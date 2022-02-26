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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi rakibi Barcelona oldu

UEFA Avrupa Ligi maçlarında bu sezon Marsilya, Lazio ve Lokomotiv Moskova'nın da olduğu grubun içinden lider olarak çıkan Galatasaray, Avrupa Ligi'ndeki son 16 tur maçında Barcelona ile karşı karşıya gelecek.

26 Şubat 2022 Cumartesi 13:44
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi rakibi Barcelona oldu
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UEFA Avrupa Ligi grup aşamalarında tarihi bir performans sergileyen Galatasaray Marsilya, Lazio ve Lokomotiv Moskova'nın da olduğu gruptan lider olarak çıkmış ve Avrupa Lig'inin son 16 turunda oynamada son 16'ya kalma durumunu garanti altına almıştı.

E Grubu'u 12 puan alarak lider olarak bitiren sarı-kırmızılı takım son 16 play-off turunda rakibinin Barcelona olduğunu öğrendi. 10 Mart Perşembe günü Nou Camp'ta İspanyol devi Barcelona işle karşı karşıya gelecek olan Galatasaray, maçın rövanşına 17 Mart Perşembe günü Nef Stadı'nda çıkacak.



Son Güncelleme: 26.02.2022 13:44
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