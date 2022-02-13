PTT Kargo gönderim ücreti nasıl hesaplanır? PTT Kargo takibi nasıl yapılır?

PTT Kargo ile gönderim yapan kişiler kargolarının nerede olduğunu, kargo gönderim ücreti hesaplama gibi bilgilere nasıl ulaşıldığını araştırmaktadır.
PTT Kargo ücreti nasıl hesaplanır?
PTT’de gönderilecek olan kargonun ücreti hesaplanırken en, boy ve yükseklik birbiri ile çarpılarak sonucun 3000’e bölünmesi ile kargo ücreti hesaplanmaktadır. Öneğin 30 cm boyu 30 cm genişliği ve 20 cm yüksekliği bulunan bir kargonun gönderim ücreti 25 lira 40 kuruş olacaktır.
Kendi kargonuzun gönderim ücretini öğrenmek için https://www.ptt.gov.tr/Sayfalar/Gonderi/Gonderi.aspx adresini kullanarak yüksekliği, en ve boy değerlerini girerek kargonuzun gönderim ücretini öğrenmeniz mümkündür.
PTT kargo gönderim ücreti nasıl öğrenilir?
1 kg gönderi ücreti: 16,25 Lira
2 kg gönderi ücreti: 18,25 Lira
3 kg gönderi ücreti: 20 Lira
4 kg gönderi ücreti: 21,80 Lira
5 kg gönderi ücreti: 23,60 Lira
30 kg ile 50 kg arası gönderilerde her kg için 1,60 Lira eklenmektedir.
PTT kargo ek hizmet ücretleri nedir?
Alıcının kendisine teslim edilecekse: 3 Lira
E-mail bilgisi:1,20 Lira
Teslim bilgisinin telefon ile bildirme: 5 Lira
Alma haberli: 3 Lira
Adresten alma: 3 Lira
Gidiş dönüş: 12,5 Lira
Teslim bilgisini mesaj ile bilgilendirme: 0,95 Lira
Kontrollü teslim: 5,5 Lira
Sigortalı: 3 Lira
PTT Kargo takibi nasıl yapılır?
https://www.ptt.gov.tr/ adresi üzerinden kargo takibi menüsüne girerek kargonuzun takip numarasını girerek kargonuzun nerede olduğunu öğrenmeniz münkündür. Ayrıca E-devlet üzerinden ya da 444 17 88 numaralı müşteri hizmetlerinden de kargonuzun nerede olduğunu öğrenmeniz mümkündür.