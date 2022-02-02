Şeker C vitamini eksikliği mi yapıyor? C vitamini nelerde bulunur? C vitamini eksikliği nasıl giderilir?

Özellikle koronavirüs salgınında salgından korunmak için takviye vitaminler alınması tavsiye edilmektedir. Takviye almadan dikkat edilmesi gereken en önemli şey eğer alınabiliyorsa besin maddeleri ile vitaminlerin alınmasıdır. Ayrıca bağışıklık sisteminin kuvvetlendirilmesi için C ve D vitaminleri tavsiye edilmektedir.
C Vitamini hangi besinlerde bulunuyor?
- Portakal
- Greyfurt
- Mandalina
- Kivi
- Yeşil ve kırmızı biber
- Ispanak
- Taze kekik
- Domates
- Kale
- Brokoli
- Cennet hurması
- Papaya
- Brüksel lahanası
- Çilek
- Guava
- Tatlı patates
Son Güncelleme: 02.02.2022 03:15