17 Mart 2022 Galatasaray Barcelona Ücretsiz Nasıl İzlenir?

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final'e katılma karşılaşmasında Galatasaray evinde Barcelona ile karşı karşıya geliyor. Temsilcimiz Galatasaray, İspanya'da Spotify Camp Nou'da oynanan karşılaşmada 0-0'lık avantajlı skorla İstanbul'a geri dönmüştü. Süper Lig'de iyi günler geçirmeyen Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde ki güzel oyununu sürdürüyor. İspanya gibi zor deplasmandan 0-0'lık avantajlı skorla İstanbul'a dönen sarı kırmızılılar Barcelona karşısında turu arıyor.

Galatasaray Barcelona karşılaşması 20:45'de EXXENSPOR'da naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Ertem Şener sunacak.

Galatasaray Barcelona maçı şifresiz izle

Karşılaşmanın yayın hakları EXXEN'de yer alıyor. İzleyiciler karşılaşmayı ise internet ortamından takip etmek istemekte. Kaçak yayın arayışında olan seyirciler ise internette daha önce yayın yapan selcuksportshd, netsportv gibi sitelerden karşılaşmayı takip etmek istiyor. Peki karşılaşma şifresiz nasıl izlenir?

CBC SPORT Frekans

Azerbaycan Spor kanalı CBC SPORT kanalından Galatasaray Barcelona karşılaşması şifresiz bir şekilde takip edilebilecek.

CBC Sport TV kanalını izleyebilmeniz için çanak anteninizin AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna ayarlı olması gerekmektedir. AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna dönük çanak anteniniz varsa uydu cihazınızın kurulum menüsünden frekans ekle (bazı cihazlarda transponder ekle, manuel kanal arama veya benzeri olabilir) menüsünü açın. Uydu adı kısmında "AzerSpace 1/Africasat 1a" seçin.

Uydu seçimini yaptıktan sonra bir alt kısmında bulunan frekans kısmına 11134 sayısını girin. Polarizasyon kısmında H - Yatay seçin. Sembol kısmına 27500 sayısını girin. FEC değerini bir çok uydu cihazı otomatik seçmektedir, bu değeri değiştirmeyebilirsiniz. FEC değerini değiştirmek isterseniz CBC Sport TV yayınının FEC'i 5/6. Bütün frekans değerlerini düzgün girdikten sonra aramayı başlatıp yayınınızı izleyebilirsiniz.

Galatasaray Barcelona ilk 11'ler

Galatasaray: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Kerem, Babel, Feghouli, Mohamed.

Barcelona: Ter Stegen, Dest, Pique, Garcia, Alba, Busquets, Pedri, De Jong, Traore, Depay, Aubameyang.