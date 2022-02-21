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Şampiyonluğa çok yaklaşan Trabzon bayram yerine döndü!

Süper Lig sıralamasında en yakın rakibi ile arasında 14 puan fark olan Trabzonspor, şampiyonluğa çok yakın ilerlerken, şehir de tam anlamıyla bir bayram havası yaşamaya başladı.

21 Şubat 2022 Pazartesi 15:05
Şampiyonluğa çok yaklaşan Trabzon bayram yerine döndü!
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Süper Lig'in 26'ıncı hafta maçları sona ererken Trabzonspor, kendisine en yakın rakip olan Konyaspor ile arasında 14 puanı yerleştirdi. Şampiyonluk kupasını alma yolunda emin adımlara ilerleyen bordo-mavililer şampiyonluğa bu kadar çok yaklaşınca şehir de takımla birlikte bir bayram havasına bürünmüş oldu.

ŞEHRİN HER YERİNDE 'O SENE BU SENE

Şampiyonluk kutlamaları için gün sayan Trabzon'da ise şehrin her yerinde 'o sene bu sene' yazıları görülmeye başlandı. Trabzon Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda ise şehirdeki bazı trafik lambalarına da "O sene bu sene" yazdıklarını gösterdi. Yeşil ışığın içinde olan kupa emojisi de dikkatlerden kaçmadı.



Son Güncelleme: 21.02.2022 15:05
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Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporSüper LigO Sene Bu SeneSüper Lig Puan Listesi
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