Dondurma sandığımız kadar masum değilmiş! Öğrendikten sonra yiyip yememek size kalmış

Dondurma, süt veya meyvelerin aromayla tatlandırılarak tüketilen bir tatlıdır. Ancak yaz aylarında sıkça tercih edilen bu lezzetli atıştırmalığın bilinmeyen pek çok zararı bulunmaktadır. Uzmanlar, aşırı tüketiminin sağlık açısından ciddi sorunlara yol açabileceği konusunda uyardı.



DONDURMADAKİ GİZLİ TEHLİKE





Dondurmanın içeriğindeki yağ ve şeker miktarının yüksek olması, kandaki kolesterol düzeyini artırabilir ve kan basıncını yükseltebilir. Ayrıca yüksek miktarda şeker içermesi nedeniyle kan şekerinin yükselmesine, hormonal dengenin bozulmasına ve kilo alımına neden olabilir.

Dondurmada bulunan şeker, özellikle çocukları cezbedebilir ve aşırı şeker tüketiminin zararları kanıtlanmıştır. Bu nedenle daha az şeker içeren veya doğal meyve şekeriyle yapılan dondurmalar tercih edilmelidir.

Dondurma tüketirken porsiyon kontrolüne dikkat etmek önemlidir. Külah yerine kase tercih etmek ve yağlı malzemelerden kaçınmak kalori alımını azaltabilir. Aynı zamanda soğuk suyla birlikte dondurma tüketmenin karın ağrısına neden olabileceği ve üst solunum yolu enfeksiyonu geçirenlerin ılık su içmeleri gerektiği de uzmanlar tarafından belirtildi.

Dondurmanın içeriğinde kullanılan malzemelerin kalitesine dikkat etmek de önemlidir. Sertifikalı ve güvenilir yerlerden alınan dondurmalar tercih edilmelidir. Ayrıca dondurmada sağlıksız malzemelerin kullanılması durumunda besin zehirlenmelerine neden olabileceği unutulmamalıdır.

Son olarak, dondurma tüketiminin kontrol altında tutulması ve bilinçli bir şekilde yapılması sağlık açısından önemlidir.