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Sgk doktor sorgulaması nasıl yapılır ?

Hastaların işini kolaylaştıracak bir yenilik daha! Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından geliştirilen "SGK Doktor Sorgulama" uygulaması sayesinde hastalar rahatlıkla doktoruna ulaşabilecekler. Konunun detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

04 Ocak 2022 Salı 22:16
Sgk doktor sorgulaması nasıl yapılır ?
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Günümüzde pandemi salgınıyla birlikte insanlar da sağlık konularına çok ilgi gösteriyor. Her birey sağlık alanında kendine özen gösterme isteği içinde ve bu sayede en doğru kaynaktan en doğru uygulamalara nasıl ulaşılır merak ediyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından SGK Doktor Sorgulama işlemi, hastaların aradığı doktora hemen ulaşmasına olanak sağlıyor. Uygulamanın içerisinde yer alan bilgilerde aranılan doktorun aktif şekilde hangi hastanede bulunduğu, daha önce çalışmış olduğu hasteneler ve bu hastanelere ait iletişim bilgileri bulunuyor.

Sorgulama işlemini gss.sgk.gov.tr intenet adresi üzerinden ücretsiz olarak gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca aradığınız doktorun diplomasını görmek isteyen hastalara böyle bir hak sunulmuyor. 

Doktorun hastanede bulunduğunu nasıl bilebilirim?

Hasta, aradığı doktoru SGK Doktor Sorgulama üzerinden yaptıktan sonra randevu işlemini yapacak ise hastene ile iletişimde bulunabiliyor veya bulunduğu saate randevu alarak işlemini gerçekleştirebiliyor. 


Son Güncelleme: 04.01.2022 22:16
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