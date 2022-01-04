Yetim aylığı nasıl alınır?

Anne veya babanın vefat etmesinin ardından bağlanan maaşa denir. Ancak anne ve baba çalışıp vefat ettiyse çocukları bu haktan yararlanabilir.

Vefat edenin ölüm tarihiyle birlikte emekliliğe ayrılması, emekli olmamış ise SSK dahilinde borçlanarak en az 900 gün, bapkur ve emekli sandığı olarakta en az 1800 gün lazım.

Yetim aylığının bağlanması için çocukta aranan şartlar ise; 18 yaş altında olmalı, 18 üstü ise 20 yaşına kadar eğitim görüyorsa ve üniversite okuyorsa da 25 yaşına kadar bağlanır. Malul olarak iş gücünü kaybederek olanlar ise yüzde 60 ve üzeri çocuklarda alabilir.

2008 yılında yenilenen içeriğe göre ise; kız çocuklarının okuma şartı aranmaksızın evleninceye dek o parayı alabilir. Emekli sandığına bağlı erkek çocukları ise 25 yaşına kadar alabilir.

ları ise Sosyal Güvenlik Merkezi ya da E-devlet üzerinden bizzat yapabilirler. Elden ya da online üzerinden başvuru kabul ediliyor.

E-devlet üzerinden başvuru yapmak için giriş yaparak, eytim aylığı başvurusuna tıklamanız ve ardından yeni başvuru kısmına tıklayarak ölüm aylığı menüsünden SSK ya da BAĞKUR gibi seçenekleri seçerek işlem başlatabilirsiniz. Hiçbirini yapamıyorsanız ALO 170'i arayarak sicil durumu öğrenerek hareket edebilirsiniz.

Emekli olunan birime göre istenen belgelerde değişiklik arz edebilir. O yüzden kurumdan durumunuzu bildirerek hangi belgelere ihtiyaç olduğunu öğrenmenizde fayda var.

Başvuru yaptıktan sonra 1.5-2 ay içinde maaş bağlanır.

E-devlet üzerinden başvurunun sonucunu sorgulama yapabilirsiniz. Ya da ALO 170'i arayarak öğrenebilirsiniz.