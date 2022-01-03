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Ali Koç'un Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı!

Fenerbahçe'nin Başkanı Ali Koç koronavirüs oldu.

03 Ocak 2022 Pazartesi 17:04
Ali Koç'un Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı!
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Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkanı Ali Koç'un koronavirüs salgınına yakalandığı öğrenildi. Yapılan açıklamada, Koç'un Kovid-19 test sonucunun pozitif olarak çıktığı bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüp yönetimi yaptığı bir basın açıklamasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un gösterdiği bazı semptomlardan dolayı kendisine kovid-19 testi ı-uygulandığı ve test sonuçlarının da pozitif olarak görüldüğü bildirildi. Yapılan açıklamada Ali Koç'un genel sağlık durumunun iyi olduğu ve gerekli tedavilerin de başladığı belirtildi.

Ali Koç'un tedavisinin evde devam ettiği de gelen bilgiler arasında..


Son Güncelleme: 03.01.2022 17:04
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Anahtar Kelimeler:
Ali KoçFenerbahçeKoronavirüsKovid TestPozitif
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