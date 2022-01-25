SSK,SGK,BAĞ-Kur ve Emekli Sandığı herkesi ilgilendiren erken emeklilik ayrıntısı

Sigortaya giriş tarihi erken emeklilik için oldukça önemlidir. Sigorta tarihleri ​​ne kadar eski olursa, emekliliğiniz o kadar erken gerçekleşebilir. Sigorta verilerinde bir yıllık bir değişiklik gün sayısı ve emeklilik yaşı için geçerli sayılmaktadır. Sigortalı olan bir kadını emekliye ayırmak için 47 yıl 5.450 prim günü yeterli olurken 1991 yılında ise 48 yıl 5.525 prim gününe ihtiyaç duymaktadır.1992 yılında ise bu noktada, hala erken erken emekli olmak isteyen kadınlar , özellikle doğum kredisi ile daha erken yaşta emekli olmanın yollarını aramaktadır. SGK Genelgesinde bununla alakalı detaylar mevcuttur.

Kadınlar staja girmesinin ardından doğum gerçekleştirmişse ve doğumdan sonra da normal sigorta girişleri bulunuyorsa erken emeklilik için staj sigortası giriş tarihini analık borcu için kullanabilmektedirler. SGK genelgesinde bu ayrıcalık yer almaktadır.