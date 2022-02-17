Sıra beklemeden sağlık ocağından nasıl randevu alınır?

Randevusuz aile hekimliğine gidilir mi?

Aile hekimliğine randevusuz gitmek, hastalar ile doktorlar tarafından uygun görülmüyor. Bunun nedeni de randevu alarak giden hastaların oluşturduğu yoğunluktan dolayı randevusuz giden ve sıra bekleyen hastaların sıralarının karışabilme ihtimalidir. Rahatsızlığı önemli olan, acil bir doktora görülmesi gereken hastalar, yaşlılar, çocuklar ve hamile kadınlara Aile Hekimliklerinde öncelik tanınmaktadır. Bunun haricinde Aile Hekimliğine randevulu olarak gidilmesi daha uygun olur.

Aile hekimliği randevu alma

Aile hekimliklerinin oluşturulma nedenleri hastanelerdeki yoğunluğu azaltmaktır. Acil servisler ile hastane polikliniklerinde önemli hastalığı olmayan ve mevsimsel hastalık veya devamlı bir hastalık sonucu ile ilaç reçetesi için gelen hastalar bulunuyor. Bu hastaların tamamına aile hekimlerinin bakması uygun olmayacağı gibi çoğu zaman da aile hekimliklerinde rahat bir şekilde tedavi görebilirler.

Bu yüzden Aile Hekimliğinde randevu alma isteği olanlar için iki ayrı seçenek bulunuyor. Ülkemizde kademeli sağlık sistemine geçilmesi sonrasında ilk basamak sağlık hizmeti olan Aile Hekimliği kurulmuştur. İlk basamak olan sağlık ocaklarının kurulmasının bir başka amacı ise hastanelerdeki yoğunluğun önüne geçmek ve hastaların tedavilerini gecikme olmadan yapabilmektir. Sağlık ocaklarında sistemlere atanmış olan doktorlar bulunuyor. MHRS sistemi ile e-Nabızdan doktorunuzun kim olduğunu öğrenebilir ve MHRS ile Alo 182’den randevu alabilirisiniz.

MHRS’den randevu alma (Randevu giriş)

MHRS üzerinden istediğiniz il ya da ilçede yer alan hastanelerin polikliniklerinden randevu alabiliyorsunuz. MHRS online sistem olduğundan dolayı bütün işlemleriniz ile tercih edeceğiniz doktor bilgilerine bu sistemden ulaşabiliyorsunuz. İşleminizi gerçekleştirmek için sisteme üyelik yapmanız gerekiyor. Sonrasında;

Sisteme üye iseniz sağ üstte yer alan randevu al kısmına tıklayarak istediğiniz işlemi sürdürebilirsiniz,

Merkezi Hekim Randevu sistemine girmek için şifreniz ile kullanıcı adınızı bilmiyorsanız e-Devlet’ten girerek var olan butondan giriş yapabilirsiniz,

Giriş yaptıktan sonra aile hekimi randevusu al kısmına basmalısınız,

Burada ekrana gelecek görselden; aile hekimi Covid-19 aşı, aile hekimi görüntülü muayene, aile hekimi muayene, aile hekimi tarama seçenekleri arasından bir tanesini seçip randevu alabilirsiniz. Yada ALO 182 hattını arayarak da randevunuzu oluşturabilirsiniz.

ALO 182 aile hekimi randevu alma

ALO 182’den randevu almak için;

İlk iş olarak telefonunuzdan 182 numaralı hattı aramalısınız,

Randevu alınacak olan kişinin T.C kimlik numarasını söylemelisiniz,

Sizin ile iletişim kuran görevliye randevu almayı istediğiniz il ile ilçenin bilgisini vermelisiniz,

Tercih ettiğiniz doktor bulunuyorsa (aile hekimi) ismini bildirmelisiniz,

Saat kaçta ve hangi tarihte hastaneye gitmek istiyorsanız belirtmelisiniz.

ALO 182 hattı üzerinden aile hekimine bu şekilde randevu alabiliyorsunuz. Sistem sizi aile hekimliğine randevu vermek için çağrı merkezine aktarır.

Aile hekimliği görüntülü muayene randevusu alma

MHRS sistemine T.C kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın,

Aile hekimi randevu al sayfasına gidin,

Açılan ekranda görüntülü muayeneye otomatik olarak yönlendirileceksiniz.

Çıkan bilgilendirme mesajları sonrasında tamam butonuna basın,

Size en uygun saati seçip görüntülü muayenenizi onaylayın.

Görüntülü muayene hizmetinin sağlık ocakları ile aile hekimlerine gelmesi ile nerede olursanız olun doktorunuz tarafından muayene edilebiliyorsunuz. Bu sistemin getirilmesi kendini halsiz hisseden veya çok ciddi bir rahatsızlığı bulunmayan fakat, doktor muayenesinden geçmek isteyen bireyler için sağlık ocaklarından oluşabilecek yoğunluğu engellemek için oluşturulmuştur. Aynı zamanda bu uygulama üstünden salgın döneminde riskli gruplarda yer alan kişilerde kolaylıkla randevularını alıp muayene olabiliyorlar. Görüntülü muayene için şu şekilde randevu alabilirsiniz;

Muayene saati geldiğinde hastaya SMS ile bildirim gelecektir. Gelen mesajdaki linke basarak telefon ya da bilgisayarınızdan görüntülü muayeneye bağlanıp muayene olabilirsiniz.

Aile hekiminin kim olduğu nasıl öğreniliyor?

Aile hekimi e-Devlet üzerinden sorgulanabilir. T.C kimlik numarası ve şifre ile sisteme girerek, ekranda yer alan Aile Hekim Bilgisi Sorgulama kısmına tıklayarak işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Aile hekimi nasıl değiştiriliyor?

ALO 182 MHRS çağrı merkezini arayarak müşteri hizmetlerine aile hekiminizi değiştirmeyi istediğinizi söyleyebilir ya da e-Devlet ile e-Nabızdan hekim değişikliği yapabilirsiniz.

Yazılı talep ile başvuru yapıp hekiminizi değiştirebilirsiniz. Vatandaşlar tercih ettikleri doktoru, ilgili Toplum Sağlık Merkezine ya da İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne başvuru yapıp değişiklik talebinde bulunabiliyorlar.

e-Nabız sistemine e-Devletten giriş yaparak, profil ayarları bölümünden e-Nabız şifresi oluşturup uygulamaya giriş yapabilir sonrasında aile hekiminizi seçebilirsiniz.

Aile hekimlerinde misafir hasta tamını da bulunduğundan dolayı başka bir şehirde olduğunuz zaman bu imkandan yararlanarak muayene olabiliyorsunuz.

Randevusuz sağlık ocağına gidiliyor mu?

Aile hekimlerine randevulu olarak gitme zorunluluğu bulunmuyor.

Sağlık ocağı randevuları nasıl alınıyor?

ALO 182 ile MHRS sistemlerinden randevu almak gibi iki ayrı seçenek sunuluyor. Size uygun olan seçeneği seçip istediğiniz saat ile gün içinde randevunuzu alabiliyorsunuz.

Sağlık ocağını arayarak randevu alma

Bağlı olduğunuz sağlık ocağının numarasını bilmiyorsanız intenet üzerinden numarayı öğrendikten sonra arayarak randevu alabiliyorsunuz. Fakat, bu durumda bağlı olduğunuz sağlık ocağının kodunu doğru bilmeniz gerekiyor. Sağlık ocaklarının karşılıklı olmaması açısından 1 Nolu ile 2 Nolu Aile Hekimliği olarak numara verilmiştir. Sizde bu şekilde bağlı bulunduğunuz aile hekimliğinin numarasını bilmiyorsanız intenet üzerinden öğrenebilirsiniz.