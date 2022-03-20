Gaziantep FK 3-1 Galatasaray Geniş Maç Özeti (20.03.2022)

Süper Lig'de heyecan yeni haftada ki karşılaşmaşlarla devam ediyor. Perşembe günü Barcelona'ya evinde 2-1'lik skorla mağlup olarak Avrupa Ligi'ne veda eden Galatasaray gözünü Süper Lig'e çevirdi. Süper Lig'de ise 10 maçta 1 galibiyet alan rakibine karşı 3-1'lik skorla yenilen Galatasaray'da gündem çok yoğun.. Karşılaşma Gaziantep FK'nin 3-1'lik skoruyla tamamlanırken maçın geniş özeti gursesgazetesi.com adresinde yer alıyor.

Gaziantep FK 3-1 Galatasaray maç özeti izle

Süper Lig'de yeni hafta heyecanı başladı. Avrupa gruplarına katılmak için mücadele gösteren Galatasaray deplasmanda 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın özeti ise beIN Sports ve TRT SPOR ekranlarında yer alıyor.

Gaziantep FK 3-1 Galatasaray maçtan notlar

Karşılaşmanın maç özetini beINSPORTS maç özetleri sayfasından izleyebilirsiniz.

Galatasaray karşılaşmaya Kerem Aktürkoğlu'nun asistinde Gomis'in golü ile başladı. İlk yarının bitiminde ise Gaziantep FK Papy ile skoru 1-1'e eşitledi. İlk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda ise Gaziantep FK 71.dakikada penaltı kazanırken Alexandru Maxim penaltıdan skoru 2-1'e getirdi. 81.dakikada ise Joao Figueiredo skoru 3-1'e getirdi ve maç bu skorla tamamlandı.

Gaziantep FK - Galatasaray muhtemel 11'ler:

Gaziantep FK:

Günay, Tosca, Caulker, Djilobodji, Vetrih, Oğuz, Maxim, Furkan, Sagal, Muhammet, Figueiredo

Galatasaray:

Muslera, Omar, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Babel, Emre Kılınç, Kerem, Gomis