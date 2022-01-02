Galatasaray'ın file bekçisi Muslera'nın sözleşmesinin feshedileceği iddia edildi!

2011 yılında Lazio'dan transfer edilen ve 6.75 milyon euro bedeliyle o yıldan itibaren Galatasaray'ın kalesini başarıyla koruyan Fenando Muslera'nın sözleşmesinin feshediliceği öne sürüldü.

Yaşadığı son sakatlık sonrası sezonu kapattığına kesin gözüyle bakılan çıktığı son maçlarda da bir çok hata yapan Uruguaylı kalecinin, sarı-kırmızılı takımda 10 yıl önce başlayan serüveninin sona ereceği iddia edildi. Aynı zamanda yabancı sınırından dolayı da başarılı kalecinin sözleşmesini feshetmeyi düşünen yönetimin Muslera'nın yerine farklı altenatifler üzerine yöneldiği belirtildi.

SÖZLEŞMESİ 2024'TE SONA ERECEK!

GALATASARAY'IN FİLESİNE SİNAN BOLAT TAKVİYESİ

Galatasaray ile yaptığı sözleşmesi 2024 yılında sona ereceği öğrenilen 35 yaşındaki Uruguaylı kalecinin 2021-2022 sezonu boyunca 27 karşılaşmaya çıktığı ve Muslera'nın çıktığı bu maçlarda da 32 gol yediği belirtildi.

Bir taraftan yabancı keleci arayışlarına devam eden Galatasaray, diğer taraftan da yerli kalecilerle de görüşmeler gerçekleştiriyor. Giresun'dan kiralık olarak getirdiği Okan Kocuk için görüşme başlatan sarı-kırmızılı yönetim, eskiden fileyi koruyan Sinan Bolat'ı gündeminin üst sıralarına yerleştirdi.

Futbol kariyerine Belçika'da başarıyla devam eden Sinan Bolat'ın şuan oynadığı kulübü Gent ile olan sözleşmesinin sezon sonunda biteceği öğrenilirken 33 yaşındaki kalecinin Galatasaray'a tekrar geri dönme düşüncesine sıcak baktığı belirtildi.