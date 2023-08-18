Uzağı göremeyen genç, yaşlı, çocuk herkesi ilgilendiriyor! Bu hastalık vücudunuzu sarmış olabilir

Uzağı göremeyen birçok insanda rastlanan hastalık herkesi şoke etti! Meğer sebebi buymuş! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

UZAĞI GÖREMEYENLERİN DİKKATİNE

Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte özellikle çocukların bilgisayar, tablet ve telefon kullanımları arttı. Bilgisayar, tablet veya akıllı telefon kullanımıyla birlikte çocukların uzağı görememe şikayetlerinde de artış yaşandı. Muayeneler sonrasında özellikle uzağı göremeyen çocuklarda telefon kullanımına bağlı bilgisayar körlüğü olduğu tespit ediliyor. Konu ile ilgili Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Barış Kömür konu ile ilgili şunları söyledi; 'Çocuklarımız yaz tatilinde boş vakitlerinde ders çalışmayı bırakıp tablet, bilgisayar gibi cihazlarla vakit geçirmeye başlıyor. Bu cihazların günde iki saatten fazla kullanılması gözlerde ciddi bozukluk olmasına sebep oluyor. Miyop denen hastalığın ilerlemesi ve uzağı görememe gibi sorunlar yaşanıyor. Bu sebeple çocukların daha çok dışarıda vakit geçirmesi, açık ortamlarda durması ve dışarıda oyun oynamasını öneriyoruz. Velilerimizin de çocuklarını teşvik etmesi gerekiyor. Parlak ekranlara uzun süre bakmak, özellikle de gece vakti bakmak büyük sıkıntı oluşturuyor.





Gözün hassas tabakalarına zarar veriyor. Bilgisayar körlüğü dediğimiz rahatsızlık ortaya çıkıyor. Tablet veya bilgisayar gibi cihazların kullanımına dikkat etmek gerekiyor. Uzağı görme problemi varsa bilgisayar körlüğü hastalığı olabilir. Özellikle bu cihazların gece vakti kullanılması uzağı görememeye sebep oluyor. Bu sebeple göz doktoruna başvurarak konuyla ilgili muayene olmak gerekiyor. Tablet veya bilgisayar kullanımı bırakıldığı zaman bu problem çözülebiliyor. Yine de uzun sür kullanımı kalıcı hasara yol açabiliyor. Göz yorgunlukları için göze direkt olarak gelen ışığı engelleyen gözlükler var. Bu gözlükler kullanılabilir. En önemlisi de cihazlara bakılan süreyi minimuma indirmek. Ekran parlaklığı da düşük seviyede tutularak karanlık ortam yerine aydınlık ortamda bakılabilir. Gündüz ekran parlaklığı daha düşük değerde olabilir. Geceleri de karanlık mod ve düşük kontrast olabilir. En iyisi cihaz kullanım süresini azaltmak. Bu cihazlara çok fazla bakıldığı zaman göz kırpma sayısı azalıyor ve kuruma yaşanıyor. Bunun için suni gözyaşı verilebilir. Gözdeki kuruluğu dengelemek için faydalı oluyor. Bilgisayar veya tablet kullanılması gerektiğinde 10 dakikada bir 10 metre uzağa bakarak gözün dinlendirilmesi gerekiyor. Bu şekilde daha az zarar verilebilir.'