T.C numarası ile tahlil sonucu nasıl sorgulanır?

Yaşadığımız salgın sürecinde COVID-19 riskinden korunmayı isteyen tüm vatandaşlar. Online platformlar aracılığı ile T.C kimlik numaraları ile tahlil sonuçlarını sorgulayabiliyorlar. Sorgulama yapmak için tüm platformlarda şifre kullanmak gerekiyor. T.C kimlik numarasıyla tahlil sonucu sorgulama işleminin nasıl yapılacağına dair adımlar haberimizin devamında sizi bekliyor.

T.C kimlik numarasıyla tahlil sonucu sorgulama işlemi nereden ve nasıl yapılıyor?

T.C kimlik numarasıyla tahlil sonucu öğrenme işlemleri için hem fiziki hem de dijital platformlar kullanılabiliyor. Farklı yollara başvurarak fiziki ve intenet üzerinden tahlil sonucu sorgulama işlemleri için kullanılacak yerler şu şekildedir:

- Sağlık merkezleri (Hastane ve sağlık ocakları)

- e-Devlet

- e-Nabız Uygulaması

- MHRS

- Aile hekimi

Hastane ile sağlık ocaklarından tahlil sorgulama işlemi nasıl yapılıyor?

Hastane ile sağlık ocaklarından tahlil sorgulama işlemi, bizzat merkeze giderek yapılıyor. Kan tahlili gibi işlemler için tahlilin yapıldığı günün ertesi iş günü içinde sonuçlar öğrenilebiliyor. Araya hafta sonu girdiği zaman da takip eden ilk iş gününde tahlil sonuçlarını almak için alakalı sağlık kuruluşuna müracaat edilebilir.

e-Devlet üzerinden tahlil sonucu öğrenme (sorgulama) işlemi nasıl yapılıyor?

e-Devlet üzerinden tahlil sonuçları sorgulama işlemi Sağlık Bakanlığı sayfasının altında bulunan “e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi” sekmesinin altından yürütülmekte. İşlemlere bakmak adına öncelikle e-Devlet sistemine giriş yapmak ve kimlik doğrulama işlemeni tamamlamak gerekiyor. Aşağıda yer alan görseldeki gibi ilgili kısımlara “T.C kimlik no” ile “e-Devlet şifresi” yazılmalı ve sonrasında “Giriş yap” seçeneğine basılarak e-Devlet Kapısına giriş işlemi tamamlanmış olur.

Erişimin sağlandığı e-Nabız sayfası üstünden, sol kısımda bulunan menüde “Tahlillerim” seçeneğine basarak sonuçlarını görebilirsiniz. Tahlil sonuçlarınızın raporuna ulaşmak adına aşağıda kırmızı çerçeve ile belirtilen “Rapor” başlığı altında bulunan simgeye basarak, COVID-19 haricinde kalan tüm tahlilleriniz adına turuncu çerçeveye alınmış olan “Tıklayınız” seçeneğini seçerek sonuç sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

e-Nabız mobil uygulaması üzerinden tahlil sonucu sorgulama işlemi nasıl yapılıyor?

e-Nabız üzerinden tahlil sonucu sorgulama işlemlerinizi mobil cihazınızdan yapmak için öncelikli olarak, akıllı cihazınızın işletim sistemine uygun uygulama marketinden e-Nabız uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Uygulamayı indirdikten sonra çalıştırıp, aşağıda yer alan ekran üstünde uygun giriş yöntemini seçip uygulamaya giriş yapabilirsiniz.

e-Nabız şifresi kullanılarak yapılacak girişlerde doğrudan yukarıda ki ekranda bulanan “T.C kimlik numarası” ile “e-Nabız şifresi” giriş sonrasında “Giriş” seçeneğini seçmek yeterli olacak. Diğer 2 seçenekte her uygulamanın kendi kimlik doğrulama ekranına yönlendirme yapılarak giriş sağlanmakta.

Yapılan kimlik doğrulama işleminden sonra uygulamada sayfa aşağı doğru kaydırılınca aşağıda ki ekran açılır. Aşağıda yer alan ekranda beyaz çerçeve içine alınmış olan “Tahlillerim” menüsünü seçerek sorgulama ekranına ulaşılıyor.

Ekrana gelen “Tahlillerim” sayfasında, güncel tahlil bilginizi görüntüleyeceksiniz. Tahlil detayı için listede yazan ilgili tahlilin üstüne tıklayıp, sonuçlarınıza ulaşabilirsiniz. Bütün tahlillerinizi görmek için aşağıda kırmızı çerçevenin içine alınmış olan “Tümü” sekmesini seçmeniz yeterli olacak.

MHRS üstünden tahlil sonucu sorgulama işlemi nasıl yapılıyor?

MHRS üstünden tahlil sonucu öğrenebilmek için https://mhrs.gov.tr/vatandas/#/ linki üstünden ulaşılan adresten işlem yapılabiliyor. Randevu almak için kullanılan Merkezi Hekim Randevu Sistemi üstünden tahlil sonuçları öğrenilebiliyor.

T.C Kimlik numarasıyla tahlil sonucu sorgulamak için link üstünden açılan sayfada, “T.C Kimlik Numarası” ve “MHRS şifresi” ile sisteme giriş yapmak gerekiyor. İsterseniz “e-Devlet ile Giriş” butonunu kullanmayı seçerek “e-Devlet şifresi” ve “T.C Kimlik Numarası” girişiyle MHRS menülerine erişim sağlayabilirsiniz.

Ekrana gelen Merkezi Hekim Randevu Sistemi ana sayfasından tahlil sonucunu öğrenmek adına, randevu geçmişinize ulaşıp işlemini o menüden yapmanız gerekiyor. Randevu geçmişinize ulaşmak için sayfanın en üst bölümünde yer alan ve aşağıda kırmızı renkle belirtilen “Randevu Bilgileri” menüsü üzerine gelerek “Randevu Geçmişi” seçeneğine basıp ilgili sayfaya ulaşabilirsiniz. Tahlilin yapıldığı randevu üstünden tahlil sonuçlarını öğrenme işlemi tamamlanır.

Aile Hekimi tahlil sonucu nasıl sorgulanır?

Aile hekimi tahlil sonucu öğrenme işlemleri Laboratuvar Bilgi Sisteminden yapılmaktadır. İl Sağlık Müdürlükleri desteğiyle kurulmuş olan sistemde, Türkiye’nin hemen hemen bütün aile hekimlerinde yapılan tahlillerin sorgulaması yapılabiliyor.

Sorgulama işleminin yapılması için http://labim/HastaTetkikSonucSorgulama.aspx linkinden sayfaya giriş yapılır. Ekrana gelen sayfada aşağıdaki gibi “T.C kimlik numarası” ve “Kayıt numarası” ile giriş yapılarak “Sorgula” butonuna tıklamak gerekiyor.

Yukarıda ekranda paylaşılan giriş bilgileri panelinde, “Kayıt No” ile gösterilen kısma; teslim edilen barkodda bulunan numara girilmeli. Tahlil esnasında kayıtla beraber verilen barkodu saklayıp LAMİM üstünden tahlil sonucunuzu sorgulayabilirsiniz. Yukarıda paylaşılan sorgulama ekranı, İstanbul için paylaşılmıştır. Sorgulama ekranına farklı illerden ulaşmak için illere ait kullanıma açılan sayfalardan işlem yapılması gerekiyor.

Ankara için http://31.223.33.10/webgiris/sonuc.php linkini kullanıp aşağıda paylaşılan görselde yer alan sayfa üzerinden sorgulama yapılır.

COVID-19 test sonucu nasıl sorgulanır?

Covid-19 test sonucu sorgulama işlemi için tahlil sonucu sorgulama işlem basamaklarının hepsini kullanabilirsiniz. Yaptırılan koronavirüs test sonuçları için aşağıda belirtilen platformlar kullanılır. Yukarıda yer alan “Tahlil Sonucu Sorgulama” alt başlıklarında, aşağıdaki uygulamalara ait resimli anlatım bilgileri takip edilerek Covid-19 test sonuç bilgisine ulaşabilirsiniz:

e-Nabız Covid-19 test sonucu sorgulama

Covid-19 test sonucu e-Devlet

Koronavirüs test sonucu MHRS

T.C. Kimlik Numarası ile patoloji sonucu nasıl sorgulanır?

Kimlik numarasıyla patoloji sonucu görüntüleme işlemleri e-Nabızla beraber http://194.27.140.127/PatolojiSonucCTF/Default.aspx linkinden kullanılan “Patoloji Sonucu Sorgulama Sayfası” üstünden yapılıyor. e-Nabız’dan yapılacak sorgulamada “Sonuçlarım” menüsü altından patoloji sonuçlarınıza kolaylıkla ulaşabiliyorsunuz.

İntenet üzerinden MR sonucu nasıl sorgulanır?

Online MR sonucu öğrenme işlemleri e-Nabız uygulaması aracılığı ile yapılıyor. Uygulamaya “Tahlil Sonucu Sorgulama” alt başlığı altında anlatıldığı şekilde giriş yapılabiliyor. Yapılan girişten sonra sonuç belgesi ya da barkod numaranızı kullanıp, çektirdiğiniz MR sonucunu görüntüleyebilirsiniz.

T.C kimlik numarasıyla biyopsi sonucu nasıl sorgulanır?

Kimlik numarasıyla biyopsi sonucu öğrenmek Sağlık Bakanlığı’na bağlı online uygulama ve sayfalar üstünden yapılabiliyor. Biyopsi sonuçlarınıza ulaşmak için tahlil sonucu sorgulama başlıkları altında bulunan talimatlar takip edilmelidir. T.C Kimlik Numarasıyla tahlil sonucu sorgulama yöntemlerini kullanıp biyopsi sonucu alabileceğiniz online platformlar şöyledir: