Malatya'da yan baktın kavgasında pitbull köpeğini saldı!

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde tam anlamıyla pes dedirten bir olay yaşandı. Bugün saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı Ferhadiye Mahallesi'nde yaşanan olayda iddialara göre esnaf dükkanı olan M.M. ile dükkanının önünden yaya olarak Miraç Y. arasında bir 'yan baktın' tartışması yaşandı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine kavgaya M.M.'nin oğlu A.M. de katıldı.

Çevrede bulunan diğer vatandaşlar kavgaya müdahale ederek ayırırken olay yerinden giden Miraç Y. bir süre sonra yanından arkadaşlarıyla geri gelerek M.M.'nin işyerine geldi ve M.M.'ye saldırdı. M.M. ise işyerinde beslediği pitbull cinsi köpeğini tasmasından ayırdı ve kendisine saldıran grubun üzerine saldı. Köpek, Miraç Y.'ye saldırırken çevredekiler Miraç Y.'yi köpeğin elinden güçlükle kurtardı.

Sol ayağından ve kulağından yaralanan Miraç Y., yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalabalık grup tarafından darp edilen bebe oğul ise diğer sağlık ekiplerinin ambulanslara alınarak aynı hastaneye götürüldü.

Pitbull cinsi köpek ise Malatya Büyükşehir Belediye'sine ait ekiplerin yaklaşık 45 dakika süren çalışmaları sonrası yakalanarak hayvan nakil aracına alındı ve barınağa götürüldü. Polisin olaya ilişkin başlattığı tahkikatı devam ediyor.