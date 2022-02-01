Şeker bağımlılığından kurtulmak için neler yapılmalıdır?

Şekere bağımlık olmak biyolojik bozukluk olarak geçmektedir.Hormonlar ve nörotransmitterler karbonhidrat ve şeker isteğini ateşlemektedir. Bu şekilde kontrolsüz yeme isteği ortaya çıkmaktadır.
Şekerle mücadele için şu yollar denenmelidir;
Yatmadan 3 saat önce yeme içme eylemleri bitmelidir. Kan şekeri düzenli olmalıdır. Protein içeren besleyici kahvaltı yapmaya çalışın. Rafine şekerlerden, meyve suları ve yapay tatlandırıcılar hayatınızdan tamamen çıkmalıdır.
Hayatınızda stresi çıkartın. Stres,yeme ve içme olayını artırır. Canınız tatlı çektiğinde yürüyüş yapmayı deneyin. Endorfin düzeyiniz yükselir. Tatlı isteğine neden olacak gıda hassasiyetlerinizin olup olmadığına dikkat edin.
Uyku düzeyine dikkat edini. Uykusuzluk tatlı isteğini artırmaktadır. Tatlı isteğini kesecek takviyeler almaya çalışın.