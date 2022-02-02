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Şeker C vitamini eksikliği mi yapıyor? C vitamini nelerde bulunur? C vitamini eksikliği nasıl giderilir?

Özellikle koronavirüs ile mücadelede bağışıklığın kuvvetlendirilmesi için C vitamini tüketimi tavsiye edilmektedir. Peki hangi besin maddeleri C vitamini açısından zengindir? C vitamini ile şekerin beraber tüketilmesi durumunda ne olur? İşte detaylar..

02 Şubat 2022 Çarşamba 03:15
Şeker C vitamini eksikliği mi yapıyor? C vitamini nelerde bulunur? C vitamini eksikliği nasıl giderilir?
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Özellikle koronavirüs salgınında salgından korunmak için takviye vitaminler alınması tavsiye edilmektedir. Takviye almadan dikkat edilmesi gereken en önemli şey eğer alınabiliyorsa besin maddeleri ile vitaminlerin alınmasıdır. Ayrıca bağışıklık sisteminin kuvvetlendirilmesi için C ve D vitaminleri tavsiye edilmektedir.

Şeker ve C vitamini hücreye giriş için aynı yolağı kullanmaktadır.Burada bulunan Glut 1 reseptörleri C vitamini ve şeker bir arada alınmaya çalışıldığında şekeri kabul etmektedir. Fazla şeker atüketildiğinde fazladan oluşan radikali nötr hale getirmek için daha fazla C vitamini alınmalıdır. Bu sebeple C vitamini bolca tüketilirken şeker olabildiğinde minumuma indirilmedir.

C Vitamini hangi besinlerde bulunuyor?

  • Portakal
  • Greyfurt
  • Mandalina
  • Kivi
  • Yeşil ve kırmızı biber
  • Ispanak
  • Taze kekik
  • Domates
  • Kale
  • Brokoli
  • Cennet hurması
  • Papaya
  • Brüksel lahanası
  • Çilek
  • Guava
  • Tatlı patates

 



Son Güncelleme: 02.02.2022 03:15
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CVitamini
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