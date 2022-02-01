Tahılların faydaları nelerdir? Her tahıl sağlık içerir mi?

Tahıllar hakkında söylenenler doğrultusunda gerçekleri ve en sağlıklı bilgileri Dr. Mark yaptığı açıklamada belirtmiş. Bilinenlerin yanı sıra herkesin aydınlanması gereken konu tahıllardır. Yapılan açıklama da Hyman’ın özetlemiş olduğu 7 madde şu şekilde

1.Sağlıklı olmanın yolu tahıllardan geçmiyor

Vitamin bakımından zengin olan tahıllar birçok besinden de alınabilir. Meyve, sebze, kuruyemişler, tohumlar gibi besinlerde de tahılda bulunan vitaminleri elde edebiliriz. Tahılların içerisinde bulunan proteinler tarafından alınan esansiyel amino asitler ve yağlardan alınan esansiyel yağ asitleri vardır. Bunun yanı sıra hiçbir esansiyel karbonhidrat diye bilinen gerçek dışı bilgi vardır.

2.Tam tahıl diye bir şey yoktur. Her şey pazarlamak için

Marketler de paketli halde bulunan birçok ürünün üzerinde tam tahıl unu yazmaktadır. Fakat gerçekliği bilinmiyor olması vatandaşlarımızı endişeye sürüklüyor. Tam tahıl diye tükettiğimiz birçok üründe bu beyana karşı gerçeklik yoktur. Tahılı un haline getirdikten sonra şekerden farkı kalmamakta.

3.Nişasta ve şeker aslında aynı şey

4.Büyük annelerimizin yediği tahılları yemiyoruz

Tahılın un haline getirilmesi halinde şekerden farkı kalmamakta. Bunun yanı sıra 2 dilim tam tahıl ekmeği tüketmek kan şekerini 2 çorba kaşığı şekerden daha fazla yükseltmekte. Aslında kullandığımız ürünlerin sağlıklı olduğunu düşünürken vücudumuza zarar veririz. Buğday unu tüketen her kimse şeker olarak tükettiğini bilmeli.

Büyüklerimizin zamanında kullandığı tahılları tüketmek çok doğru bilinmiyor. Yeni hibrit tahıllarda çok fazla nişasta olduğu bilinmekte. Bunun yanı sıra tüketilen yeni hibrit tahıllar kan şekerini tavan yaptığını biliyoruz. Geleneksel tohumlardan oluşan tahıllar da fazlasıyla tarım ilacı glifosat içerir

5.Etiketinde sağlıklı olduğu belirtilen tahıl ürünlerine bile dikkat

Evimize aldığımız birçok paketli ürünlerde sağlıklı yazısını görmek içimizi rahatlatsa da dikkat edilmesi gerek bir husustur. İçeriğinde amarant gibi antik sağlıklı tahıllar bulunduğunu yazan ürünler de çok da sağlık beklemek doğru olmaz.

6.Yulaf ezmesi sizin için iyi değil

Özellikle diyet zamanında tüketilen yulaf lapası bilindiği kadar da sağlık içermez. Nedeni ise diğer tahıl ürünleri gibi kan şekeri yükseltmesi. Yulaf ezmesinin yararı ne kadar fazla ise yulaf lapası da o kadar olumlu etkiler yaratmaz.

7.Bütün tahıllar kötü değildir

Tahılların da içerisinde ayrım yapıldığı söylenebilir. İçerisinde kötü olarak bilinenlerin yanı sıra faydalı olanları da mevcut. Bunlardan bazıları yulaf ezmesi, mısır, buğday gibi ürünler. Faydalı olarak bilinen tahıllar içerisinde gluten içermeyen kinoa, amarant gibi tahıllardır. Bilindiği üzere tahılların kan şekeri yükseltmesi halinde iyi yönlü tahıllar kan şekerini yükseltmez.