Şeker C vitamini eksikliği mi yapıyor? C vitamini nelerde bulunur? C vitamini eksikliği nasıl giderilir?

Özellikle koronavirüs salgınında salgından korunmak için takviye vitaminler alınması tavsiye edilmektedir. Takviye almadan dikkat edilmesi gereken en önemli şey eğer alınabiliyorsa besin maddeleri ile vitaminlerin alınmasıdır. Ayrıca bağışıklık sisteminin kuvvetlendirilmesi için C ve D vitaminleri tavsiye edilmektedir.

C Vitamini hangi besinlerde bulunuyor?

Portakal

Greyfurt

Mandalina

Kivi

Yeşil ve kırmızı biber

Ispanak

Taze kekik

Domates

Kale

Brokoli

Cennet hurması

Papaya

Brüksel lahanası

Çilek

Guava

Tatlı patates

Şeker ve Chücreye giriş için aynı yolağı kullanmaktadır.Burada bulunan Glut 1 reseptörleri C vitamini ve şeker bir arada alınmaya çalışıldığında şekeri kabul etmektedir. Fazla şeker atüketildiğinde fazladan oluşan radikali nötr hale getirmek için daha fazla C vitamini alınmalıdır. Bu sebeple C vitamini bolca tüketilirken şeker olabildiğinde minumuma indirilmedir.