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Uzman Çavuşlar ne kadar maaş almaktadır?

Askerlik, ülkemiz için önemli bir müessesedir. Birçok kişi vatanı görevini yerine getirdikten sonra askerde kalmak istemektedir. Uzman çavuş olmak isteyen kişiler, uzman çavuşun ne kadar maaş aldığını araştırmaktadır. Uzman çavuşlar ne kadar maaş almaktadır? Bu haberimizde uzman çavuş maaşlarını sizler için derledik. İşte 2021 uzman çavuş maaşları...

11 Ocak 2022 Salı 07:16
Uzman Çavuşlar ne kadar maaş almaktadır?
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Uzman erbaş

Uzman erbaş, mesleki eğitim almış askeri personelin isimleridir.  erbaşlık diye bir meslek bulunmamaktadır. Profesyonel onbaşılar ve profesyonel çavuşlara genellikle uzman erbaş denir. Bu, sektördeki rütbe grubunun adıdır. İş tanımı, hangisinin daha iyi olduğunu veya hangisinin daha yüksek ödediğini belirler. TSK'da ikisi de aynı seviyededir.

Uzman Çavuş maaşları

 Uzman erbaşların maaşları farklı olup, tam zamanlı  maaşları, devlet yetkilileri tarafından   yapılan zam ile  yıldan yıla artmaktadır. Uzman çavuş maaşı , yapılan yardımlar hariç 4600-4950 lira arasındadır. Ayrıca devlet, askeri personelin çocuklarına yönelik çocuk yardımı  ödenekleri de ödenmektedir.Doğu bölgesinde görev yapan uzman çavuşların ücretleri büyük ölçüde fazladır. Doğuda çalışan bir çavuşun maaşı 6.500 liret ile 8.000 TL arasında maaş almaktadır.

Suriye’de görev yapan uzman çavuşlar ise 10 bin TL ve 15 bin TL arasında maaş almaktadır.

Uzman çavuş olmak için gereken şartlar

Uzman çavuşun gereksinimleri ilk olarak zorunlu askerlik hizmeti sırasında öğrenilmektedir. Belgeleri zamanında teslim etmek  ve herhangi bir nedenle açık olan başvurulara başvurmak gerekmektedir. Buna ilk adım denilebilir. Daha sonra başvuru merkezi tarafından verilen kılavuzlar rehberliğinde sınav merkezine gitmeniz gerekir, burada yapılacak testler sonucunda  profesyonel çavuş alım şartlarına uygun olup olmadığı test edilir. Mesleki durumunuz daha sonra açıklanacak test sonuçlarına göre belirlenecektir.

Son açıklama ve tüzük gündeme geldiğinde, KPSS uzman çavuş alımı arasında bir ilişki yoktur.  Kamu personeli seçme sınavına sadece adaylar önceden girmelidir. Talimat ve kılavuzlarda taban puan uygulaması yoktur.


Son Güncelleme: 11.01.2022 07:16
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