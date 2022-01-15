Rachid Ghezzal, Fransa'ya gidiyor

Spor Toto Süper Lig’de sezonu çift kupa ile tamamlayan Beşiktaş’ın en önemli oyuncularından birisi olan Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal’in sözleşmesi sona eriyor. Kiralık olarak İngiltere Premier Ligi takımı Leicester City’den transfer edilen Ghezzal, bu sezon Süper Lig’de oynadığı maçlarda 8 gol 17 asist ile en çok gol katkısı veren isim oldu. Ancak Cezayirli futbolcu hakkında siyah beyazlı taraftarları üzecek bir haber geldi.

Çıkan bazı haberlerde Fransa Ligue 1 takımlarından’nun, Rachid Ghezzal için Leicester City’ye 15 milyon Euro’luk bir teklif götürdüğü ve İngiliz ekibinin bu teklifi kabul ettiği ifade ediliyor. Buna göre 29 yaşındaki Cezayirli yıldız gelecek sezon Monaco’da forma giyecek.

Bu sezon oynadığı futbol ve gösterdiği perforsmans ile Beşiktaş camiasının bir numaralı sevgilisi haline gelmişti.