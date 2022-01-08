İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Zamlı emekli ve memur maaşları ne zaman alınacak?
Son Dakika
Zamlı emekli ve memur maaşları...
Bakan Özer, 'Ara tatil öne alınacak mı?' sorusuna açıklık getirdi!
Son Dakika
Bakan Özer, 'Ara tatil öne...
Bez ve tek katmanlı maskeler koronavirüse karşı korumuyor!
Son Dakika
Bez ve tek katmanlı maskeler...
Kim Jong Un'a hakaret içerikli yazının sahibi kapı kapı aranıyor!
Son Dakika
Kim Jong Un'a hakaret içerikli...

Malatya'da yan baktın kavgasında pitbull köpeğini saldı!

Malatya Battalgazi'de iki grup arasında yan baktın kavgası çıktı. O sırada şahıslardan biri kavga ettiği kişilerin üzerine Pitbull cinsi köpeğini saldı. Kavga sonrası 3 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

08 Ocak 2022 Cumartesi 17:34
Malatya'da yan baktın kavgasında pitbull köpeğini saldı!
Takip Et:

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde tam anlamıyla pes dedirten bir olay yaşandı. Bugün saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı Ferhadiye Mahallesi'nde yaşanan olayda iddialara göre esnaf dükkanı olan M.M. ile dükkanının önünden yaya olarak Miraç Y. arasında bir 'yan baktın' tartışması yaşandı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine kavgaya M.M.'nin oğlu A.M. de katıldı. 

Çevrede bulunan diğer vatandaşlar kavgaya müdahale ederek ayırırken olay yerinden giden Miraç Y. bir süre sonra yanından arkadaşlarıyla geri gelerek M.M.'nin işyerine geldi ve M.M.'ye saldırdı. M.M. ise işyerinde beslediği pitbull cinsi köpeğini tasmasından ayırdı ve kendisine saldıran grubun üzerine saldı. Köpek, Miraç Y.'ye saldırırken çevredekiler Miraç Y.'yi köpeğin elinden güçlükle kurtardı.

Sol ayağından ve kulağından yaralanan Miraç Y., yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından  Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalabalık grup tarafından darp edilen bebe oğul ise diğer sağlık ekiplerinin ambulanslara alınarak aynı hastaneye götürüldü.

Pitbull cinsi köpek ise Malatya Büyükşehir Belediye'sine ait ekiplerin yaklaşık 45 dakika süren çalışmaları sonrası yakalanarak hayvan nakil aracına alındı ve barınağa götürüldü. Polisin olaya ilişkin başlattığı tahkikatı devam ediyor.


Son Güncelleme: 08.01.2022 17:34
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MalatyaYan Baktın KavgasıPitbullSaldırı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ŞOK aktüel ürünler kataloğu
ŞOK aktüel ürünler kataloğu
Cumhurbaşkanı açıkladı! PTT aracılığı ile sosyal yardım ödemeleri evlere yapılacak
Cumhurbaşkanı açıkladı! PTT aracılığı ile sosyal yardım ödemeleri evlere yapılacak
BİM aktüel ürün kataloğunda dev kampanya !
BİM aktüel ürün kataloğunda dev kampanya !
Şok marketin aktüel ürünler kataloğu yayınlandı
Şok marketin aktüel ürünler kataloğu yayınlandı
Migros indirim kataloğu
Migros indirim kataloğu
Borçlulara müjde! Kredi, kredi kartı, çek, senet borcunda siciller temizlenecek!
Borçlulara müjde! Kredi, kredi kartı, çek, senet borcunda siciller temizlenecek!

Popüler Haberler

Vakıfbank uygun faiz oranları ile emeklilere maaşının 22 katına kadar kredi imkanı sunuyor!
2 Banka tarafından faizsiz kredi imkanı
ŞOK aktüel ürünler kataloğu
Türkiye'de en çok kullanılan kripto para siteleri hangileri ?
Kalp Yarası Müge ( Naz Sayıner) kimdir?
10 Ocak 2022 Pazartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 10 Ocak Pazartesi at yarışı programı
Netflix Gümüş Patenler film konusu nedir? Film hakkında yorumlar nelerdir ?
TJK 9 Ocak 2022 Pazar at yarışı sonuçları
Cumhurbaşkanı açıkladı! PTT aracılığı ile sosyal yardım ödemeleri evlere yapılacak
İhracatçı Kobilere sevindiren haber! Kobilere kredi desteği verileceği açıklandı
Doğum yapan anneler için yardım parası başvurusu nasıl yapılır?
Annabelle 2 Kötülüğün Doğuşu filminin konusu nedir? Filmin konusu ve yorumu
Şeker pancarı yetiştiriciliği hakkında merak edilenler
Yazılım ve Veri Tabanı Uzmanı maaşı ne kadardır? En yüksek, en düşük maaşlar ve iş ilanları
Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri elemanı ne iş yapar? Maaşları ne kadar?
KOSGEB Bölüm 1 Sınav soru ve cevaplarına nereden ulaşabilirim?
Ziraat Bankası'ndan 150 bin TL faizsiz krediden kimler yararlanabilir?
Cam Tavanlar dizisi Emre kimdir ? Rol aldığı diziler neler?
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 9 Ocak 2022 Pazar
Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta genel puan durumu
Netflix dizisi The Rational Life'ın konusu nedir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.