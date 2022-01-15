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Süper Lig Artık Netflix'de mi? İhale sonucu ne olacak?

Bein Medya da yer alan Süper Lig maçları kanal mı değiştiriyor soruları gündeme geldi. İhale sonucu liglerin nerde yayınlanacağı belirlenecek. Türk Telekom ve Turkcell’den sonra şimdi sıra Netflix’te. Süper Lig maçlarının nerde yayınlanacağı hakkında merak edilenler haberimizde.

15 Ocak 2022 Cumartesi 18:15
Süper Lig Artık Netflix'de mi? İhale sonucu ne olacak?
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Süper Lig ihalesini Netflix mi alıyor?

Türk Futbol Federasyonu ile hazırlanan ihale de maçların hangi kanal da yayınlanacağı belirlenecek. İhale ye katılan kurumlardan birisi de Netflix oldu. Yeni sezonda süper lig maçların nerde verileceği merak konusu oldu.

Süper Lig de yer alan maçların yayınlanması bu sezonda ve geçmişte olduğu gibi Bein medya bunu izleyicilere sundu. Gelecek sezon Bein medya ile sözleşmesinin bitmesi ardından ihale düzenlenmeleri başladı. Türk Telekom ve Turkcell’in ardından sıra Netflix’e geldi.  2016 yılında düzenlenen ihalede 500 milyon dolar vererek kazanan taraf Bein Medya olmuştu.

Saadettin Saran ve D Smart’a randevu verdi. Süper Lig için yurt dışında Türklerin yoğun olduğu ve Türki Cumhuriyetler için özel paket hazırlanacak.


Son Güncelleme: 15.01.2022 18:15
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Anahtar Kelimeler:
FutbolBeinNetflix
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