Beşiktaş Spor Kulübü toplam borcunu açıkladı: 4,5 milyar TL..

Beşiktaş İnönü Spor Kompleksi Vodafone Park'ta bugün siyah-beyazlı kulübün 2022 yılının 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda divan kurulu üyeleri kulübün mali konuları hakkında bilgilendirilirken siyah-beyazlı kulübün toplam borcu hakkında da bilgiler verildi.

Yapılan açıklamada kulübün borcunun bir önceki yıla oranla yüzde 25 artış gösterdiği ve toplam borcunun ise 4 milyar 579 milyon 632 bin TL olarak duyuruldu. Beşiktaş'ın denetleme kurulu başkanı olarak görev yapan Feyyaz Tuncel tarafından açıklanan rakamlarda 31 Aralık 2021 tarihinden itibaren borcun 423 milyon 254 bin 721 TL'sinin kulüp deneğine ait olduğu aktarıldı. Beşiktaş'ın futbol yatırımlarına ilişkin toplam borcunun ise 4 milyar 156 milyon 377 bin 373 lira olduğu kaydedildi.