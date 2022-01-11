Uzman Çavuşlar ne kadar maaş almaktadır?

Uzman erbaş

Uzman erbaş, mesleki eğitim almış askeri personelin isimleridir. erbaşlık diye bir meslek bulunmamaktadır. Profesyonel onbaşılar ve profesyonel çavuşlara genellikle uzman erbaş denir. Bu, sektördeki rütbe grubunun adıdır. İş tanımı, hangisinin daha iyi olduğunu veya hangisinin daha yüksek ödediğini belirler. TSK'da ikisi de aynı seviyededir.

Uzman Çavuş maaşları

Uzman erbaşların maaşları farklı olup, tam zamanlı maaşları, devlet yetkilileri tarafından yapılan zam ile yıldan yıla artmaktadır. Uzman çavuş maaşı , yapılan yardımlar hariç 4600-4950 lira arasındadır. Ayrıca devlet, askeri personelin çocuklarına yönelik çocuk yardımı ödenekleri de ödenmektedir.Doğu bölgesinde görev yapan uzman çavuşların ücretleri büyük ölçüde fazladır. Doğuda çalışan bir çavuşun maaşı 6.500 liret ile 8.000 TL arasında maaş almaktadır.

Suriye’de görev yapan uzman çavuşlar ise 10 bin TL ve 15 bin TL arasında maaş almaktadır.

Uzman çavuş olmak için gereken şartlar

Uzman çavuşun gereksinimleri ilk olarak zorunlu askerlik hizmeti sırasında öğrenilmektedir. Belgeleri zamanında teslim etmek ve herhangi bir nedenle açık olan başvurulara başvurmak gerekmektedir. Buna ilk adım denilebilir. Daha sonra başvuru merkezi tarafından verilen kılavuzlar rehberliğinde sınav merkezine gitmeniz gerekir, burada yapılacak testler sonucunda profesyonel çavuş alım şartlarına uygun olup olmadığı test edilir. Mesleki durumunuz daha sonra açıklanacak test sonuçlarına göre belirlenecektir.

Son açıklama ve tüzük gündeme geldiğinde, KPSS uzman çavuş alımı arasında bir ilişki yoktur. Kamu personeli seçme sınavına sadece adaylar önceden girmelidir. Talimat ve kılavuzlarda taban puan uygulaması yoktur.