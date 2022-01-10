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Galatasaray'da Fatih Terim dönemi sona erdi!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim sarı-kırmızılı ekip ile yollarını ayırdı.

10 Ocak 2022 Pazartesi 19:48
Galatasaray'da Fatih Terim dönemi sona erdi!
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Galatasaray'da 2021-2022 sezonunda yaşadığı kötü gidişat sonrasında sarı-kırmızılı yönetim NEF Stadı'nda bir toplantı düzenledi. Galatasaray Başkanı ile takımın teknik hocası Fatih Terim, kritik görüşmede bir araya geldi.

NEF Stadı'nda düzenlenen toplantıda yönetim ile görüşme yapan tecrübeli hoca, 10 dakika sonra toplantıdan ayrıldı. Görüşme ile ilgili yapılan açıklamada ise Galatasaray'ın teknik direktör Fatih Terim'le karşılıklı anlaşmayla yollarını ayırdığı bildirildi.

Ayrıntılar geliyor..


Son Güncelleme: 10.01.2022 19:48
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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayFatih TerimYollarını AyırdıIstifaTeknik DirektörBurak Elmas
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