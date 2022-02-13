PTT Kargo gönderim ücreti nasıl hesaplanır? PTT Kargo takibi nasıl yapılır?

PTT Kargo ile gönderim yapan kişiler kargolarının nerede olduğunu, kargo gönderim ücreti hesaplama gibi bilgilere nasıl ulaşıldığını araştırmaktadır.

PTT Kargo ücreti nasıl hesaplanır?

PTT’de gönderilecek olan kargonun ücreti hesaplanırken en, boy ve yükseklik birbiri ile çarpılarak sonucun 3000’e bölünmesi ile kargo ücreti hesaplanmaktadır. Öneğin 30 cm boyu 30 cm genişliği ve 20 cm yüksekliği bulunan bir kargonun gönderim ücreti 25 lira 40 kuruş olacaktır.

Kendi kargonuzun gönderim ücretini öğrenmek için https://www.ptt.gov.tr/Sayfalar/Gonderi/Gonderi.aspx adresini kullanarak yüksekliği, en ve boy değerlerini girerek kargonuzun gönderim ücretini öğrenmeniz mümkündür.

PTT kargo gönderim ücreti nasıl öğrenilir?

1 kg gönderi ücreti: 16,25 Lira

2 kg gönderi ücreti: 18,25 Lira

3 kg gönderi ücreti: 20 Lira

4 kg gönderi ücreti: 21,80 Lira

5 kg gönderi ücreti: 23,60 Lira

30 kg ile 50 kg arası gönderilerde her kg için 1,60 Lira eklenmektedir.

PTT kargo ek hizmet ücretleri nedir?

50 kg ve üzeri gönderilerdeki her kg için 1,30 Lira eklenmektedir.

Alıcının kendisine teslim edilecekse: 3 Lira

E-mail bilgisi:1,20 Lira

Teslim bilgisinin telefon ile bildirme: 5 Lira

Alma haberli: 3 Lira

Adresten alma: 3 Lira

Gidiş dönüş: 12,5 Lira

Teslim bilgisini mesaj ile bilgilendirme: 0,95 Lira

Kontrollü teslim: 5,5 Lira

Sigortalı: 3 Lira

PTT Kargo takibi nasıl yapılır?

https://www.ptt.gov.tr/ adresi üzerinden kargo takibi menüsüne girerek kargonuzun takip numarasını girerek kargonuzun nerede olduğunu öğrenmeniz münkündür. Ayrıca E-devlet üzerinden ya da 444 17 88 numaralı müşteri hizmetlerinden de kargonuzun nerede olduğunu öğrenmeniz mümkündür.