,

Ufuklara nur saçan eşsiz meşale yandı.

Yurdu kurtarmak için Büyük Millet Meclisi,

Tam seksen bir yıl evvel Ankara'da toplandı.

Zafer peşinde koştuk, geride bıraktık dünü.

Hakkı gerçek bilerek her zaman ona taptık.

Yurdumuzu kurtaran bu en mukaddes günü,

Kendi günümüz saydık, çocuk bayramı yaptık.

Bu ne biçim bir sevinç, bu ne doyulmaz bir haz,

İçimizde yüzyılı gün yapacak bir hız var.

Bugün neşe içinde coşsak, taşsak yine az,

Çünkü bir gün içinde iki bayramımız var.

Hep el ele vererek bu sevinci yayalım,

Kalmamalı en ufak bir tasamız,

Bugün sevinç içinde koşalım, oynamayalım,

Bu bizim günümüzdür, bu bizim bayramımız.

Ferit Rakıp TUNGOR

23 Nisan Kompozisyonu-1

Atatürk’ün Armağanı

Tarihimizde büyük yaralar açan Kurtuluş Savaşımızın en zor günlerinde açılan TBMM, herkese bir sevinç haberi olarak müjdelendi. Büyük önderimiz, bu mutlu günü de yarının büyükleri olan çocuklara armağan etti. Bu günden sonra da her yıl 23 Nisan gününü başta çocuklar olmak üzere coşkuyla kutluyoruz.

Yıllardır biz çocukların kutladığı bu gün sadece Türklerce değil tüm dünya çocuklarının coşkuyla kutladığı bir bayramdır. Her yıl bu bayram her ırktan çocukların katılmasıyla sevgi bahçesini andıran bir görüntü oluşturulmaktadır. Bu sayede Atatürk’ün övünerek söylediği “Bugünün küçükleri, yarının büyükleridir.” özdeyişi doğrulanmış oluyor.

Bu bayramın insanlara verdiği barış mesajı, mesajların en büyüğüdür. Zaten bütün çocukların bir araya geldiklerinde, aralarındaki sevgiyi, alışverişi, barışı simgeleyen en önemli görüntüdür. Bu anlamlı günde bütün çocukların kalplerinin aynı gün, aynı heyecan için çarpması çok gurur verici ve övünücü olsa gerek.

Türk insanlarına düşen görev de 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na yakışır bir gün hazırlamaktır. Bütün okullarda yapılan törenlerle, oynanan oyunlarla ve dünya çocuklarını eksiksiz biçimde ağırlamakla tüm ülkelere önek olmalıyız. Kısacası Atatürk’e layık olmalıyız.

Ulu önder Atatürk, bu en büyük, en kutsal günlerden olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı yaşatmak görevini tüm Türk çocuklarına bırakmıştır. Bizler Türk çocukları olarak bu görevi en iyi şekilde yerine getirmeliyiz. Şeyda Serbest

23 Nisan Kompozisyonu-2

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız, Bizim Bayramımız

23 Nisan bir milli bayramdır.

23 Nisan’da iki bayram birden kutlanır, iki sevinç birden yaşanır. 1. bayram “Milli Egemenlik” bayramıdır. Çünkü 23 Nisan 1920 günü TBMM’nin açılmasıyla Türk milleti egemenlik ve özgürlük haklarını eline almıştır. Artık padişahın değil kendi seçtiği temsilcilerin kararı ile devlet idare edilecektir.

2. bayram “Çocuk Bayramı” dır. Bu bayramı Atatürk Türk çocuklarına armağan etmiştir. Bu sebepten bu bayrama Çocuk Bayramı denir.

Yani 1. bayramla yeni Türk Devleti’nin kuruluşunu hatırlıyoruz. 2. bayramla yarının büyükleri olacak ve yeni Türk Devleti’ni yaşatacak çocukları hatırlıyoruz.

23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı dünyada ilk kutlanan çocuk bayramıdır. Bu da Atatürk’ün çocuklara ne kadar önem verdiğini çok açık bir şekilde anlatmaktadır. Bugün yurdumuza bir çok ülkeden binlerce çocuk, bayramımızı kutlamaya gelir. Bu yüzden Türk çocuğu çok şanslıdır. Birçok savaş sonucu elde ettiği bu bayramı övünçle, gururla onlara anlatır.

Bu bayramda çocuklar çeşitli oyunlar oynarlar, şiir okurlar. Sevinçlerini, mutluluklarını böyle açıklarlar. Ayrıca anne ve babalar çocuklarının marifetlerini görürler ve sevinirler.

23 Nisan günü bazı çocuklar Ankara’ya meclise giderek Başbakanın, Cumhurbaşkanının koltuklarına otururlar. Böylece bir an bile olsa büyük olmanın mutluluğunu yaşarlar. Büyüyünce belki de bu koltuğa ulaşmayı hayal ederler, mutlu olurlar, içten içe Atatürk’e teşekkür eder, sonsuz bir sevgi duyarlar.

Ben bir çocuk olarak bu bayramı kutlamaktan çok mutluyum ve bu bayramı bize armağan eden Büyük Önder Atatürk’e sonsuz bir sevgi duyuyor, ona teşekkür ediyorum. Ebru Aksan

23 Nisan Kompozisyonu-3

Gelecek Biziz

Devleti kuran ve yöneten en üstün gücün millete ait olması demek olan ulusal egemenlik, demokratik ve bağımsız bir Cumhuriyetin temelini oluşturur.

Egemenlik, başka toplumların sömürgeciliği altında olmama, kendi kendine hakim olma durumudur. Yani egemen bir devlet, bağımsız bir devlettir. Başka devletler tarafından sömürülemeyen bir devlettir. Egemen bir millet, yeni doğan bir bebek gibi henüz yolun başında ve doğum gününü kutlayan yedi yaşındaki bir çocuk gibi mutlu, bayram havası içerisinde bir ulustur. Nasıl bir insanın hayatını devam ettirebilmesi için yemesi ve içmesi gerekiyorsa, bir milletin de varlığını sürdürebilmesi için ülkenin bağımsız olması şarttır.

Türk milleti geçmişten bu güne egemenliğini yitirmemiş ve onu kaybetmemek, sahip çıkabilmek için çok zorlu mücadeleler vermiştir. Böylece dünya tarihinde adından sık sık söz ettirerek şerefli bir geçmişe sahip olmuştur. Egemenliğimiz uğruna verdiğimiz en önemli, en anlamlı mücadelemiz Kurtuluş Savaşımızdır. Milli Mücadele’mizin kazanılmasından sonra kurulan Cumhuriyetimiz egemenliğin kişi yada sınıf tekelinden alınıp, millet iradesine verilmesiyle gerçek anlamını kazanmıştır.

Büyük Atatürk, egemenlik sevdasını ulusuna küçük yaşta öğretmeyi amaçlamıştır. Çünkü ağaç yaş iken eğilir. Küçük yaşta egemenliğin önemini kavrayan bir çocuk, büyüyünce egemenliğin devamı için elinden geleni yapacaktır. Bu yüzden Atatürk, 23 Nisan’ı biz çocuklara hediye ederek, bu amacında bir adım daha ilerleyerek gayesine ulaşmayı başarmıştır.

Biz Türk çocukları olarak, Atamızın izini takip edip onun yolundan gitmeli ve egemenliğimiz uğruna canımızı seve seve vermeyi göze almalıyız. Çünkü Milli Egemenlik temeline dayanan Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği, tarih bilincine sahip gençlikle sağlanır. İsmail Gülmez

23 Nisan Kompozisyonu-4

Çocuk Bayramı

Çocuklar yeryüzündeki en değerli varlıklardır. Toplumların gelecekleridir.

Her yıl 23 Nisan’da kutlanan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ülkemiz çocuklarına Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün armağanıdır. Günümüzde bu bayram tüm dünya çocuklarının katılımıyla daha renkli bir çehreye kavuşmuştur.

23 Nisan 1920’de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış tarihi Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı olarak kabul edilmiştir.

Ulu Önder Atatürk, biz çocuklara güçlü bir devlet bırakmıştır. Bu çocuklara bırakılan en değerli hazinedir. Mustafa Kemal, arkadaşları ve kahraman Türk halkı bin bir zorluğa katlanarak bu ülkeyi kurtarmışlardır.

Ülkemiz yabancı devletlerce işgal altındaydı. Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkmasıyla Türk milletinin kaderi değişti. Dağılmış olan Türk milletini aynı amaç etrafında, bağımsızlık için bir araya toplamıştır. Türk milleti hep birlikte başkomutanlarının önderliğinde tek yumruk olmuş, ülkesini kanının son damlasına kadar savunmuştur. Bütün herkes düşmana karşı bir gün bile boyun eğmeden mücadele etmişlerdir. Bir karış toprağı bile kimseye bırakmamışlardır.

Ulu Önder Atatürk’ün dediği gibi egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir. Güç milletin elindedir.

Türk milletinin istediği zaman aşamayacağı zorluk ve engel yoktur. Bizler Atatürk çocukları olarak, Atamızın bize bıraktığı bu güzel vatanı, Atamızın söylediği gibi “Yurtta sulh, cihanda sulh” ilkesiyle düşmanlara karşı sonuna kadar korumalıyız. Devletimizin dünya devletleriyle rekabet edebilmesi için çok çalışmalıyız.

Savaşlarda en büyük yarayı çocuklar alır. Onlar hep üzülen taraf olurlar. Habersizken, ne olduklarını bilmedikleri bir kurşun çocukları yaralar, sakat bırakır yada öldürür. Bu kadar değerli olan bu varlıklarımıza en büyük armağan olan barışı, sevgiyi vermeliyiz. Savaşı değil!

Atamızın çocuklara armağanı olan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dünyada çocuklara armağan edilen tek bayramdır. Bizler bu günü dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen kardeşlerimizle kutluyoruz.

Çocuklarımız bu milletin geleceği, bu milletin yarınıdır. Bu vatan da bizim. Bizim olduğu sürece de elimizden gelen her şeyi yapmalıyız.

“Muhtaç olduğumuz kudret, damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur.” Çağla Coşkun

23 Nisan Kompozisyonu-5

Bu Benim Bayramım

Özgürlük, tüm canlılar için, çok değerli ve vazgeçilmez bir kavramdır. Bu öyle bir kavramdır ki, uğruna nice canlar verilir. Biz, özgürlük ve egemenlik uğruna canını hiçe saymış, vatan toprağını tüm değerlerden üstün tutmuş bir ulusun torunlarıyız. Bu gururu, bize armağan edilen “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” günlerinde, her yıl onurla ve coşkuyla taşıyoruz.

Atatürk’ün bizlere 23 Nisan 1920 günü TBMM’nin açılmasıyla hediye ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı.... Atalarımızın kanlarını ve canlarını ortaya koyarak kazandıkları zaferler sonucu bize hediye ettikleri bu günün değerini bilmeliyiz. 23 Nisan’da neler yaşanmaz ki... Okullarda yapılan törenlerde okunan şiirler, yazılar, söylenen marşlar, hepimizi çok sevindirir ve coşturur.

23 Nisan’da herkes bize özenle davranır. Annelerimiz, babalarımız, öğretmenlerimiz kısacası bütün büyüklerimiz. Hatta yolda gördüğümüz insanların bile sanki bize bakarken gözleri parlar.

Aldığımız hediyeler, gördüğümüz ilgi, “Keşke her gün 23 Nisan olsa!” dedirtir bize. Ne kadar o gün ayrı bir ilgi olsa da, normalde de insanlar bizlere öyle sevgi dolu bakar aslında. Belki de o gün, biz kendimizi öyle hissettiğimiz için farklıymışız gibi gelir insanların davranışları.

Sevgili Atatürk, bize armağan ettiğin bu bayram bizim özgürlüğümüzdür. Biz Türk Çocukları olarak, bu bayramın, özgürlüğün ve egemenliğin değerini bileceğiz.