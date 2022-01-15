Süper Lig Artık Netflix'de mi? İhale sonucu ne olacak?

Süper Lig ihalesini Netflix mi alıyor?

Türk Futbol Federasyonu ile hazırlanan ihale de maçların hangi kanal da yayınlanacağı belirlenecek. İhale ye katılan kurumlardan birisi de Netflix oldu. Yeni sezonda süper lig maçların nerde verileceği merak konusu oldu.

Süper Lig de yer alan maçların yayınlanması bu sezonda ve geçmişte olduğu gibi Bein medya bunu izleyicilere sundu. Gelecek sezon Bein medya ile sözleşmesinin bitmesi ardından ihale düzenlenmeleri başladı. Türk Telekom ve Turkcell’in ardından sıra Netflix’e geldi. 2016 yılında düzenlenen ihalede 500 milyon dolar vererek kazanan taraf Bein Medya olmuştu.

Saadettin Saran ve D Smart’a randevu verdi. Süper Lig için yurt dışında Türklerin yoğun olduğu ve Türki Cumhuriyetler için özel paket hazırlanacak.