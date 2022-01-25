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SSK,SGK,BAĞ-Kur ve Emekli Sandığı herkesi ilgilendiren erken emeklilik ayrıntısı

Emekli olabilmek için birçok kriter aranmaktadır. Sigorta giriş tarihlerinden dolayı bazı vatandaşlar sıkıntı yaşamaktadır. Erken emeklilik için staj yapan kadınlar için iyi bir haber geldi. Stajdan önce doğum yapan kadınlara erken emeklilik müjdesi! İşte SSK,SGK,Bağ-Kur ve emekli sandığından emekli olmayı bekleyenler için erken emeklilik ayrıntısı...

25 Ocak 2022 Salı 07:27
SSK,SGK,BAĞ-Kur ve Emekli Sandığı herkesi ilgilendiren erken emeklilik ayrıntısı
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Sigortaya giriş tarihi erken emeklilik için oldukça önemlidir. Sigorta tarihleri ​​ne kadar eski olursa, emekliliğiniz o kadar erken gerçekleşebilir.  Sigorta verilerinde bir yıllık bir değişiklik  gün sayısı ve emeklilik yaşı için geçerli sayılmaktadır. Sigortalı olan bir kadını emekliye ayırmak için 47 yıl 5.450 prim günü yeterli olurken  1991 yılında ise 48 yıl  5.525 prim gününe ihtiyaç duymaktadır.1992 yılında ise bu noktada, hala erken erken emekli olmak isteyen kadınlar , özellikle doğum kredisi ile daha erken  yaşta emekli olmanın yollarını aramaktadır. SGK Genelgesinde bununla alakalı detaylar mevcuttur.

Kadınlar staja girmesinin ardından doğum gerçekleştirmişse ve doğumdan sonra da normal sigorta girişleri bulunuyorsa erken emeklilik için staj sigortası giriş tarihini analık borcu için kullanabilmektedirler. SGK genelgesinde bu ayrıcalık yer almaktadır.


Son Güncelleme: 25.01.2022 07:27
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SGKErken EmeklilikNasıl Erken Emekli Olunur?
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