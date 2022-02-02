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Yumurta yemenin faydaları nelerdir?

Besin grubunda, süt ve yoğurt kategorisine girerken insan için en sağlıklı besinler arasında yer alan yumurta, birçok kişi tarafından seviliyor. Yumurta yemenin faydaları araştırılırken hangi hastalıklara iyi geldiği inceleniyor. İşte yumurtanın insan vücudundaki muhteşem etkisi haberimizde

02 Şubat 2022 Çarşamba 08:27
Yumurta yemenin faydaları nelerdir?
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Uzun süredir doktorlar günde mutlaka 2 yumurta uyarısını yaparken vatandaşlar sağlıklı yumurtaları aramakta zorlanıyor. Sağlıklı tavukların yumurtasını yiyen kişiler protein ihtiyacını yumurta yiyerek geçirirken mucizevi besin olan yumurtayı sevmeyenler de bulunuyor.



Riboflavin folat bulunan yumurta B12 eksikliğine iyi gelirken aynı zamanda D ve E vitamini önemli kaynağı olurken, deri ve göz sağlığı için oldukça önemli olan yumurta, sinir sistemini düzeltmeye yardımcı oluyor. Bağışıklık sistemi güçlenmesinde yardımcı olan yumurta, özellikle çocuklar için kas ve kemiklerin güçlenmesinde yaşlılar için kemiklerin korunmasında yardımcıdır. Yüksek oranda protein içeren yumurta kişinin günlük besin miktarının tamamını neredeyse gideriyor. Amino asit sayesinde vitamin gibi insan vücudunu beslerken kolesterol dostu olan yumurta özellikle kalp sağlığı için oldukça önemlidir.

Çin’de yapılan 400.000 kişiyi kapsayan çalışmada, kalp hastalarının yumurta ile arasındaki ilişki kontrol edildi. Katılımcılar genellikle 30-79 arasında olurken yumurta tüketen vatandaşlarda kardiyovasküler ( hastalıklar, kalp veya kan damarlarının (arterler ve venler) hastalık riski düşük olduğu görüldü.



Son Güncelleme: 02.02.2022 08:27
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YumurtaFaydaProtein
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