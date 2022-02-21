Şampiyonluğa çok yaklaşan Trabzon bayram yerine döndü!

Süper Lig'in 26'ıncı hafta maçları sona ererken Trabzonspor, kendisine en yakın rakip olan Konyaspor ile arasında 14 puanı yerleştirdi. Şampiyonluk kupasını alma yolunda emin adımlara ilerleyen bordo-mavililer şampiyonluğa bu kadar çok yaklaşınca şehir de takımla birlikte bir bayram havasına bürünmüş oldu.

ŞEHRİN HER YERİNDE 'O SENE BU SENE'

Şampiyonluk kutlamaları için gün sayan Trabzon'da ise şehrin her yerinde 'o sene bu sene' yazıları görülmeye başlandı. Trabzon Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda ise şehirdeki bazı trafik lambalarına da "O sene bu sene" yazdıklarını gösterdi. Yeşil ışığın içinde olan kupa emojisi de dikkatlerden kaçmadı.