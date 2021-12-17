İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile eşleşti
Son Dakika
Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Slavia Prag...
Çağatay Ulusoy son hali görenleri şaşkına çevirdi!
Son Dakika
Çağatay Ulusoy son hali görenleri...
İtalyan şef Danilo Zanna'nın 9 yıllık evliliği 20 dakikada bitti!
Son Dakika
İtalyan şef Danilo Zanna'nın 9...
Serenay Sarıkaya'nın ayaklarındaki detay sosyal medyada gündem oldu!
Son Dakika
Serenay Sarıkaya'nın ayaklarındaki detay sosyal...

Lille oyuncusu Burak Yılmaz: “Beşiktaş'ın şampiyonluğu için dua ettim”

Lille forması giyen Türk futbolcu Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson ile yaptığı görüşmede Beşiktaş takımı için önemli konuşmalarda bulundu. Sezon boyunca Beşiktaş’ın şampiyon olması için dua eden Yılmaz, eskiden yer aldığı kulüp için iyi dileklerde bulundu.

17 Aralık 2021 Cuma 00:52
Lille oyuncusu Burak Yılmaz: “Beşiktaş'ın şampiyonluğu için dua ettim”
Takip Et:

2020-2021 sezonu şampiyonu Beşiktaş olurken futbolcular eski dostları ile telefon görüşmeleri yapmaya devam ediyor. Başarılı Türk futbolcu telefonda Atiba Hutchinson ile görüntülü görüşme sağladı. 

Burak Yılmaz Beşiktaş oyuncusu Atiba Hutchinson ‘Baba gözünüz aydın!’ derken Yılmaz eski takımı Beşiktaş için Hepinizi tebrik ediyorum, sonuna kadar hak ettiniz. Sezon boyunca şampiyonluğunuz için dua ettim. Mücadeleniz hiç bitmedi, ne kadar istediğinizi herkese gösterdiniz. Şampiyonluk size çok yakıştı, tüm Beşiktaşlıları gururlandırdınız" ifadelerini kullandı.

Kanadalı Hutchinson ise Yılmaz’a kendisini takip ettiklerini, Lille takımı için şampiyon olacağını söyledi. Kral olduğunu gösterdin diyen Hutchinson sözlerine ‘şampiyonluğunu bekliyoruz’ diyerek son verdi.


Son Güncelleme: 17.12.2021 00:52
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşLilleBurak YılmazŞampiyonDuaAtiba Hutchinson
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Spor Toto sonuçları 10.12.2021-14.12.201! Spor Toto bu hafta ne kadar verdi?
Spor Toto sonuçları 10.12.2021-14.12.201! Spor Toto bu hafta ne kadar verdi?
2021'de hangi futbolcu ne kadar kazandı?
2021'de hangi futbolcu ne kadar kazandı?
Beşiktaş coin ne zaman çıkacak? BJK Token nasıl alınır?
Beşiktaş coin ne zaman çıkacak? BJK Token nasıl alınır?
Fenerbahçe Coin nasıl alınır? Fenerbahçe Coin yorumları
Fenerbahçe Coin nasıl alınır? Fenerbahçe Coin yorumları
EXXEN Beşiktaş Ajax maçı canlı izleme ekranı ,EXXEN aylık üyelik ücretleri ne kadar?
EXXEN Beşiktaş Ajax maçı canlı izleme ekranı ,EXXEN aylık üyelik ücretleri ne kadar?
Fatih Karagümrük Trabzonspor maç özeti ve golleri izle
Fatih Karagümrük Trabzonspor maç özeti ve golleri izle

Popüler Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu nasıl yapılır?
Kalp sağlığını olumsuz etkileyen yiyecek ve içecekler nelerdir?
Lille oyuncusu Burak Yılmaz: “Beşiktaş'ın şampiyonluğu için dua ettim”
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 17 Aralık 2021 Cuma Instagram giriş sorunu
Hangi kuruluşlar Türkiye'den yurt dışına para transferi gerçekleştirmektedir?
Hafta sonu 18 Aralık 2021 Cumartesi açık noter var mı? 18 Aralık 2021 Cumartesi günü nöbetçi noterler açık mı?
17 Aralık 2021 Cuma evde bakım parası yatan iller güncel listesi
Sen Çal Kapımı Pina kimdir? Doğa Özüm hakkında bilgiler
Natali Yeres kimdir? Kaç yaşındadır?
Blu TV üyeliği nasıl iptal edilir? Apple kullanıcıları için kolay üyelik iptal etme yolu
Rüyada at görmenin anlamı nedir? Rüyadaki atın rengi nasıl yorumlanmaktadır ?
Atatürk Üniversitesi AÖF ders kaydı nereden ve nasıl yapılır?
Örümcek Adam: Örümcek Evreninde filmi konusu nedir? Oyuncu kadrosu
2021 yılının en iyi 5 sanal gerçeklik gözlüğü hangileri?
TRT Spor yayın akışı, bugün nasıl olacak? 29 Haziran 2021 Salı TRT Spor dizi, film ve programları
Abdullah Şekeroğlu kimdir? Nerelidir? Abdullah Şekeroğlu nerede oturuyor?
Büyükanne maaşları nasıl alınmaktadır? Maaş alma şartları nelerdir?Başvurular nerelerden yapılır ?
Kin filminin konusu nedir? Kin filminin oyuncuları kimler?
Scenes From A Marriage dizisi konusu nedir ? Oyuncu kadrosu
BİM personel maaşları ne kadar? BİM marketinde çalışma şartları neler?
Milli Emlak Uzmanı nasıl olunur? Milli Emlak Uzmanı olmak için gereken koşullar nelerdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.