Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de kanser tespit edildi!

Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor, yeni transferinde bir şok yaşadı. Yeşil-beyazlı yönetimin bir süre önce Gremio'dan 1.5 yıllığına kiralık olarak sözleşme imzaladığı Jean Pyerre'in sağlık kontrollerinde testis kanseri olduğu ortaya çıktı.
genç futbolcu, sağlık durumuyla ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı bir paylaşımda bazı durumların hayata bir işaret olarak yer aldığını söyledi. Tespit edilen tümörün tedavisi için Brezilya'ya dönme kararı aldığını söyleyen Jean Pyerre, hastalığımı güvendiği doktorlar ve ailesi ile birlikte yenmek istediğini aktardı.
Son Güncelleme: 04.02.2022 13:37