Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptırdı!

Beşiktaş spor Kulübü, Galatasaray'ın bir süredir peşinden koştuğu Benfika oyuncusu Gedson Fenandes ile anlaşmaya vardı. Genç futbolcunun İstanbul'a geleceği ve resmi olarak siyah-beyazlı renklere katılacağı öğrenildi.

Siyah-beyazlı kulüp bir süredir görüşmeye aldığı Gedson Fenandes'i 4+1 yıllık bir anlaşma ile kadrosuna dahil ederken oyuncunun yıllık 1 milyon euro kazanacağı belirtildi. Yönetimin söz konusuiçin kasasından 6 milyon euro harcayacağı öğrenilirken, Gedson Fenandes'in bu akşam saat 20:00 sıralarında özel bir uçakla İstanbul'a getirileceği bildirildi.

Gedson Fenandes'in bu sezonun sonuna kadar Çaykur Rizespor'a gideceği ve orada kiralık olarak oynamasının ardından yeni sezonda siyah-beyazlı formayı giymesi bekleniyor. Portekiz asıllı başarılı futbolcunun kiralık anlaşması ile ilgili bir açıklama yapan Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Beşiktaş'ın Gedson ile transfer anlaşması yaptığını duyduklarını ve kendilerinin de Benfica ile Gedson'u kirala sözleşmesi için görüşmelerinin devam ettiğini söyledi.