Maaşını çeken ŞOK Market'e gidecek! Çeyizlik ürünler en ucuza raflara sıralandı

ŞOK Market, yepyeni aktüel ürünleriyle müşterilerine heyecan dolu bir alışveriş deneyimi sunuyor! Amboss Ametist Matik Düdüklü Tencere, 2'li Papilla Matta Tak Çıkar Kulplu Tava Seti gibi kaliteli ürünler uygun fiyatlarla satışa çıkarılırken, 1,5 litre Thermostell Termos ve 13 parça Keramika Kahvaltı Takımı sofraları şıklıkla donatıyor. Ev düzenini sağlayan saklama kaplarından, pratik pasta setlerine, bahçe lambalarından çocukların eğlencesini katlayan oyuncaklara kadar geniş bir yelpazede ürünler bulunuyor.

ŞOK Market, 5 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olacak yeni aktüel ürünlerini duyurdu ve tüketicileri heyecanlandırdı. Bu hafta, uygun fiyatlarla pek çok ürün müşterilere sunulacak.

Keramika 13 parça kahvaltı takımı sadece 349 TL, düdüklü tencere ise 899 TL'ye düşecek. Ayrıca, patenler 399 TL'ye satışa çıkarılacak. Elektrikli küçük ev aletlerinden, çocuk oyuncaklarına ve mutfak araç gereçlerine kadar birçok ürün ŞOK Market'in indirimli aktüel ürünler kataloğunda yer alacak.

Bu hafta ŞOK'ta yapılacak 25 TL üstü alışverişlerde de çeşitli avantajlar bulunacak. 4x1 litre Sprite 65 lira, 3x72 adet Sleepy Extra Islak Havlu 33 lira, 1 litre Duru Sıvı Sabun 30 lira, 12'li Sofia Premium Tuvalet Kağıdı 62 lira ve 200 ml Emotion / Blade Deodorant 50 TL fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunulacak.

Tüketicilerin büyük ilgi gösterdiği ŞOK Market'in yeni aktüel ürünleriyle, alışveriş keyfi daha da artacak. Uygun fiyatlar ve çeşitli avantajlarla dolu bu katalog, müşterilere cazip fırsatlar sunuyor.









ŞOK Market'in yeni aktüel ürünleri, müşterilere birbirinden cazip fırsatlar sunuyor. Amboss Ametist Matik Düdüklü Tencere 899 lira, kalitesi ve şıklığıyla dikkat çekiyor. 2'li Papilla Matta Tak Çıkar Kulplu Tava Seti ise 699 liradan satışa sunuluyor ve mutfakta pratik kullanım sağlıyor.

Evinizdeki sıcak içeceklere yeni bir soluk getirecek olan 1,5 litre Thermostell Termos 299 lira ile soğuk ve sıcak içeceklerinizi uzun süre sıcak ya da soğuk tutabilirsiniz. 13 parça Keramika Kahvaltı Takımı ise sade ve zarif tasarımıyla sofralarınıza şıklık katacak ve sadece 349 lira.

Ev düzenini sağlamada yardımcı olacak 3'lü Kumsal Kare Saklama Kabı Seti, sadece 99,95 liradan satışa sunuluyor. Ayrıca, pratik ve lezzetli pastalar hazırlamak isteyenler için 2'li Evoks Pasta Seti 69,95 liradan alıcı bulacak.

Bahçe ve dış mekanlarınıza estetik ve şık bir dokunuş katmak için Solar Bahçe Lambası 49,95 lira, Solar Led Işık 50 LED 79,95 lira ve Solar Led Işık 100 LED 99,95 lira ile uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca, çocukların eğlencesini tamamlayacak olan Hot Wheels Şampiyonluk Parkuru Çeşitleri 299 lira ve Monster Trucks Arabalar 37,95 lira, minik yarışçılara keyifli anlar yaşatacak.

ŞOK Market, 5 Ağustos itibarıyla başlayacak bu kampanyaları ile müşterilerine uygun fiyatlarla kaliteli ürünleri sunuyor. Bu avantajlı katalogda yer alan ürünlerin her biri, alışveriş deneyiminizi daha keyifli hale getirecek.