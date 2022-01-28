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02162340093 Numarası ne için arıyor? Bu numara kime ait?

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte dolandırıcılık yönetmleri de artmakta ve gelişmektedir. Her gün yüzlerce insan telefon dolandırıcılığına maruz kalmaktadır. Gelen her çağrıya artık şüpheyle yaklaşılmakta ve bu numara kime ait diye aratılmaktadır. Bu aratılan numaralardan birisi de 02162340093 numarasıdır. 02162340093 Numarası ne için arıyor, bu numara kime ait sorularının yanıtı daha fazla endişelenmemek için araştırdık. İşte detaylar...

28 Ocak 2022 Cuma 06:00
02162340093 Numarası ne için arıyor? Bu numara kime ait?
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Günümüzde telefon dolandırıcılığı oldukça yaygınlaştı.  Dolandırıcılar çeşitli yalan vaatlerle para isteyerek insanları kandırıyor. Binlerce liraları hesaplarına geçiriyorlar. Telefon dolandırıcılığının bu artışı sonrası korku daha da yükseldi. Arayan numaralara karşı hep kuşkuyla yaklaşan insanlar oldukça yaygın. Yapılması gereken en doğru adım da tam olarak bu. Arayan numaraları dikkatle seçmek gerekmektedir. Tanımadığınız numaralardan gelen çağrıları kabul etmemek en basit önlemlerden yalnızca biridir. Son zamanlarda pek çok insan gelen aynı numaradan şikayetçi.02162340093 numarasının kime ait olduğu pek çok kişi tarafından araştırılıyor.

02162340093 Numarası Kimin? Neden Arıyor?

 Bahsi geçen telefon numarası intenet vereceğini söyleyerek arar. Arayan firma genellikle müşteri taleplerine geri dönüş yapmayı ve daha iyi hizmet etmeyi vaat eder.

Eğer bahsi geçen firmanın sağaldığı hizmetle ilgileniyorsanız çağrıya yanıt verebilirseniz ama ilginizi çekmiyor ve ihtiyaç duymuyorsanız çağrıya yanıt vermeye gerek yoktur.

Bilinmeyen Numaralar Hakkında Önemli Bilgi

Unutulmaması gereken ilk nokta isimsiz numaranın yani telefonunuzda kayıtlı olmayan numaranın gerçekten tanıdığınız biri olabileceği gibi bir dolandırıcıya da ait olabileceği ihtimalidir. Bu dolandırıcılık tekniğine kimlik sahteciliği yani caller id spoofing adı verilmektedir. Telefonunuza isimsiz çağrılar geliyorsa iyice araştırılmadan açılmaması ve geri dönüş yapılmamalıdır.



Son Güncelleme: 28.01.2022 06:00
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Anahtar Kelimeler:
Bilinmeyen NumaralarTelefon Dolandırıcılığı02162340093
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