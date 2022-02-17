İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İŞKUR, 70 bin işçi alımı yapılan ilanları yayınladı!
Son Dakika
İŞKUR, 70 bin işçi alımı...
Alişan ve Buse Varol çifti boşanıyor!
Son Dakika
Alişan ve Buse Varol çifti...
Elektrik ve doğal gazda hane başına 5 bin lira destek!
Son Dakika
Elektrik ve doğal gazda hane...
Oğulcan Engin ile Miray Daner evleniyor mu?
Son Dakika
Oğulcan Engin ile Miray Daner...

Sıra beklemeden sağlık ocağından nasıl randevu alınır?

Hastanelerdeki kalabalığı azaltmak için il ile ilçelerde sokak mahalle ayrımı olmadan kurulan sağlık ocakları ile çok ciddi hastalığı olmayan vatandaşlar sağlık ocaklarındaki doktorlardan yardım alıp tedavilerini tamamlıyorlar. Peki, sıra beklemeden sağlık ocağından nasıl randevu alınır?

17 Şubat 2022 Perşembe 10:18
Sıra beklemeden sağlık ocağından nasıl randevu alınır?
Takip Et:

Randevusuz aile hekimliğine gidilir mi?

Aile hekimliğine randevusuz gitmek, hastalar ile doktorlar tarafından uygun görülmüyor. Bunun nedeni de randevu alarak giden hastaların oluşturduğu yoğunluktan dolayı randevusuz giden ve sıra bekleyen hastaların sıralarının karışabilme ihtimalidir. Rahatsızlığı önemli olan, acil bir doktora görülmesi gereken hastalar, yaşlılar, çocuklar ve hamile kadınlara Aile Hekimliklerinde öncelik tanınmaktadır. Bunun haricinde Aile Hekimliğine randevulu olarak gidilmesi daha uygun olur.

Aile hekimliği randevu alma

Aile hekimliklerinin oluşturulma nedenleri hastanelerdeki yoğunluğu azaltmaktır. Acil servisler ile hastane polikliniklerinde önemli hastalığı olmayan ve mevsimsel hastalık veya devamlı bir hastalık sonucu ile ilaç reçetesi için gelen hastalar bulunuyor. Bu hastaların tamamına aile hekimlerinin bakması uygun olmayacağı gibi çoğu zaman da aile hekimliklerinde rahat bir şekilde tedavi görebilirler.

Bu yüzden Aile Hekimliğinde randevu alma isteği olanlar için iki ayrı seçenek bulunuyor. Ülkemizde kademeli sağlık sistemine geçilmesi sonrasında ilk basamak sağlık hizmeti olan Aile Hekimliği kurulmuştur. İlk basamak olan sağlık ocaklarının kurulmasının bir başka amacı ise hastanelerdeki yoğunluğun önüne geçmek ve hastaların tedavilerini gecikme olmadan yapabilmektir. Sağlık ocaklarında sistemlere atanmış olan doktorlar bulunuyor. MHRS sistemi ile e-Nabızdan doktorunuzun kim olduğunu öğrenebilir ve MHRS ile Alo 182’den randevu alabilirisiniz.

MHRS’den randevu alma (Randevu giriş)

MHRS üzerinden istediğiniz il ya da ilçede yer alan hastanelerin polikliniklerinden randevu alabiliyorsunuz. MHRS online sistem olduğundan dolayı bütün işlemleriniz ile tercih edeceğiniz doktor bilgilerine bu sistemden ulaşabiliyorsunuz. İşleminizi gerçekleştirmek için sisteme üyelik yapmanız gerekiyor. Sonrasında;

  • Sisteme üye iseniz sağ üstte yer alan randevu al kısmına tıklayarak istediğiniz işlemi sürdürebilirsiniz,
  • Merkezi Hekim Randevu sistemine girmek için şifreniz ile kullanıcı adınızı bilmiyorsanız e-Devlet’ten girerek var olan butondan giriş yapabilirsiniz,
  • Giriş yaptıktan sonra aile hekimi randevusu al kısmına basmalısınız,
  • Burada ekrana gelecek görselden; aile hekimi Covid-19 aşı, aile hekimi görüntülü muayene, aile hekimi muayene, aile hekimi tarama seçenekleri arasından bir tanesini seçip randevu alabilirsiniz. Yada ALO 182 hattını arayarak da randevunuzu oluşturabilirsiniz.

ALO 182 aile hekimi randevu alma

ALO 182’den randevu almak için;

  • İlk iş olarak telefonunuzdan 182 numaralı hattı aramalısınız,
  • Randevu alınacak olan kişinin T.C kimlik numarasını söylemelisiniz,
  • Sizin ile iletişim kuran görevliye randevu almayı istediğiniz il ile ilçenin bilgisini vermelisiniz,
  • Tercih ettiğiniz doktor bulunuyorsa (aile hekimi) ismini bildirmelisiniz,
  • Saat kaçta ve hangi tarihte hastaneye gitmek istiyorsanız belirtmelisiniz.

ALO 182 hattı üzerinden aile hekimine bu şekilde randevu alabiliyorsunuz. Sistem sizi aile hekimliğine randevu vermek için çağrı merkezine aktarır.

Aile hekimliği görüntülü muayene randevusu alma

Görüntülü muayene hizmetinin sağlık ocakları ile aile hekimlerine gelmesi ile nerede olursanız olun doktorunuz tarafından muayene edilebiliyorsunuz. Bu sistemin getirilmesi kendini halsiz hisseden veya çok ciddi bir rahatsızlığı bulunmayan fakat, doktor muayenesinden geçmek isteyen bireyler için sağlık ocaklarından oluşabilecek yoğunluğu engellemek için oluşturulmuştur. Aynı zamanda bu uygulama üstünden salgın döneminde riskli gruplarda yer alan kişilerde kolaylıkla randevularını alıp muayene olabiliyorlar. Görüntülü muayene için şu şekilde randevu alabilirsiniz;

  • MHRS sistemine T.C kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın,
  • Aile hekimi randevu al sayfasına gidin,
  • Açılan ekranda görüntülü muayeneye otomatik olarak yönlendirileceksiniz.
  • Çıkan bilgilendirme mesajları sonrasında tamam butonuna basın,
  • Size en uygun saati seçip görüntülü muayenenizi onaylayın.

Muayene saati geldiğinde hastaya SMS ile bildirim gelecektir. Gelen mesajdaki linke basarak telefon ya da bilgisayarınızdan görüntülü muayeneye bağlanıp muayene olabilirsiniz.

Aile hekiminin kim olduğu nasıl öğreniliyor?

Aile hekimi e-Devlet üzerinden sorgulanabilir. T.C kimlik numarası ve şifre ile sisteme girerek, ekranda yer alan Aile Hekim Bilgisi Sorgulama kısmına tıklayarak işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Aile hekimi nasıl değiştiriliyor?

ALO 182 MHRS çağrı merkezini arayarak müşteri hizmetlerine aile hekiminizi değiştirmeyi istediğinizi söyleyebilir ya da e-Devlet ile e-Nabızdan hekim değişikliği yapabilirsiniz.

  • Yazılı talep ile başvuru yapıp hekiminizi değiştirebilirsiniz. Vatandaşlar tercih ettikleri doktoru, ilgili Toplum Sağlık Merkezine ya da İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne başvuru yapıp değişiklik talebinde bulunabiliyorlar.
  • e-Nabız sistemine e-Devletten giriş yaparak, profil ayarları bölümünden e-Nabız şifresi oluşturup uygulamaya giriş yapabilir sonrasında aile hekiminizi seçebilirsiniz.
  • Aile hekimlerinde misafir hasta tamını da bulunduğundan dolayı başka bir şehirde olduğunuz zaman bu imkandan yararlanarak muayene olabiliyorsunuz.

Randevusuz sağlık ocağına gidiliyor mu?

Aile hekimlerine randevulu olarak gitme zorunluluğu bulunmuyor.

Sağlık ocağı randevuları nasıl alınıyor?

ALO 182 ile MHRS sistemlerinden randevu almak gibi iki ayrı seçenek sunuluyor. Size uygun olan seçeneği seçip istediğiniz saat ile gün içinde randevunuzu alabiliyorsunuz.

Sağlık ocağını arayarak randevu alma

Bağlı olduğunuz sağlık ocağının numarasını bilmiyorsanız intenet üzerinden numarayı öğrendikten sonra arayarak randevu alabiliyorsunuz. Fakat, bu durumda bağlı olduğunuz sağlık ocağının kodunu doğru bilmeniz gerekiyor. Sağlık ocaklarının karşılıklı olmaması açısından 1 Nolu ile 2 Nolu Aile Hekimliği olarak numara verilmiştir. Sizde bu şekilde bağlı bulunduğunuz aile hekimliğinin numarasını bilmiyorsanız intenet üzerinden öğrenebilirsiniz.



Son Güncelleme: 17.02.2022 10:18
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SağlıkOcağıRandevuAlma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Röntgen makinesi ne işe yarar? Röntgen makinesi ne zaman bulundu? Röntgen makinesi tarihi...
Röntgen makinesi ne işe yarar? Röntgen makinesi ne zaman bulundu? Röntgen makinesi tarihi...
Yumurta yemenin faydaları nelerdir?
Yumurta yemenin faydaları nelerdir?
Koronavirüsü atlattıktan sonra iyileşmek için neler yapılır?
Koronavirüsü atlattıktan sonra iyileşmek için neler yapılır?
Şeker C vitamini eksikliği mi yapıyor? C vitamini nelerde bulunur? C vitamini eksikliği nasıl giderilir?
Şeker C vitamini eksikliği mi yapıyor? C vitamini nelerde bulunur? C vitamini eksikliği nasıl giderilir?
Magnezyum eksikliğinin belirtileri nelerdir? Şeker magnezyum eksikliğine neden olur mu?
Magnezyum eksikliğinin belirtileri nelerdir? Şeker magnezyum eksikliğine neden olur mu?
Bağışıklık sistemini güçlendiren gıdalar nelerdir? Bağışıklık sistemine faydalı besinler nelerdir?
Bağışıklık sistemini güçlendiren gıdalar nelerdir? Bağışıklık sistemine faydalı besinler nelerdir?

Popüler Haberler

Sıra beklemeden sağlık ocağından nasıl randevu alınır?
Abdülhamit Danışır kimdir, nerelidir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
Kırmızı Kamyon Menekşe kimdir? Sümeyye Aydoğan hakkında bilgiler
Ayben Erman kimdir, kaç yaşındadır? Ayben Erman nerelidir?
Turan Özdemir kimdir, nerede doğmuştur? Turan Özdemir evli mi? Turan Özdemir kaç yaşında?
Tolga Güleç kimdir? Nerelidir? Tolga Güleç nerede oturuyor?
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğrenci işleri çağrı merkezi numarası
İnstagram gizli hesap görme nasıl olur?
Yaşar Üniversitesi çağrı merkezi iletişim telefon numarası nedir ?
Büşra Köymen kimdir, kaç yaşındadır? Büşra Köymen ile ilgili bilgiler
Fıtır sadakasını nakit olarak vermekta zorlanan kişiler ne yapmalıdır?
Gain'in yeni dizisi Ayak İşleri nerede çekiliyor?
Erkek hazır giyim modelistleri ne kadar kazanıyor?
Ege Bölgesi’nde bugün hava nasıl olacak? İşte hava durumuna ilişkin son veriler
Bekçi olma şartları nelerdir? Bekçi maaşları ne kadar? Bekçiliğe başvururken gereken evraklar nelerdir?
Işıl Yücesoy kimdir, nerede doğmuştur? Işıl Yücesoy evli mi? Işıl Yücesoy kaç yaşında?
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 17 Şubat 2022 Perşembe Instagram giriş sorunu
Başarılı oyuncu Sinan Albayrak kimdir? Nerelidir? Sinan Albayrak nerede yaşıyor?
Sarp Apak kimdir, kaç yaşında ve nereli? Sarp Apak hakkında bilgiler
Serhat Teoman kimdir, kaç yaşındadır? Serhat Teoman’ın biyografisi
Pelin Çalışkanoğlu kimdir? Nerelidir? Pelin Çalışkanoğlu kaç yaşındadır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.