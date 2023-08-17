Saç dökülmesi artık kader değil! 30 gün boyunca bu karışımı süren Burak Özçivit gibi olacak

Saç dökülmesi artık kader değil! 30 gün boyunca bu karışımı süren Burak Özçivit gibi olacak

1 ayda saç dökülmesini doğal yoldan durduracak bu harika doğal karışımın fomülünü sizler için haberimizin detayında paylaştık. İşte saç dökülmesini 1 ay içinde iyileştirecek o formül..

Saç dökülmesini önleyen, saçı kökten uca sağlıklı tutan yağların düzenli kullanımı yeni saç oluşumunu teşvik edecektir. İşte saçlarınızı eski sağlığına ve dolgunluğuna kavuşturmanın yolu...

Saç dökülmesinine karşı susam yağı fomülü

Saç dökülmesi sorunuyla karşılaştığınızda hemen hayatınıza dahil etmeniz gereken bir yağ da susam yağıdır. Susam yağı, saç köklerinin güçlenmesine yardımcı olan E vitamini açısından zengindir. Susam yağı ayrıca saç derisindeki kepek ve kepek gibi sorunlardan kurtulmaya da yardımcı olur. Susam yağı ile saç dökülmesini önlemek adına saçınıza uygulamak için anlatacağımız basit ve kolay yolu izleyebilirsiniz..

Saç dökülmesinine karşı susam yağı fomülü

İlk olarak, ocağın üstünde biraz susam yağı ısıtın. Isındıktan sonra, lütfen ılık hale gelene kadar bir süre bekleyin.

Ardından saçınıza, özellikle saç derinize ılık susam yağı uygulayın. Susam yağını gece boyunca saçınızda bırakın. Ertesi sabah saçınızı iyice yıkayın.

Sağlık
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