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73 yaşında gelen ikinci bahar! Erman Toroğlu dünya evine girdi..

Spor yorumcusu olarak ekranda olan eski hakemlerden Erman Toroğlu evlendi. Sosyal medyanın gündemine düşen evlilik haberi günün en çok konuşulan konularından biri oldu.

02 Ocak 2022 Pazar 14:41
73 yaşında gelen ikinci bahar! Erman Toroğlu dünya evine girdi..
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FIFA kokartına sahip eski hakemlerden Erman Toroğlu hakemliği bıraktıktan sonra spor yorumculuğu yapmaya başlamıştı. Lise yıllarında hayatına giren Şükran Toroğlu ile 2017 yılı içerisinde tek celsede boşanarak o günden beri bekar bir hayat sürdürmüştü. Şükran Toroğlu'ndan bir oğlu ve bir kızı olan Erman Toroğlu, 73 yaşında ikinci baharını yaşamaya karar verdi.

Eski avukatı Ezgi Yavuz ile  Barcelona'daki Türk konsolosluğunda evlenen Erman Toroğlu'nun mutluluğu yüzünden okunurken, bir taraftan da nikahta çekildikleri fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınladı.

Erman Toroğlu'nun 39 yaşındaki eşi Ezgi Yavuz'un İstanbul Barosuna bağlı bir avukat olduğu öğrenilirken Yavuz'un yaklaşık 2 yıl önce de Galatasaray üyesi olduğu belirtildi. 

 

 


Son Güncelleme: 02.01.2022 14:41
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Erman ToroğluEvlendiAvukat Ezgi YavuzEzgi Yavuz Kimdir
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