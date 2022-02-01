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Şeker bağımlılığından kurtulmak için neler yapılmalıdır?

Şeker bağımlılığı günümüzde çok fazla görülmektedir. Şeker bağımlılığı ,insanların hayatını tehlikeye sokmaktadır. İnsanlar ,şekerden kurtulmak için yollar aramaktadır. Şeker bağımlılığından kurtulmak için neler yapmak gerekiyor? Bu haberimizde şeker bağımlılığından kurtulmak için yapılması gerekenleri sizlere derledik. İşte şeker bağımlılığından kurtulma yolları...

01 Şubat 2022 Salı 16:01
Şeker bağımlılığından kurtulmak için neler yapılmalıdır?
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Şekere bağımlık olmak biyolojik bozukluk olarak geçmektedir.Hormonlar ve nörotransmitterler karbonhidrat ve şeker isteğini ateşlemektedir. Bu şekilde kontrolsüz yeme isteği ortaya çıkmaktadır.

Şekerle mücadele için şu yollar denenmelidir;

Gerçek yiyecekler yemeye özen gösterilmeli. Tüm öğünler yağ ve protein  içermesi gerekmektedir.Sebze, baklagiller, kuruyemişler ve tohumlar iyi karbonhidrat olarak geçmektedir. İşlenmiş ve şekerli yiyeceklerden uzak durulmalıdır.bu yiyecekler şeker bağımlılığını artırır.

Yatmadan 3 saat önce yeme içme eylemleri bitmelidir. Kan şekeri düzenli olmalıdır. Protein içeren besleyici kahvaltı yapmaya çalışın. Rafine şekerlerden, meyve suları ve yapay tatlandırıcılar hayatınızdan tamamen çıkmalıdır.

Hayatınızda stresi çıkartın. Stres,yeme ve içme olayını artırır. Canınız tatlı çektiğinde yürüyüş yapmayı deneyin. Endorfin düzeyiniz yükselir. Tatlı isteğine neden olacak gıda hassasiyetlerinizin olup olmadığına dikkat edin.

Uyku düzeyine dikkat edini. Uykusuzluk tatlı isteğini artırmaktadır. Tatlı isteğini kesecek takviyeler almaya çalışın.

 



Son Güncelleme: 01.02.2022 16:01
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