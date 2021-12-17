Lille oyuncusu Burak Yılmaz: “Beşiktaş'ın şampiyonluğu için dua ettim”

2020-2021 sezonu şampiyonu Beşiktaş olurken futbolcular eski dostları ile telefon görüşmeleri yapmaya devam ediyor. Başarılı Türk futbolcu telefonda Atiba Hutchinson ile görüntülü görüşme sağladı.





Burak Yılmaz Beşiktaş oyuncusu Atiba Hutchinson ‘Baba gözünüz aydın!’ derken Yılmaz eski takımı Beşiktaş için Hepinizi tebrik ediyorum, sonuna kadar hak ettiniz. Sezon boyunca şampiyonluğunuz için dua ettim. Mücadeleniz hiç bitmedi, ne kadar istediğinizi herkese gösterdiniz. Şampiyonluk size çok yakıştı, tüm Beşiktaşlıları gururlandırdınız" ifadelerini kullandı.





Kanadalı Hutchinson ise Yılmaz’a kendisini takip ettiklerini, Lille takımı için şampiyon olacağını söyledi. Kral olduğunu gösterdin diyen Hutchinson sözlerine ‘şampiyonluğunu bekliyoruz’ diyerek son verdi.