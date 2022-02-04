İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Samsun'da saldırıya uğrayan Atatürk anıtına vatandaşlardan sevgi çemberi!
Son Dakika
Samsun'da saldırıya uğrayan Atatürk anıtına...
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet için harekete geçildi
Son Dakika
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet...
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptırdı!
Son Dakika
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i...
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de kanser tespit edildi!
Son Dakika
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de...

Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de kanser tespit edildi!

Giresunspor'un Gremio'dan kiralık olarak anlaştığı 23 yaşındaki Jean Pyerre için yapılan sağlık kontrollerinde testis kanseri olduğunu ortaya çıktı. Sözleşmesi feshedilen genç futbolcu tedavi için ülkesine geri döndü.

04 Şubat 2022 Cuma 13:37
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de kanser tespit edildi!
Takip Et:

Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor, yeni transferinde bir şok yaşadı. Yeşil-beyazlı yönetimin bir süre önce Gremio'dan 1.5 yıllığına kiralık olarak sözleşme imzaladığı Jean Pyerre'in sağlık kontrollerinde testis kanseri olduğu ortaya çıktı.

Ortaya çıkan kanser tümörünün tedavi aşamasına geçilmesi nedeniyle Pyerre'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi ve 23 yaşındaki genç futbolcu ülkesine geri dönmek zorunda kaldı.

genç futbolcu, sağlık durumuyla ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı bir paylaşımda bazı durumların hayata bir işaret olarak yer aldığını söyledi. Tespit edilen tümörün tedavisi için Brezilya'ya dönme kararı aldığını söyleyen Jean Pyerre, hastalığımı güvendiği doktorlar ve ailesi ile birlikte yenmek istediğini aktardı.



Son Güncelleme: 04.02.2022 13:37
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
GiresunsporJean PyerreTestis KanseriTümör
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş’a büyük şok! Hesaplar değişti
Beşiktaş’a büyük şok! Hesaplar değişti
Beşiktaş Fatih Karagümrük maç özeti ve golleri izle | Bein Sports BJK – Karagümrük geniş özeti ve maçın golleri
Beşiktaş Fatih Karagümrük maç özeti ve golleri izle | Bein Sports BJK – Karagümrük geniş özeti ve maçın golleri
Fransa Burak Yılmaz'ın sözlerini konuştu: Korkmayın, biz şampiyon olacağız
Fransa Burak Yılmaz'ın sözlerini konuştu: Korkmayın, biz şampiyon olacağız
Süper Lig Artık Netflix'de mi? İhale sonucu ne olacak?
Süper Lig Artık Netflix'de mi? İhale sonucu ne olacak?
Süper Lig yayın ihalesini Netflix mi alıyor?
Süper Lig yayın ihalesini Netflix mi alıyor?
Rachid Ghezzal, Fransa'ya gidiyor
Rachid Ghezzal, Fransa'ya gidiyor

Popüler Haberler

5 Şubat 2022 Cumartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 5 Şubat Cumartesi at yarışı programı
Ozan Çobanoğlu kimdir? Nerelidir?
Camdaki Kız Levent karakterini kim canlandırmaktadır? ( Tuğrul Tülek )
TJK 4 Şubat 2022 Cuma at yarışı sonuçları
Klinik filmi konusu, oyuncuları ve incelemesi
Masumlar Apartmanı Hangi Semtte Çekiliyor?
İzlenmesi gereken kaliteli yabancı diziler hangileridir?
Botoks fiyatları ( Kadınların tavsiyesine göre)
20 lira ile işyeri açılabilecek yerler! En çok kazandıran iş yerleri hangileri ?
Kredi notu nasıl yükselir? Kredi notu ayda kaç puan yükseliyor?
Motorlu Araç Radyatör İmalat İşçisi ne kadar maaş alıyor?
Camdaki Kız Canan ( Hande Ataizi ) kimdir?
Kısa çalışma ödeneğinin hesaplara yatacağı tarih ne zaman?
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin yardımına nasıl başvuru yapılır?
Halkbank’tan kadın kooperatiflerine kredi desteği verilecek!
Edho Rıdvan ( Ali İpin ) kimdir?
Güncel gübre fiyatları nelerdir ?
Fitre olarak verilmesi caiz olan besinler nelerdir?
ATV Kalp Yarası dizisi nerede çekiliyor? Kalp Yarası oyuncu kadrosunda kimler var?
SGK onaylı özel hastanelerde ameliyat ücretleri nedir?
GSS Gelir Testi nedir ve nasıl başvurulur?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.