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Süper Lig yayın ihalesini Netflix mi alıyor?

Süper Lig maçları her sezon olduğu gibi bu sene de Bein Medya aracılığı le futbol severlere izlemeye fırsatı verdi. Gündeme gelen konu da yer alan maçları Netflix de yayınlanması hakkında meraklar atıyor. İhale ile gerçekleştirilecek olan satın almak işleminde Netflix katılacak mı? Süper Lig maçları yeni sezonda nereden izlenecek? Konu hakkında merak edilenler haberimizde

15 Ocak 2022 Cumartesi 16:23
Süper Lig yayın ihalesini Netflix mi alıyor?
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Süper Lig yayın ihalesini Netflix mi alıyor? Süper Lig maçları artık Netflix’te mi?

Süper Lig de oynanan maçların yayınlanması için gerekli ihaleler yapılacaktır. Turkcell ve Türk Telekom’un ardından Netflix de bu ihaleye katılacak isimlerden oldu. Türkiye Futbol Federasyon katılımı ile Vakıf üzerinden gerekli işlemler yapıldı.

Bu sezon ve önceki sezonlarda maç keyfini bizi Bein Medya Grup sergiledi. Fakat gelecek sezon sözleşmesi biterken bu yüzden liglerin yayınlanması için aday olan kuruluşlar belirlendi.

Turkcell ve Türk Telekom’la görüşme yapan komisyon üyeleri Netflix, Saadettin Saran ve D Smart’a görüşmek için gün belirlendi. Süper Lig için yurt dışında Türklerin yoğun olduğu ve Türk Cumhuriyetler için özel paket hazırlanacak. Lig için bir yıl anlaşması kalan beIN Medya Grup adaylık için henüz kararını vermedi. Katar menşeili beIN Medya, 2016 yılında Süper Lig için 500 milyon dolar verdiği yayın ihalesini kazanmıştı.


Son Güncelleme: 15.01.2022 16:23
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Anahtar Kelimeler:
FutbolSüper LigNetflix
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