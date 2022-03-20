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Gaziantep FK 3-1 Galatasaray Geniş Maç Özeti (20.03.2022)

Süper Lig yeni hafta karşılaşmasında Gaziantep FK evinde Galatasaray'ı 3-1'lik skorla mağlup etti. İşte maç özeti..

20 Mart 2022 Pazar 18:08
Gaziantep FK 3-1 Galatasaray Geniş Maç Özeti (20.03.2022)
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Süper Lig'de heyecan yeni haftada ki karşılaşmaşlarla devam ediyor. Perşembe günü Barcelona'ya evinde 2-1'lik skorla mağlup olarak Avrupa Ligi'ne veda eden Galatasaray gözünü Süper Lig'e çevirdi. Süper Lig'de ise 10 maçta 1 galibiyet alan rakibine karşı 3-1'lik skorla yenilen Galatasaray'da gündem çok yoğun.. Karşılaşma Gaziantep FK'nin 3-1'lik skoruyla tamamlanırken maçın geniş özeti gursesgazetesi.com adresinde yer alıyor.

Gaziantep FK 3-1 Galatasaray maç özeti izle

Süper Lig'de yeni hafta heyecanı başladı. Avrupa gruplarına katılmak için mücadele gösteren Galatasaray deplasmanda 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın özeti ise beIN Sports ve TRT SPOR ekranlarında yer alıyor.

Karşılaşmanın maç özetini beINSPORTS maç özetleri sayfasından izleyebilirsiniz.

Gaziantep FK 3-1 Galatasaray maçtan notlar

Galatasaray karşılaşmaya Kerem Aktürkoğlu'nun asistinde Gomis'in golü ile başladı. İlk yarının bitiminde ise Gaziantep FK Papy ile skoru 1-1'e eşitledi. İlk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda ise Gaziantep FK 71.dakikada penaltı kazanırken Alexandru Maxim penaltıdan skoru 2-1'e getirdi. 81.dakikada ise Joao Figueiredo skoru 3-1'e getirdi ve maç bu skorla tamamlandı.

Gaziantep FK - Galatasaray muhtemel 11'ler:

Gaziantep FK: 

Günay, Tosca, Caulker, Djilobodji, Vetrih, Oğuz, Maxim, Furkan, Sagal, Muhammet, Figueiredo

Galatasaray: 

Muslera, Omar, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Babel, Emre Kılınç, Kerem, Gomis

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