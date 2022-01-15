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Rachid Ghezzal, Fransa'ya gidiyor

Beşiktaş’ın bu sezon kazandığı şampiyonlukta belki de kilit isim olan Cezayirli oyuncu Rachid Ghezzal’in yeni sezonda Fransa’nın Monaco takımına gideceği öğrenildi.

15 Ocak 2022 Cumartesi 10:11
Rachid Ghezzal, Fransa'ya gidiyor
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Spor Toto Süper Lig’de sezonu çift kupa ile tamamlayan Beşiktaş’ın en önemli oyuncularından birisi olan Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal’in sözleşmesi sona eriyor. Kiralık olarak İngiltere Premier Ligi takımı Leicester City’den transfer edilen Ghezzal, bu sezon Süper Lig’de oynadığı maçlarda 8 gol 17 asist ile en çok gol katkısı veren isim oldu. Ancak Cezayirli futbolcu hakkında siyah beyazlı taraftarları üzecek bir haber geldi.

Çıkan bazı haberlerde Fransa Ligue 1 takımlarından Monaco’nun, Rachid Ghezzal için Leicester City’ye 15 milyon Euro’luk bir teklif götürdüğü ve İngiliz ekibinin bu teklifi kabul ettiği ifade ediliyor. Buna göre 29 yaşındaki Cezayirli yıldız gelecek sezon Monaco’da forma giyecek.

Bu sezon oynadığı futbol ve gösterdiği perforsmans ile Beşiktaş camiasının bir numaralı sevgilisi haline gelmişti.

 


Son Güncelleme: 15.01.2022 10:11
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Anahtar Kelimeler:
Rachid GhezzalBeşiktaşMonacoLeicester City
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