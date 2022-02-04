Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de kanser tespit edildi!

Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor, yeni transferinde bir şok yaşadı. Yeşil-beyazlı yönetimin bir süre önce Gremio'dan 1.5 yıllığına kiralık olarak sözleşme imzaladığı Jean Pyerre'in sağlık kontrollerinde testis kanseri olduğu ortaya çıktı.

Ortaya çıkan kanserünün tedavi aşamasına geçilmesi nedeniyle Pyerre'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi ve 23 yaşındaki genç futbolcu ülkesine geri dönmek zorunda kaldı.

genç futbolcu, sağlık durumuyla ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı bir paylaşımda bazı durumların hayata bir işaret olarak yer aldığını söyledi. Tespit edilen tümörün tedavisi için Brezilya'ya dönme kararı aldığını söyleyen Jean Pyerre, hastalığımı güvendiği doktorlar ve ailesi ile birlikte yenmek istediğini aktardı.