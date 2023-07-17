Kamp kadrosuna alınmamıştı! Merih Demiral gemileri yaktı: Yeni adresi İtalyan ekibi oldu!
Yeni sezon kamp kadroları belirlenirken Merih Demiral'ın kadroda yer almaması dikkatleri çekti. Bir başka İtalyan ekini İnter'e transferi gerçekleşti.
Kariyerine İtalya Serise A'da Atalanta formasıyla devam eden milli isim Merih Demiral'ın yeni forması açıklandı. İtalyan ekiple yollarını ayıran isimin transferi gerçekleşti. Şampiyonlar Ligi finalisti Inter'e transferi gerçekleşti.
KAMP KADROSUNDA FLAŞ İSİM
Fabrizio Romano'nun haberine bakıldığında Inter'in genç topçusunun kadroda olmaması dikkatleri çekti. Inter ile Atalanta arasında bonservis için görüşmeler yapılırken futbolcudan açıklama bekleniyor.
28 MAÇTA FORMA GİYDİ
Temmuz 2022'de 21 milyon euro bedelle Juventus'tan Atalanta'nın yoluna giden Merih, takımının teknik direktörü ile sorunlar yaşadığı görüldü. Demiral, geçtiğimiz sezon Atalanta formasıya 28 resmi maçta forma giyerek karşılaşmalarda 1 golde adını duyurdu.