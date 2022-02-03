Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptırdı!

Beşiktaş spor Kulübü, Galatasaray'ın bir süredir peşinden koştuğu Benfika oyuncusu Gedson Fenandes ile anlaşmaya vardı. Genç futbolcunun İstanbul'a geleceği ve resmi olarak siyah-beyazlı renklere katılacağı öğrenildi.
Gedson Fenandes'in bu sezonun sonuna kadar Çaykur Rizespor'a gideceği ve orada kiralık olarak oynamasının ardından yeni sezonda siyah-beyazlı formayı giymesi bekleniyor. Portekiz asıllı başarılı futbolcunun kiralık anlaşması ile ilgili bir açıklama yapan Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Beşiktaş'ın Gedson ile transfer anlaşması yaptığını duyduklarını ve kendilerinin de Benfica ile Gedson'u kirala sözleşmesi için görüşmelerinin devam ettiğini söyledi.
Son Güncelleme: 03.02.2022 22:16