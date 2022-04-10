Fenerbahçe 2-0 Galatasaray maç özeti ve golleri izle Bein Sports FB GS özet izle Youtube Fenerbahçe 26. dakikada Miha Zajc'ın golüyle 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Mücadelenin 58. dakikasında Mert Hakan ile Marcao arasında gerginlik yaşandı. Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, 62. dakikada sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Fenerbahçe 68'de Serdar Dursun'un golüyle durumu 2-0 yaptı.

Fenerbahçe Galatasaray maç özeti izle bein sport fb gs golleri izle youtube 10 Nisan 2022 Süper Lig'in 32. haftasında oynanan dev derbi maçında Fenerbahçe Galatasaray maçı kaç kaç bitti? FB GS maç sonucu ve geniş özeti bein sports ekranlarında yayınlandı. İşte Fenerbahçe Galatasaray özet izle bilgileri...

Fenerbahçe, Kadıköy'deki dev derbide Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Lig ikinciliği için son 7 maçta müthiş bir seri yakalayan ve hiç kaybetmeyen sarı lacivertliler, seyircisi önündeki müthiş atmosferde ezeli rakibi Galatasaray'ı devirdi. Kaybetmezlik serisi 8 maça çıkan Kanarya söz konusu süreçte 22 puan topladı.

Süper Lig’in 32. haftasında Kadıköy’de Galatasaray’ı ağırlayan Fenerbahçe ezeli rakibini 2-0 mağlup etti ve müthiş serisini sürdürdü.

Son 7 maçında 6 galibiyet, 1 beraberlik alan Fenerbahçe İsmail Kartal yönetiminde seyircisi önünde derbiyi de kazandı. Son 4 maçtır Kadıköy’de kaybetmeyen Galatasaray kötü geçen sezonda Fenerbahçe’ye de mağlup oldu.

Maç boyunca etkili bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe, 26. dakikada Miha Zajc’ın golü ile öne geçti. Mert Hakan Yandaş’ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Bright Osayi-Samuel bekletmeden yerden topu Miha Zajc’a gönderdi. Miha Zajc, penaltı noktası gerisinde hafif sağ çaprazdan gelişine yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Fernando Muslera’nın sağından uzak köşede ağlarla buluşturmayı başardı.

SERDAR DURSUN FARKI 2’YE ÇIKARDI

İlk yarı soyunma odasına 1-0’lık skorla giren sarı lacivertliler ikinci yarıda da baskısını zaman zaman artırdı.

68’de Serdar Dursun’un golü ile fark ikiye çıktı. İrfan Can Kahveci’nin sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında, Mert Hakan Yandaş’ın kafayla indirdiği topa hareketlenen Serdar Dursun, arka direkten gelişine yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Fernando Muslera’nın müdahalesine rağmen ağlara yolladı.

Serdar Dursun, Josef’ten (Nisan 2017) bu yana Süper Lig’de Fenerbahçe formasıyla Galatasaray’a kafa golü atan ilk oyuncu oldu.

86’da Galatasaray’ın golü geçerli sayılmadı. Kerem Aktürkoğlu’nun ceza alanına gönderdiği ortasında, arka direkte seken topu önünde bulan Halil Dervişoğlu’nun vuruşunda top ağlarla buluştu. Ancak pozisyonda Halil Dervişoğlu’nun topa elle müdahalede bulunduğu gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve 3 puan Fenerbahçe’nin oldu. Bu sonucun ardından sarı lacivertliler 59 puanla ikinci sıraya yerleşti. Galatasaray ise 41 puanla 14. sırada kaldı. Gelecek hafta Fenerbahçe sahasında Göztepe’yi ağırlayacak, Galatasaray ise Yeni Malatyaspor’u konuk edecek.