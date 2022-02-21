Son 5 maç galibiyet göremeyen Hull City'de işler ters döndü!

Medya patronu Acun Ilıcalı, Hull City'i satın aldıktan bir dönem bulunduğu ligde 3'te 3 yapmaya başlamış ve yönetim takımın iyi gidişatından oldukça memnun kalmıştı. Fakat takım oynadığı son 5 karşılaşmada galibiyet yüzü göremezken işlerin neden böyle tersine döndüğü merak konusu haline gelmeye başladı.

İngiltere deplasmanına giden ve Championship'in 33. hafta maçları için Queens Park Rangers'la karşı karşıya gelen Acun Ilıcalı'nın Hull City takımı, sahadan 1-1'lik sonuçla ayrılırken takımın haftalar sonra puan hanesine 1 puan yazdırabildiği görüldü.

Hull City'ye 1 puan getiren golü ise rakip kaleye 26. dakikada Marcus Forss kaydederken QPR ise bu gole 75. dakikada karşılık verdi ve Ilias Chair'in topu ağlarla buluşturması sonrası maçta eşitlik sağladı. Bu sonuç sonrası son 5 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Hull City puanını 34'e yükseltirken Queens Park Rangers'ın puanı da 53'e çıkmış oldu.