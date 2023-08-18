Kilo vermek isteyenlere müjde! Hiç duymadığınız bu yöntem ile incecik olabilirsiniz

Kilo vermek için inanılmaz fırsat. Bu yöntem ile incecik olacaksınız. İşte detaylar...

Kilo verme sürecine yeni bir yaklaşım! Kilo vermek isteyenler için mucizevi bir yöntem öneriliyor. İlk adım, beslenme alışkanlıklarınızı değiştirmek. Yemek yaparken ufak tefek değişiklikler bile büyük etkiler yaratabilir. Harvard Tıp Okulu'na göre, "kahverengi yağ dokusu" olarak bilinen özel yağ türü, vücut sıcaklığını dengelemek için ısı üretiyor ve bu işlem sırasında kalori yakıyor. Bu etkileşim, kilo kaybını hızlandırabilir. Yani, vücudunuzun bu doğal kalori yakma mekanizmasını harekete geçirerek kilo verme hedeflerinize ulaşabilirsiniz. İşte detaylar...





KİLO VERME SÜRECİ İÇİN YENİ YAKLAŞIM

Son araştırmalara göre, kahverengi yağın aktive edilmesine yardımcı olabilecek bazı diyet bileşikleri bulunuyor. Bu konuda uzmanlaşmış Diyetisyen Tammy Lakatos Shames ve Diyetisyen Lyssie Lakatos, yağ yakımını hızlandıran besinleri paylaştı. Araştırmalar, acı biberde bulunan kapsaisin adlı bileşiğin yağ yakımını artırabileceğini ve özellikle göbek yağını yakmada yardımcı olabileceğini gösteriyor. Kapsaisini besinlere eklemek için yemeklerinize acı biber eklemek yeterli olabilir. İşte diğer ayrıntılar...





Diyetisyenler, yeşil çayın içeriğindeki kateşin ve epigallocatechin-3-gallate (EGCG) bileşenleri sayesinde vücudun daha fazla yağ ve kalori yakmasına yardımcı olduğunu belirtiyor. Yeşil çaydaki EGCG ve kafeinin birlikte yağ yakımını tetikleyebileceği bazı çalışmalarda gözlemlenmiştir. Ancak yeşil çayın kahverengi yağ üretimini artırıp artırmadığı konusunda daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğu ifade ediliyor. Yeşil çayın antioksidanlarının sağlığa olan faydaları da önemli.

Zerdeçal kökünde bulunan kurkumin adlı bileşiğin, kilo verme çabalarına katkı sağlayabileceği belirtiliyor. Araştırmalar, kurkuminin kilo ve vücut yağ kaybına yardımcı olabileceğini, özellikle bel ve kalça bölgesindeki yağlanmayı azaltabileceğini gösteriyor. Aynı zamanda kurkuminin vücudun daha hızlı kalori yakmasına destek olabileceği bulunmuştur. Zerdeçalı yemeklere eklemek oldukça kolaydır, ayrıca zerdeçalın içine karabiber eklemek de faydalı olabilir.

Bu bileşiklerin tüketimi, oksidatif stresi azaltabilir, iltihaplanmayı önleyebilir ve kilo vermeyi destekleyebilir. Ancak her zaman olduğu gibi, dengeli beslenme ve aktif yaşam tarzı da kilo verme sürecinin temel taşlarıdır. Bu besinlerin, kilo kaybını hızlandırıcı etkileri olduğu göz önünde bulundurularak, sağlıklı bir şekilde kilo verme hedeflerine ulaşmak için beslenme planınızı oluştururken dikkate alabilirsiniz.

Diyetisyenler, nane kullanımının uzun süreli etkisinin kahverengi yağ aktivasyonunu artırdığını, yüksek yağlı diyet nedeniyle kilo alımını engellediğini ve insülin duyarlılığını iyileştirebildiğini belirtiyor. Nane, obezite ve ilişkili hastalıklarla mücadelede umut verici sonuçlar sunuyor. Taze meyvelerle yoğurda veya nane yapraklarıyla demlenmiş buzlu çay gibi şekillerde beslenmeye rahatlıkla entegre edilebilir.