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Beşiktaş’a büyük şok! Hesaplar değişti

Süper Lig’de Beşiktaş ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Beşiktaş 2-1 kaybetti. Beşiktaş beklenmedik yenilgiyle şampiyonluğunu haftaya bıraktı. Peki Beşiktaş şampiyon olabilecek mi? İşte detaylar...

20 Ocak 2022 Perşembe 20:14
Beşiktaş’a büyük şok! Hesaplar değişti
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Beşiktaş kendi sahasında oynadığı mücadeleyi  2-1 kaybetti. Karagümrük,  39. Dakikada Bertolacci’nin, 81. dakikada Borini’nin attığı gollerle sevinç yaşarken Beşiktaş’ın tek golü 54. dakikada Rachid Ghezzal’dan geldi.

Beşiktaş şampiyon olacak mı?

Bu yenilgi ile 81 puanda kalan Beşiktaş, Galatasaray ile puanlarını eşitledi. Beşiktaş önümüzdeki hafta Göztepe’ye gidecek. Beşiktaş’ın şampiyon olabilmesi için Göztepe ile olan maçı kazanması gerekiyor.  2 golle Galatasaray’ın önünde yer alan Beşiktaş, Galatasaray’ın Yeni Malatyaspor maçında da puan kaybını hesaplayacak. Beşiktaş 2 ortalama farkı koruduğu takdirde şampiyonluğunu açıklayacak.


Son Güncelleme: 20.01.2022 20:14
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Anahtar Kelimeler:
BjkGSBeşiktaş şampiyonlukKaragümrük
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