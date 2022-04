Dünya sporunu ve futbol karşılaşmalarını yayınlayan resmi kanal olan S Sport kullanıcılara verdiği hizmetler ile takdir ediliyor. Abonelik satın alınması gereken S Sport Plus nasıl izlenir, S Sport Plus ücretsiz nasıl izlenir?

Dünya sporunu ve futbol karşılaşmalarını yayınlayan resmi kanal olan S Sport kullanıcılara verdiği hizmetler ile takdir ediliyor. Kısa süre içerisinde Türkiye'de verdikleri yayın hizmeti ve spikerleri ile dikkatleri üzerine toplayan kanallar arasında yer alan S Sport, başarısını sürdürüyor. Vatandaşlar tarafından Premier Lig karşılaşmalarını takip ettikleri kanal olarak bilinen S Sport ise birçok Premier Lig karşılaşmasını ise S Sport Plus tarafından yayınlanmaktadır. Peki S Sport Plus nasıl izlenir? S Sport Plus ücretsiz nasıl izlenir? İşte detaylar ve daha fazlası haberde yer alıyor.

S Sport, Saran Holding'in D-Smart platformuna özel olarak yayın yapan Spor Smart 2 kanalını satın almasıyla 18 Mart 2017 tarihinde ismini değiştirerek kurmuş olduğu kanaldır. İngiltere Premier Ligi, Formula 1, NBA, WWE, UFC başta olmak üzere dünyanın en önemli spor organizasyonlarını yayınlamaktadır.

S SPORT PLUS ÜCRETSİZ NASIL İZLENİR?

S Sport Plus ücretli yayın politikası sebebiyle sadece abone olanlar izleyebilmektedir. 2022 yılı itibari ile S Sport Plus aylık ücreti 21,99 TL iken yıllık ücreti ise 179,90 TL'dir.

S Sport Plus ücretsiz olarak Türkiye'de izlenemez iken halka açık kanallar üzerinde birçok karşılaşma bazen şifresiz bir şekilde yayınlanabilmektedir.

S SPORT PLUS'I HANGİ CİHAZLARDAN İZLEYEBİLİRSİNİZ?

Android TV

Apple TV cihazı

Google Chromecast cihazı

LG WebOS 3.0 ve üzeri Smart TV’ler

Samsung Tizen 3.0 (2017 yılı ve üzeri üretim) Smart TV’ler

Vestel ve Regal (2018 yılı ve üzeri üretim) Smart TV’ler

Vestel Android Smart TV

Philips Android Smart TV

Sony Android Smart TV

Toshiba Android Smart TV

Xiaomi Mi Box ve Mi Stick cihazı

S SPORT PLUS NASIL İZLENİR?

S Sport Plus Uygulaması dünyanın en önemli spor organizasyonlarını ve liglerini hem canlı yayın hem de tekrar izle seçenekleriyle kullanıcılara sunan, internet üzerinden hizmet veren bir yayın platfromudur. S Sport Plus uygulaması, kurulum ve ek bir cihaz gerektirmez, yayınlar doğrudan internet üzerinden, mobil uygulamalarla mobil cihazlarda ya da smart tv uygulamalarıyla geniş ekranlar üzerinden abonelik sonrasında hemen izlenebilir.

S Sport Plus Paketi kapsamında sunulan içerikler, https://www.ssportplus.com adresinden bilgisayarla, App Store ve Play Store’dan “S Sport Plus” uygulamasını indirerek tablet ve akıllı telefonlarla ve, Beko /Arçelik, Vestel, Grundig, LG, Samsung Smart TV uygulamaları, Android TV işletim sistemli Smart TV’ler ve media player cihazları, Apple TV ile ve Google Chromecast cihazları üzerinden izlenebilecektir.

S Sport Plus uygulamasıyla, Premier Lig (2021-2022 sezon sonuna kadar sunulabilecektir), La Liga, NBA, F1, UFC, Portekiz Ligi, NFL, Wimbledon ve ATP Tenis Turnuvaları gibi dünyanın önde gelen spor organizasyonlarını canlı yayın ve tekrar izle seçenekleriyle izlenebilecektir. Kullanıcılar izlemek istedikleri maç ya da yarış programını diledikleri yerde S Sport Plus’ın çoklu ekran teknolojisiyle izleyebilirler.