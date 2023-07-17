Kamp kadrosuna alınmamıştı! Merih Demiral gemileri yaktı: Yeni adresi İtalyan ekibi oldu!

Kamp kadrosuna alınmamıştı! Merih Demiral gemileri yaktı: Yeni adresi İtalyan ekibi oldu!

Yeni sezon kamp kadroları belirlenirken Merih Demiral'ın kadroda yer almaması dikkatleri çekti. Bir başka İtalyan ekini İnter'e transferi gerçekleşti.

Kariyerine İtalya Serise A'da Atalanta formasıyla devam eden milli isim Merih Demiral'ın yeni forması açıklandı. İtalyan ekiple yollarını ayıran isimin transferi gerçekleşti. Şampiyonlar Ligi finalisti Inter'e transferi gerçekleşti.

KAMP KADROSUNDA FLAŞ İSİM

Fabrizio Romano'nun haberine bakıldığında Inter'in genç topçusunun kadroda olmaması dikkatleri çekti. Inter ile Atalanta arasında bonservis için görüşmeler yapılırken futbolcudan açıklama bekleniyor.

Merih Demiral

28 MAÇTA FORMA GİYDİ

Temmuz 2022'de 21 milyon euro bedelle Juventus'tan Atalanta'nın yoluna giden Merih, takımının teknik direktörü ile sorunlar yaşadığı görüldü. Demiral, geçtiğimiz sezon Atalanta formasıya 28 resmi maçta forma giyerek karşılaşmalarda 1 golde adını duyurdu. 

Spor
Arda Güler Real Madrid'e 'Evet' dedi! İmza için Madrid'e uçtu..
Arda Güler Real Madrid'e 'Evet' dedi! İmza için Madrid'e uçtu..
Edirneli pehlivanlar, 662'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için şimdiden antrenmanlara başladı!
Edirneli pehlivanlar, 662'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için şimdiden antrenmanlara başladı!
Edirne Valisi Kırbıyık açıkladı: Yeni stat için Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan geldiler!
Edirne Valisi Kırbıyık açıkladı: Yeni stat için Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan geldiler!
Edirne amatör ligi kana bulandı! Son düdük ile 6 kişi gözaltına alındı!
Edirne amatör ligi kana bulandı! Son düdük ile 6 kişi gözaltına alındı!
Dünya Kupası açılış maçına Enner Valencia damgasını vurdu! Valencia’nın performansı Fenerbahçelileri mutlu etti
Dünya Kupası açılış maçına Enner Valencia damgasını vurdu! Valencia’nın performansı Fenerbahçelileri mutlu etti
Fenerbahçe ve Trabzonspor için kritik gün! Bu senaryo gerçekleşirse dünya devleriyle eşleşecekler! İşte o rakipler…
Fenerbahçe ve Trabzonspor için kritik gün! Bu senaryo gerçekleşirse dünya devleriyle eşleşecekler! İşte o rakipler…
Nwakaeme’nin Hull City’den istekleri bitmek bilmedi, Acun Ilıcalı transfer masasından kalktı!
Nwakaeme’nin Hull City’den istekleri bitmek bilmedi, Acun Ilıcalı transfer masasından kalktı!