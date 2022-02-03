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Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptırdı!

Bir süredir Gedson Fernandes ile ilgilenen ve renklerine bağlamak için bağlı olduğu Benfica kulübüyle görüşen Galatasaray, başarılı oyucuyu Beşiktaş'a kaptırdı.

03 Şubat 2022 Perşembe 22:16
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptırdı!
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Beşiktaş spor Kulübü, Galatasaray'ın bir süredir peşinden koştuğu Benfika oyuncusu Gedson Fenandes ile anlaşmaya vardı. Genç futbolcunun İstanbul'a geleceği ve resmi olarak siyah-beyazlı renklere katılacağı öğrenildi.

Siyah-beyazlı kulüp bir süredir görüşmeye aldığı Gedson Fenandes'i 4+1 yıllık bir anlaşma ile kadrosuna dahil ederken oyuncunun yıllık 1 milyon euro kazanacağı belirtildi. Yönetimin söz konusu transfer için kasasından 6 milyon euro harcayacağı öğrenilirken, Gedson Fenandes'in bu akşam saat 20:00 sıralarında özel bir uçakla İstanbul'a getirileceği bildirildi.

Gedson Fenandes'in bu sezonun sonuna kadar Çaykur Rizespor'a gideceği ve orada kiralık olarak oynamasının ardından yeni sezonda siyah-beyazlı formayı giymesi bekleniyor. Portekiz asıllı başarılı futbolcunun kiralık anlaşması ile ilgili bir açıklama yapan Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Beşiktaş'ın Gedson ile transfer anlaşması yaptığını duyduklarını ve kendilerinin de Benfica ile Gedson'u kirala sözleşmesi için görüşmelerinin devam ettiğini söyledi.



Son Güncelleme: 03.02.2022 22:16
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Anahtar Kelimeler:
Gedson FernandesBenfikaBeşiktaşAnlaşmaTransfer
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