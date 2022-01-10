Galatasaray'da Fatih Terim dönemi sona erdi!

Galatasaray'da 2021-2022 sezonunda yaşadığı kötü gidişat sonrasında sarı-kırmızılı yönetim NEF Stadı'nda bir toplantı düzenledi. Galatasaray Başkanı ile takımın teknik hocası Fatih Terim, kritik görüşmede bir araya geldi.

NEF Stadı'nda düzenlenen toplantıda yönetim ile görüşme yapan tecrübeli hoca, 10 dakika sonra toplantıdan ayrıldı. Görüşme ile ilgili yapılan açıklamada ise Galatasaray'ın teknik direktör Fatih Terim'le karşılıklı anlaşmayla yollarını ayırdığı bildirildi.

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