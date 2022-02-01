Şeker bağımlılığından kurtulmak için neler yapılmalıdır?

Şekere bağımlık olmak biyolojik bozukluk olarak geçmektedir.Hormonlar ve nörotransmitterler karbonhidrat ve şeker isteğini ateşlemektedir. Bu şekilde kontrolsüz yeme isteği ortaya çıkmaktadır.

Şekerle mücadele için şu yollar denenmelidir;

Gerçek yiyecekler yemeye özen gösterilmeli. Tüm öğünler yağ ve protein içermesi gerekmektedir.Sebze, baklagiller, kuruyemişler ve tohumlar iyi karbonhidrat olarak geçmektedir. İşlenmiş ve şekerli yiyeceklerden uzak durulmalıdır.bu yiyeceklernı artırır.

Yatmadan 3 saat önce yeme içme eylemleri bitmelidir. Kan şekeri düzenli olmalıdır. Protein içeren besleyici kahvaltı yapmaya çalışın. Rafine şekerlerden, meyve suları ve yapay tatlandırıcılar hayatınızdan tamamen çıkmalıdır.

Hayatınızda stresi çıkartın. Stres,yeme ve içme olayını artırır. Canınız tatlı çektiğinde yürüyüş yapmayı deneyin. Endorfin düzeyiniz yükselir. Tatlı isteğine neden olacak gıda hassasiyetlerinizin olup olmadığına dikkat edin.

Uyku düzeyine dikkat edini. Uykusuzluk tatlı isteğini artırmaktadır. Tatlı isteğini kesecek takviyeler almaya çalışın.