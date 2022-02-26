Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi rakibi Barcelona oldu

UEFA Avrupa Ligi grup aşamalarında tarihi bir performans sergileyen Galatasaray Marsilya, Lazio ve Lokomotiv Moskova'nın da olduğu gruptan lider olarak çıkmış ve Avrupa Lig'inin son 16 turunda oynamada son 16'ya kalma durumunu garanti altına almıştı.

E Grubu'u 12 puan alarak lider olarak bitiren sarı-kırmızılı takım son 16 play-off turunda rakibinin Barcelona olduğunu öğrendi. 10 Mart Perşembe günü Nou Camp'ta İspanyol devi Barcelona işle karşı karşıya gelecek olan Galatasaray, maçın rövanşına 17 Mart Perşembe günü Nef Stadı'nda çıkacak.